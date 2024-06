Circuito centro, “zona de promesas” para Parodi y sus chances

Por Gabriel Marclé

A medida que se acercan las urnas municipales, más se profundiza la pelea territorial entre los candidatos con mayor poder de movilización y también se definen los sectores “favorables” para cada competidor. El peronismo -partido entre Guillermo De Rivas y Adriana Nazario- predomina históricamente en el circuito Alberdi, en Banda Norte se debate entre la identidad barrial -De Rivas juega fuerte en “el verde”- y las necesidades irresueltas, pero al protagonismo de la campaña lo tiene el circuito Centro, donde se concentra el 53 por ciento del electorado. Es allí donde se viene dando una tendencia favorable a las alternativas no-peronistas, especialmente en las municipales -y provinciales- donde el radicalismo cambiemita sacó ventaja.

Frente a este escenario, quien viene posicionado su estrategia de cara al sector centro es Gonzalo Parodi (Primero Río Cuarto). El dirigente radical reconoce cierta ventaja estratégica en esta “zona de promesas”, sector que reúne a la mayoría del sector empresario, comercial e industrial. Hacia ellos van las propuestas que se empezaron a conocer desde hace unos días, principalmente las vinculadas a la disminución de impuestos en un 30%. Esta semana, sus intervenciones prosiguieron en la misma dirección con un discurso a favor de las grandes superficies comerciales.

“A mí me puteaban muchos comerciantes cuando me puse a favor de la llegada del Easy y yo les decía que no se podía prohibir la modernidad con una ordenanza. Se tienen que adaptar y competir con las plataformas como Mercado Libre”, dijo Parodi en una nota a Radio Lola, frase que compartió en sus redes sociales para seguir afirmando su perfil en temas que se vinculan a la red empresaria local. “Si yo pensara en ganar la elección, no hubiera tomado esa postura y haré lo que hizo la dirigencia clásica. Pero si vos querés cambiar la ciudad tenés que invitarlos a ser parte del cambio”, agregó.

El “centro al centro” de la estrategia radical se explica por la ambición de ganarse el corazón del distrito más numeroso en un momento clave, cuando la rivalidad con un peronismo bifurcado amplifica la oportunidad de repetir performances de otros tiempos. Es que la opción radical/cambiemita ganó este distrito aun cuando Juan Manuel Llamosas ganaba las elecciones. En las provinciales, la campaña del radicalismo logró darle a Luis Juez una diferencia superior a los diez puntos en el circuito centro.

Más allá de esto, es sabido que el último antecedente electoral dio como resultado la victoria de Javier Milei en las nacionales con un fuertísimo apoyo del Centro. Quizá esa sea la razón por la que Parodi y los suyos vienen tirándole guiños al electorado libertario, como ocurrió días atrás con la propuesta de reducir impuestos: el candidato de Primero Río Cuarto prometió reducir tasas recortando el Estado, un discurso afín al mileismo. Sin candidato de La Libertad Avanza en competencia, el frente opositor de Parodi busca presentarse como la opción más cercana.

La oportunidad de incrementar sus chances de llegar a la intendencia radica en sacar una diferencia fuerte en el centro, pero la estrategia se complementa con la movilización de su electorado en los dos distritos donde se distribuye el 47 por ciento del electorado restante. En Alberdi reconocen que hay predominio de voto PJ, pero consideran que el quiebre entre De Rivas y Nazario abre una ventana de oportunidad para captar al “votante decepcionado por el peronismo”. Al día de hoy, los niveles de conocimiento de Parodi siguen siendo poco óptimos, principalmente en Banda Norte. Días atrás, el candidato armó un puestito para que los vecinos se acerquen a conocerlo y también le hagan propuestas. “Soy candidato, charlemos sobre cómo volver a ser Río Cuarto”, rezaba el cartel del puesto en la esquina de Chile y Marcelo T. de Alvear.

¿El PRO? “Ni cosquillas”

Consultados sobre la posibilidad de que el PRO le reste votos, los dirigentes de Primero Río Cuarto se muestran por demás confianzudos. “No hacen ni cosquillas”, expresaba un referente del entorno de Parodi, bajándole el precio a la opción que lidera el oftalmólogo Rolando Hurtado. La decisión del partido amarillo de salirse de la histórica estrategia cambiemita tiene historia e intereses propios, pero su impacto en el electorado no ha sido el esperado. Desde el radicalismo deslizan que la performance PRO será “vergonzosa” y citan encuestas en las que Hurtado recoge poco más de un punto. Claro que, en un escenario de tercios, ese punto vale mucho.