Por Julieta Fernández

“Para el campo lo que es del campo” sería el lema del programa de gobierno que traerá el jefe de gobierno porteño y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, junto al gobernador de Jujuy y su compañero de fórmula, Gerardo Morales. El 25 de junio dejó un buen saldo para Juntos por el Cambio en los distintos departamentos del sur. La victoria de JpC en el “interior productivo” envalentona a la dirigencia cambiemita de cara a las PASO pero también le presenta el desafío de disputar el voto con su adversario dentro de JpC (que tendrá a Bullrich-Petri y Larreta-Morales en la disputa por la candidatura presidencial).

Hoy será una jornada que tendrá al sector agropecuario como protagonista, con una presentación de propuestas que se desarrollará hoy al mediodía en un campo privado de la región. Larreta y Morales también tendrían previsto reunirse con dirigentes de la Sociedad Rural y referentes del sector. En el armado de esta agenda, volvió a asomar el nombre del legislador provincial y ex intendente, Juan Jure. Pese a haber sido relegado en la lista provincial de Juntos por el Cambio, el “Turco” (como apodan a Jure) se habría ganado el voto de confianza del jefe de gobierno porteño para desplegar su agenda de campaña en el sur provincial.

La relación entre Jure y Rodríguez Larreta se vio fortalecida a partir de su última visita en abril, en la que el ex intendente y su equipo organizaron una agenda con distintas instituciones y organizaciones de Río Cuarto. En un terreno que todavía le resulta un poco ajeno al larretismo, la presencia del ex intendente en su armado regional sería bien valorada por el larretismo para hacer pie en la Capital Alterna. A su vez, la dirigencia de Evolución (con referentes como el concejal Carlos Ordóñez) se pondrían al hombro la tarea de movilizar a las bases frente a otros núcleos radicales de la ciudad que ya se inclinaron por Patricia Bullrich (el ex intendente Antonio Rins es uno de los que integra el comando Bullrich).

Hace pocos días, el jefe de gobierno porteño dialogó con Telediario Digital y, entre sus expresiones, resaltó que no presentará propuestas “poco realistas” para el sector. “La zona de Río Cuarto tiene un sector agropecuario con un potencial enorme pero que hoy está con un pie en la cabeza. No se puede decir que el primer día vamos a unificar el tipo de cambio o bajar las retenciones a cero porque sería una mentira. Todos aplauden eso pero no es serio”, manifestó Rodríguez Larreta al noticiero local.

Aunque esta agenda seguramente se comenzó a gestar hace varios días, no resulta menor que la llegada de Larreta y Morales, con agenda abocada al campo, se dé en la misma semana en la que el ala bullrichista presentará sus propuestas para la región en la sede riocuartense de la Sociedad Rural. La invitación enviada desde “La Fuerza del Cambio” adelantó que el encuentro en la SRRC será “un espacio para intercambiar ideas y propuestas de cara a un cambio positivo a favor de nuestra región y el país”. Julián Chasco, referente del PRO Córdoba Sur y quien ocupa el quinto lugar en la lista, encabezará la presentación de propuestas. Por lo pronto, no se prevé que Bullrich llegue esta semana a Río Cuarto y la jornada que tendrá lugar esta noche apuntaría, más allá de la presentación de propuestas, a elevar el perfil de Chasco como el “candidato de la región” de la fórmula Bullrich-Petri.