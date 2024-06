Juan Brügge, Laura Rodríguez Machado y Diego Dequino pasaron por Alfil TV

Por Redacción Alfil.

Este viernes, el diputado nacional Juan Brügge (Hacemos), la también parlamentaria nacional Laura Rodríguez Machado (PRO) y el economista Diego Dequino, pasaron por una nueva edición de Alfil TV.

En torno a las elecciones de medio término, Rodríguez Machado habló sobre cómo cree que se reconfigurará el sistema de alianzas, y sin mencionarlo, luego de la disolución de la alianza electoral de Juntos por el Cambio.

“Para las próximas elecciones nacionales, seguramente haya una renovación de las alianzas electorales. Lo que yo creo, es que hasta ahora las alianzas electorales se relazaron con la firma de partido a partido. Ahora me imagino, como hay diferencias a veces entre los dirigentes de los mismos partidos, que va a ser un frente electoral, no tanto avalado por las conducciones partidarias sino por las figuras que integren las listas electorales para el año que viene”.

Y agregó: “creo que el gran elector se llama Javier Milei y que el va a definir quién acompañe. La decisión de a quien subir a esa boleta va a ser a quienes apoyen las política que él conduce. Ya no va a ser sumar a personas que tienen buena imagen, como se hizo siempre”.

Por otra parte, Rodríguez Machado reforzó su apoyo al Presidente diciendo: “en el PRO no hay ninguna duda de que tenemos que acompañar esta esperanza que tiene los argentinos en Milei, para que no vuelva el populismo que hizo que seamos más inflacionarios que Venezuela”.

Luego de que en la semana que pasó, la Cámara de Diputados le diera media sanción a una nueva fórmula previsional, y esta pasara a la de senadores, Rodríguez Machado dijo:

“Es importante aclara que cada gobierno estableció una modalidad de cómo se aumentan los haberes jubilatorios. El gobierno nacional fijó una formula, que todavía no puede ser aprobada porque todavía no le aprueban la ley bases. Entonces, lo que hizo, fue aplicarlo Decreto de Necesidad y Urgencia, emitido por un Presidente a quien la gran mayoría de los argentinos votó, para que componga no solamente lo jubilatorio sino el económico”.

Sobre esto, la senadora agregó: “El gran problema, además de las bajas prestaciones jubilatorias, es la inflación, y no hay forma de que cualquier forma jubilatoria le gane a lo que se deprecia en un haber jubilatorio, con inflación. Lo que dice el gobierno de Milei, y lo que decimos la mayoría de quien apoyamos a este gobierno, es que, lo que hay que hacer, es terminar con la inflación y por supuesto, que las prestaciones jubilatorias no sean paupérrimas”.

“Hoy el déficit cero, casi el 50% lo han pagado los jubilados”

A su turno, Brügge dijo que “Schiaretti siempre tuvo una posición clara con el tema del régimen jubilatorio”. “En la sanción de los otros días participó la diputada Alejandra Torres, que es la compañera de Osvaldo Giardono a quien le hicimos consultas técnicas y entendimos que efectivamente si era sostenible. Porque nosotros no estamos tocando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ahí está el dinero para que se pueda sustentar este aumento que le estamos haciendo a los jubilados. No estamos tocando nada de lo que son las rentas generales de lo que dice el Presidente, así que no le podemos estar afectando el déficit”.

Y agregó, “si Milei no paga las actualizaciones de las jubilaciones, el déficit primario que logró significó el ahorro del que habla, que no es ahorro porque está afectando los derecho humanos legítimos de nuestros adultos mayores, significo un 47% del déficit primario. ¿Cómo no va a estar enojado el Presidente? Hoy el déficit cero, casi el 50% lo han pagado los jubilados”.