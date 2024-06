Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Palo al EMOS delasotista

El informante del radicalismo le escribía al periodista para compartirle un testimonio que causó sorpresa.

Informante: ¿Lo escuchó a Pablo Antonetti? Habló en la radio Gospel y le tiró un palazo a la gente de Adriana Nazario.

Periodista: ¿Por qué tema?

I: El EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias). Básicamente, después de darse palmaditas por su buena gestión en la Secretaría de Economía, tiró que el delasotismo había hecho las cosas mal en el ente. Como entenderá, se refirió a la gestión que llevó adelante la gente de La Militante nazarista. La ligó el pobre Cristian Evangelista (risas).

P: ¡Epa! No lo tenía a Antonetti tirando así.

I: Yo tampoco, por eso causó sorpresa. Se ve que entró en modo candidato y que los antes compañeros de gestión ahora son enemigos.

P: Y le consulto, ¿dijo concretamente por qué fue mala la gestión del EMOS?

I: Dice que no pudieron garantizar los mecanismos para que se haga un mejor cobro del agua, cuestión que ha generado déficit. Se ve que ahora se acuerdan de que hace ocho años lo administran dirigentes delasotistas, que ellos los pusieron ahí. Me cuesta creer que ahora se den cuenta de los errores cometidos, pero todo sea por el bien del entretenimiento en la campaña. ¡Ahora se va a poner linda!

La batalla en las barriadas

El periodista dialogaba con su informante en el peronismo sobre la organización territorial de la campaña y los efectos que tendrá en el resultado del 23 de junio.

Informante: Se están matando en el Alberdi. No literalmente, pero es una batalla realmente. Le digo, es el circuito que genera más atención porque nunca hubo que repartir tanto el electorado. Dos candidatos peronistas, la gente del Alberdi nunca ha visto algo así.

Periodista: Siento que todos los días alguien viene a recordarme que (Guillermo) De Rivas y (Adriana) Nazario son peronistas (risas). ¡Ya sabemos!

I: Tiene razón. Ya es historia ese tema, pero le comento porque esta situación ha generado mucho movimiento en el barrio. Es por el tema de los punteros…

P: ¿Qué pasó con eso?

I: Son los que organizan a las barriadas, los ojos y oídos de los candidatos, los que llevan la voz de mando por debajo de los dirigentes. Hace unos días estaban haciendo un punteo para ver cuántos referentes estaban con De Rivas y cuántos con Nazario. Venía bastante pareja la cosa, pero en los últimos días hubo mucho movimiento.

P: ¿Del lado de quién?

I: Supongo que del lado del oficialismo. No sé si habrá tenido que ver con la presencia del gobernador o con el trabajo que viene haciendo (Juan Manuel) Llamosas en el barrio, pero me dicen que hubo varios punteros que se pasaron al equipo De Rivas.

P: ¿Tiene pruebas?

I: Me dieron nombres, pero no quiero quemar a nadie (risas). Escuche, el dato que manejan los referentes del candidato oficialista es que casi todos los que organizan el tema de la campaña territorial están con ellos. Según dicen, les chuparon gran parte de la estructura a los de La Militante.

P: A chequear, pero gracias por el dato.

I: Me dijeron que en el acto que armó Guillermo (De Rivas) el lunes en el Fenix, se vieron caras nuevas que antes estaban en el otro bando. También dicen que ni siquiera los tienen que ir a buscar y están apareciendo solos a ofrecerse porque olfatean lo que se viene. Hay que ver si es cierto esto, pero yo creo que lo veremos en estos días cuando arranquen los actos fuertes.

¿Nuevos rumbos para Álvarez?

El informante radical llegaba a la periodista a raíz de la última publicación del Enroque Corto.

Informante radical: Vi que mencionaron a Mario Álvarez en el enroque. No le vengo a hablar por ese tema puntual pero sí le puedo comentar que se lo ha visto en la Legislatura provincial, ¿qué tal?

Periodista: Calculo que se habrá reunido con su referente, el legislador Miguel Nicolás.

I R: Le diría que, más que reunirse, parecía que está trabajando allá o al menos se lo ve vinculado a la tarea legislativa. Ha compartido partes de prensa del bloque de legisladores radicales en algunos grupos de Whatsapp. Eso creo que ya es un indicio de que tomó un nuevo rumbo. No me llama la atención, teniendo en cuenta que quedó medio tensa su relación con algunos radicales de Río Cuarto.

P: Algo de eso dijimos hace un tiempo. Cuando Gonzalo Parodi arrancó con la presentación de sus propuestas, Álvarez convocó a una reunión de su espacio con la consigna “¿Qué pasó en la interna?”.

I R: Claro, quería sembrar dudas sobre la legitimidad de los resultados de la interna de septiembre. Él seguramente lo negará pero me consta, como persona que participó activamente del proceso, que hubo mucho descontento con él. Recordemos que acompañó la precandidatura de Gonzalo Lujan y no movió mucha gente como se esperaba. Quizás haya pasado algo más que profundizó las diferencias con una parte del radicalismo local. Porque si esas dudas que plantó tuviesen sustento, ¿por qué fue crítico del proceso casi medio año después?

P: Me parece que usted es de los que quedó enojado con Álvarez…

I R: ¿Enojarme? Pff, “dos besitos porque tres es mucha plata”.

La respuesta de Nazario

El analista se comunicaba con la cronista luego de oír las declaraciones de Adriana Nazario a FM Al Toque respecto de los dichos de la diputada e hija del ex gobernador, Natalia de la Sota. “Por respeto a José Manuel, prefiero no contestar esas cosas. Yo se perfectamente como pensaba José, yo viví con él los últimos 14 años de su vida. No quiero entrar en eso”, señaló la candidata a intendenta de La Fuerza del Imperio del Sur.

Analista: Estaba escuchando la nota de Nazario recién. No sé si había vuelto a dar notas luego de lo de Natalia pero no se prendió en la polémica. Algunos nos quedamos con ganas de que se picantee un poco pero quizás era lo conveniente para ella.

Periodista: La diputada también había tratado de no “prenderse en eso”. Dijo algo de no mezclar lo familiar con lo político.

A: Lo cierto es que Natalia dejó un título que le diría que marca los últimos días previos a la campaña, a menos que ocurra otra cosa. No es por meterme en el terreno de lo familiar, pero hace tiempo se venía hablando de estas cosas. Un ejemplo claro fue cuando Juan Manuel fue reelecto intendente y Nazario subió al escenario en el bunker pero al ratito se bajó. Parece que no estaba cómoda compartiendo escenario con Natalia. Estos fantasmas reaparecen en momentos así.