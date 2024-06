A nueve días de las urnas, intimida el voto indeciso y “apático”

Por Gabriel Marclé

Se viven los días más candentes de una campaña por la intendencia municipal que también está cruzada por la actualidad económica, social y política del escenario nacional, quizá el factor determinante a la hora de medir las expectativas del electorado local. Mientras se inicia la guerra de encuestas, los números revelan una realidad donde la indecisión y la apatía marcan el desarrollo de los planes de Guillermo De Rivas, Adriana Nazario, Gonzalo Parodi y los que completan la carrera de diez por la intendencia, todos a la espera de quedarse con aquellos riocuartenses que todavía no tienen definido el voto.

Según pudo consultar Alfil con al menos una decena de consultores y seguidores de los estudios del electorado, el promedio de votantes indecisos en el corte de los últimos nueve días de la campaña supera el 10 por ciento, un número esperado, aunque nada favorable según lo expresan en los equipos de los candidatos competitivos. “Puede salir para cualquier lado”, señalaba un dirigente peronista sobre la forma en la que se mueve esta fracción del electorado, reconociendo que es un factor intimidante por la cercanía a las urnas.

Sobre los electores indecisos, un importante consultor de la provincia le afirmaba a Alfil que la mitad de ellos son “duros” -desinformados- y la otra mitad se referencia en el llamado “votante apático”, ese que necesita una motivación especial para ir a votar y que, si no la tiene, se queda en su casa.

Sobre el comportamiento del indeciso que sí asiste a las urnas, el consultor afirmaba: “Suele votar en base a una predicción personal sobre el candidato que cree ganador”. Es tal vez esta lectura la que explica el comportamiento de estos días para Guillermo De Rivas, quien parece ir construyendo su cercanía al votante que “apuesta al número ganador”.

Claro que este indeciso también puede guiarse por el estímulo del “cambio”, el cual suele predominar en procesos donde no hay candidatos que compitan por la reelección -como es en este caso. En esa lógica, todos -incluso el candidato oficialista- hablan de cambio, aunque no todos puedan representarlo: los principales competidores pueden caer en el lugar de “los mismos de siempre”.

Ahí es donde entra la apatía, factor que puede darle un giro inesperado a esta elección y que algún candidato por fuera de la triada principal pueda despegarse del fondo. Allí aparece el Partido Libertario con Mario Lamberghini, quien se muestra como la promesa mileista de la elección; Pablo Carrizo, con sus buenos antecedentes electorales; -Gustavo Dovis o Nicolás Forlani y su llegada al peronismo “desencantado”; o cualquiera que atraiga a los que buscan “renovación”.

Respecto al indeciso que finalmente no asiste al acto electoral, esto es algo que se ha visto en las últimas dos elecciones, especialmente en la del 2020 con la pandemia en el medio, donde una gran porción del electorado no encontró razones suficientes como para movilizarse a los colegios a emitir su voto. Si bien no se espera que la participación sea baja como la de la era COVID (cuando votó solo el 59%), la semana cortísima por la sucesión de feriados también puede ser clave. De hecho, esto ha sido advertido -especialmente por el radicalismo- a la hora de acusar la especulación oficialista en detrimento de las opciones opositoras. De hecho, analizan que la expectativa del oficialismo es que los sectores pudientes -ubicados principalmente en el distrito centro- elijan el exilio vacacional por sobre la fecha electoral y acorten la diferencia desfavorable que históricamente tienen en estos sectores. Asimismo, la UCR reconoce que puede haber desventaja si la participación está por debajo del 65%.

Mas encuestas

En las últimas horas, circuló una más de las tantas encuestas que terminarán copando el sprint final de la campaña. Se trata de un informe realizado por Explanans Consultora Estratégica sobre un total de 641 casos, el tercer trackeo que se realiza desde mayo. En el repaso de la intención de voto, esta consultora revela una ventaja mínima de Gonzalo Parodi (24,9%) sobre la opción ofialista de Guillermo De Rivas (23,7%). En tercer lugar, está Adriana Nazario (21,4%), lo que configura ese escenario de tercios con final abierto.

Por otro lado, la evolución de las mediciones con respecto al 15 de mayo (fecha del primer informe) es favorable a De Rivas, que creció de 16 a casi 24; mientras que Parodi y Nazario parecen haber alcanzado su techo -incluso bajaron.

Llamativo (o no) resulta el desempeño del candidato del Partido Libertario, Mario Lamberghini, superando la barrera de los diez puntos. Pablo Carrizo suma el 6,4% de la intención de voto. A excepción de otras mediciones, este informe revela que el votante indeciso ocupa apenas el 6% de los consultados.