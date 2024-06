Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







PJ y libertarios, al unísono contra Parodi

El analista llegaba a la periodista con un comentario sobre los dichos del secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressán y el candidato a intendente del Partido Libertario, Mario Lamberghini sobre el candidato de Primero Río Cuarto, Gonzalo Parodi.

Analista: ¿Notó como le apuntaron de dos lados a Parodi? Quisieron tratarlo de “casta” diciendo que es planta permanente hace 16 años.

Periodista: ¿Qué opina de eso?

A: Mire, todos dicen que era algo que “ya se sabía” de antes y que, aunque no es ilegal, “no corresponde”. Ojo, yo también pienso lo mismo y creo que tienen un punto al querer marcarle cierta contradicción en el discurso. Ahora, también siento que le dan pie a los radicales de “creérsela” un poquito. Digo, si el oficialismo tira esto a tan poco de la elección, ellos piensan que están “nerviosos”

P: ¿Eso le han dicho los radicales o lo supone usted?

A: ¿Y qué otra cosa van a decir? Si uno se pone a recordar, en otras instancias el peronismo no se “rebajaba” a criticarlos. Ahora, los libertarios también empezaron a hacerse eco de esta denuncia. ¿Casualidad?

P: Sé a lo que apunta y entiendo que llame la atención que hayan salido desde los dos espacios. Aún así, en el caso de Lamberghini, creo que no queda como algo incoherente. Va en línea con lo que piensa y él no forma parte del Estado municipal.

A: Le digo que esto es como Gran Hermano. Siento que cada semana que pasa, la balanza se inclina por alguno pero nadie la tiene asegurada. ¡Qué lindo se está poniendo!

¿Juega Schiaretti?

Horas después que saliera el spot conjunto entre Martín Llaryora y Guillermo De Rivas, el periodista dialogaba con un dirigente peronista sobre el efecto causado y los siguientes pasos de la campaña.

Periodista: Ya está por todos lados el spot con el gobernador. ¿Sensaciones a 24 horas del lanzamiento?

Dirigente: Muy buenas. Esto terminará de dar el impulso que necesitábamos para pasar al frente y terminar de convencer a la gente que dudaba. Aparte, nos dicen desde Córdoba que las mediciones del spot han sido muy buenas. Seguimos con el plan.

P: ¿Y cuál es la próxima etapa?

D: Ya lo verá en estos días. La semana que viene vamos a tener un cierre con todo. No quiero adelantar nada, pero se dice que el acto final va a ser impactante.

P: ¿Por números o por presencias?

D: Por las dos. La convocatoria va a ser una como no se ha visto antes, con mucha épica y un candidato que se ha convencido de que puede ganar. Pero en las presencias va a ser importante. Obviamente, el gobernador va a estar, pero no será el único.

P: ¿Usted se refiere al “gringo” (Juan Schiaretti)?

D: No lo quiero quemar, pero sería muy importante para nosotros que el ex gobernador esté en el acto.

P: ¿Y si no está?

D: De alguna otra manera va a jugar. La semana que viene seguramente va a haber novedades, pero no se sorprenda de que esté caminando las calles de Río Cuarto de nuevo, por primera vez desde diciembre. Junto a Guillermo (De Rivas), claro.

P: Seguro será un hecho importante para ustedes. También para nosotros, que hace rato no lo vemos.

D: Tiene mucho para decir, pero lo más contundente seguro será su apoyo a nuestro candidato. Le va a hacer bien a la campaña y va a dejar en claro que cuando el peronismo está unido, gana siempre.

P: Pero el peronismo compite dividido en Río Cuarto.

D: Está equivocado. Los peronistas saben de qué lado están. Los otros eligieron irse del partido para hacer un experimento. Lo vamos a dejar en claro en el cierre de campaña.

Abrile, más participativo

El periodista conversaba en pleno centro con un reconocido empresario, ávido seguidor de la campaña municipal.

Periodista: ¿Tiene algún favorito para la elección?

Empresario: La verdad, no tengo preferencia por alguno. No me atraen mucho los proyectos que tienen porque, si la macro no mejora, no hay nada que puedan hacer. Sí noto que hay algunos con más herramientas que otros…

P: Vio que suelen decir que el distrito centro no vota peronismo. ¿Coincide?

E: No creo mucho en eso de separar por distrito. En el caso nuestro, hay empresarios que viven en Alberdi, en Banda Norte y no en el centro. Está claro que los candidatos radicales suelen sacar ventaja acá, pero no veo tan simple el análisis. Si no, no estaría viendo lo que veo.

P: ¿Qué ve?

E: Que el único radical en competencia (Gonzalo Parodi) no tiene el alcance que tenían otros. Capaz por eso lo estamos viendo a Gabriel Abrile moviéndose solo, más participativo. Está bien que así sea, porque hay muchos conocidos que le tienen aprecio al doctor. Más que a Parodi, seguro. Además, entre nosotros, hay gente del fuero más íntimo del Gabi (Abrile) que sigue diciendo que el doctor era el que tenía que competir por la intendencia.

P: A esos les van a decir “hubiera ganado la interna”.

E: Está bien. Pero los que lo dicen ahora saben que necesitan del doctor para abrir puertas que ellos no pudieron. Ahora tienen que competir y llegar lo mejor posible al domingo de elecciones. No tienen nada asegurado.

“Ayunar” o “devorar”, esa es la cuestión

El informante universitario llegaba a la periodista, expectante del debate que tendrá lugar hoy en el Aula Mayor.

Informante: Estoy manija con el debate, desde ya. Me parece que, sin desmerecer a todos los debates que se han realizado en otras instituciones, el de la uni tiene algo especial.

Periodista: Coincido totalmente. Siempre deja mucha tela para cortar.

I: Creo que es una instancia de debate por excelencia. Me refiero a que no suelen ser meras exposiciones sino que suelen hacer referencias a sus adversarios. No me va mucho la idea de que los debates solo son para presentar propuestas porque uno puede acceder a ellas de múltiples formas. Acá hay que bancarla y saber rebatir con argumentos y defenderse. Lo espero con ansias, realmente.

P: ¿Qué cree que nos traerá el de este año?

I: No sé pero en cuanto a frases o momentos épicos, las instancias anteriores dejaron la vara un poco alta. Si mal no recuerdo, el “conmigo Cotreco se va” fue pronunciado por Llamosas en uno de estos debates cuando era candidato. O cuando Lucía de Carlos (siendo candidata de Respeto) le apuntó a los candidatos que habían tenido alguna causa por violencia de género en y se ganó los aplausos de la audiencia. O cuando Gabriel Abrile los trató de “kirchneristas” a los organizadores del debate por la falla de conectividad que hubo durante su minuto de cierre. Siempre algo picante queda dando vueltas. Veremos quien “devora” y quien “ayuna” hoy, cómo dicen los chicos ahora (risas).