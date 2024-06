“No tengan miedo de aportar, no los vamos a desilusionar”, les dijo el ministro Luis Caputo a los gerentes de grandes compañías y aseveró que ese espaldarazo es aún más necesario que la aprobación de la Ley Bases en el Congreso. Fue en su presentación en el Latam Economic Forum 2024 en una jornada donde siguió subiendo el riesgo país. Si bien hay factores externos que están incidiendo, también hay ruidos locales que impactan. Los dólares financieros, en cambio, bajaron algo respecto al martes.

Caputo sostuvo que la Argentina está en “franca recuperación”, y aventuró que ahora hay más críticas sobre el Gobierno porque la oposición “la está empezando a ver” y quiere evitar un período mileísta de ocho años. El ministro habló sobre el ánimo de la gente: “Constantemente vienen a agradecer, se siente un montón. El agradecimiento es nuestro porque, para los que no nos venimos a dedicar a la política, como todos los del Gobierno, estamos por vocación de servicio, el buen cristiano [diría] ‘a comer merda’, y realmente el apoyo y el agradecimiento de la gente no voy a decir que es caviar porque no me gusta, pero es milanesa con papas fritas. Realmente sentir eso de parte de todos los estratos sociales lo hace gratificante, es una motivación enorme”.

Se encargó de devolverle gentilezas al presidente Javier Milei, quien lo viene elogiando. “Si no tuviéramos este presidente, con esta personalidad, no estaríamos frente a la oportunidad histórica que tenemos de cambiar el país”, sostuvo.

“El mérito de estar en el lugar del Presidente y tener el nivel de convicción que él tiene es algo no común. Si hubiera sido común, no estaríamos donde estamos como país. Parece una obviedad, pero se le resta importancia a eso, incluso a veces se lo cuestiona. Yo me voy a preocupar el día que lo vea cambiar de personalidad porque es eso lo que nos permite tener la confianza para animarnos a tomar esas medidas que nadie se animó a tomar por décadas”, añadió.

Sobre su gestión, indicó que él y su equipo tomaron un “paciente en coma cuatro” y fue ahí que alentó: “La realidad es que estamos en franca recuperación”. Luego de un repaso por los pronósticos económicos desacertados de estos primeros meses de gestión libertaria, el ministro también dijo: “Ver que lo que uno pensó y diagramó se materializa en resultados reconforta mucho y nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro porque creemos que lo peor pasó y que ya hay signos bastante elocuentes de una recuperación”.

Caputo advirtió que la velocidad de ese repunte va a depender de dos cuestiones: la Ley Bases y convencer a los empresarios. Incluso al segundo ítem le dio mayor relevancia. “Está muy instalado creer que el cambio tiene que venir del sector público y no es así. Las decisiones individuales de cada uno de ustedes a nivel ciudadano y de empresas hacen toda la diferencia. Estamos brindando las condiciones y las oportunidades para que ese comportamiento ciudadano y empresarial contribuya a que la recuperación sea lo más rápida posible. Lo estamos haciendo con un orden macro que no hubo en décadas y con leyes que les van a permitir regularizar la situación laboral de sus empleados, patrimonial, invertir. Esto es fundamental y es para mí más importante incluso que la ley”, planteó para vender su gestión y pedir adhesiones al auditorio.

Sin embargo, acto seguido el ministro aclaró que con esto no quería desmerecer el proyecto Bases que ahora debe tratarse en el Senado, sino que se mostró confiado de que tarde o temprano se va a aprobar. Además, convencido de que hay tanta demora en conseguir los avales para esa iniciativa porque beneficia a los argentinos y va en contra de los negociados de buena parte de la oposición, aseveró, en línea con el discurso de Milei: “Si vas a mandar una ley buena, no vuelven por cuatro años, ocho años. No van a estar manejando el negocio ocho años. Tienen que mantener una estructura enorme. Cuando algunos periodistas dicen: ‘Tienen que hacer política’. ¿Qué creen que es hacer política? Plata. Es darles plata: valijas, puestos, obras públicas o cajas. Eso es hacer política; un negocio de miles de millones de dólares que se lleva gran parte del déficit. Eso estamos cambiando”.

Aunque reconoció que hay algunas resistencias, pidió: “Hagan ese clic, por favor. Una vez que uno entiende que la política para muchos es un negocio, entiende las actitudes que ve en el Congreso. Lo que dice el Presidente es cierto. Cambiar eso no es fácil, estamos cortando todo, estamos tocando intereses”.

Seguro de que la gente “no come vidrio”, deslizó un dardo para los diputados opositores que anoche confluyeron y aprobaron una modificación de la fórmula jubilatoria oficial, fijada por DNU. “Si quisieran hacer cosas como ayer, que generen déficit, la gente se da cuenta. Van a quedar todos registrados, será un tema de tiempo”, advirtió, mientras que el proyecto -que consiguió apoyos del kirchnerismo, el radicalismo, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica- ahora se giró al Senado.

Asumió que “lo máximo” que puede hacer el Gobierno como guiño al mundo empresarial es garantizar el orden macro. “Lamentablemente con el voto no alcanza. Tenemos que lograr convencer a muchos de ustedes que es más que el voto, que apuesten a este modelo porque no los vamos a desilusionar. Si el país arranca, y arrancamos a crecer, cosa que ya está pasando, nosotros vamos a devolver eso en baja de impuestos y vamos a entrar en un círculo virtuoso que no experimentamos en muchísimo tiempo. Estamos cerquísima de eso”, prometió.

Después volvió a cargar contra los detractores de Milei. “¿Saben por qué ahora se intensificaron los ataques? Porque la ven. La empezaron a ver y eso los preocupa mucho más. Hasta hace pocos meses comían pochoclos pensando ‘se van en marzo, en abril’, y de repente estamos en créditos hipotecarios. Hay un nivel de preocupación que antes no tenían. Están diciendo: ‘Muchachos, vamos a dar y dar, porque está el riesgo de que esto sea ocho años y no cuatro’”, marcó el funcionario, en relación con aquel video filtrado de Enrique “Pepe” Albistur, en una reposera desde Cariló, donde daba un pronóstico apocalíptico sobre esta gestión.

Aclaró que en el Gobierno ese tipo de cuestionamientos no preocupan porque sienten el respaldo de la población. “Cuando vamos a algún acto, como en Córdoba [para el 25 de Mayo], hay que contener las lágrimas de la gente que te viene a agradecer, a abrazar; posiblemente esa persona no está ni llegando a fin de mes. Cada uno desde su lado, ustedes que tienen mejores posibilidades que la mayoría, pueden aportar un montón. Y no tengan miedo de aportar. Sabemos que es un país que durante toda nuestra vida nos defraudó, pero no tengan miedo de aportar, no los vamos a defraudar. Estamos con un objetivo distinto al de la política en muchísimos años, se ha hecho un trabajo que no se esperaba, está dando resultados, estamos encaminados en convertir el círculo vicioso en virtuoso, y lo que cada uno de ustedes puede aportar es un montón”, insistió.

“Tenemos que recuperar el orgullo de ser argentinos. Sepan que ustedes pueden contar con nosotros para esto y sepan que nosotros también contamos con ustedes para lograrlo”, cerró.