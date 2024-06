Llaryora se “pone al hombro” la campaña para elevar a De Rivas

Por Julieta Fernández

En las últimas horas, el gobernador Martín Llaryora y el intendente de la Córdoba, Daniel Passerini, confluyeron en la Capital Alterna. Aunque por distintas actividades, el arribo de los dirigentes de Hacemos Unidos fue leído como un nuevo espaldarazo al candidato oficialista, Guillermo De Rivas, quien esta semana retomó su campaña electoral pero fuera del gabinete municipal. Pese a haber dejado sus funciones en el Ejecutivo, De Rivas acompañó buena parte de la agenda del gobernador en la ciudad. Además, lanzó una especie de réplica a los distintos guiños que envió el candidato radical, Gonzalo Parodi.

“Yo no tengo que pedirle al gobernador que trabajemos juntos. Ya lo estamos haciendo porque somos del mismo equipo", planteó De Rivas en la primera acción de campaña que llevó adelante en la jornada de ayer. En el Paseo de la Ribera, el candidato oficialista presentó la propuesta “1000 calles” y aprovechó para lanzar una indirecta a su adversario de la UCR, quien antes había aludido a la relación que pretende entablar con el mandatario provincial.

En el marco de la presentación de su plan de Seguridad, Parodi había resaltado la lectura del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quien en su reciente paso por Río Cuarto reconoció que la ciudad “es una zona roja”. “De ahora en más van a contar con un intendente decidido a ayudarlos a coordinar y pelear contra el narcotráfico en la ciudad. Gobernador, va a tener a alguien con coraje que lo va a acompañar a pelear contra la venta de droga y para que Río Cuarto vuelva a ser una ciudad segura y podamos ir a tomar mates a una plaza sin miedo a que nos peguen un tiro", había planteado Parodi.

La apuesta fue redoblada en el debate del miércoles, organizado por la Unión de Estudiantes Secundarios. Allí, al referirse al eje de propuestas de mejora edilicia en los colegios, el candidato de Primero Río Cuarto aseguró que trabajará en buena sintonía con el gobernador. “Yo no le voy a mentir. Le voy a decir cuál es la situación de las escuelas para que traiga las soluciones a Río Cuarto”, manifestó en otro gesto de “gobernabilidad” al mandatario.

Teniendo en cuenta estos antecedentes discursivos, no resulta inocente que el intendente de Córdoba, Daniel Passerini, haya planteado en conferencia de prensa que el ex gobernador José Manuel de la Sota, “podría haber hecho incluso el doble por Río Cuarto si la ciudad hubiese tenido un intendente del mismo equipo” (en alusión al ex intendente radical, Juan Jure). “Con Martín (Llaryora) llegamos a la Municipalidad de Córdoba logrando todo lo que no se pudo por culpa de los intendentes que bloqueaban lo que José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti proponían para mejorar la capital. Por eso digo, cuando el gobernador y el intendente son del mismo equipo, las cosas salen más fáciles”.

La visita de Passerini respondió principalmente a la difusión de la Cuarta Cumbre Mundial de Economía Circular que tendrá lugar en Córdoba entre el 13 y 15 de junio. No obstante, también aprovechó para manifestar su respaldo a De Rivas. “Es la mejor opción porque es parte del equipo que viene transformando la provincia y Río Cuarto”, consideró.

La agenda del gobernador incluyó la firma de convenio para la extensión de la obra de gas en barrio Las Ferias. “400 familias tendrán el gas en ese sector. Trabajando en equipo podemos lograr mejores resultados para nuestro Río Cuarto”, señaló De Rivas, quien la semana anterior se había reunido con vecinos de dicho barrio. Posteriormente, Llaryora encabezó la firma del convenio de obra de gas para la casa de estudios en la que participó la rectora Marisa Rovera. Finalmente, visitó el salón de Urú Cure (barrio Soles del Oeste) para firmar un convenio en relación a la segunda etapa de la ampliación de calzada de Ruta 30. Este viernes, Llaryora continuaría con su agenda en la Capital Alterna.