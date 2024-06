Lamento radical: la unidad no bastó para Parodi

Por Julieta Fernández

Pasadas las 20:30 horas, Gonzalo Parodi llegaba al búnker radical en el salón de la Sociedad Sirio Libanesa y reconocía la derrota frente a Guillermo De Rivas, el candidato a intendente de Hacemos Unidos por Río Cuarto. Con un discurso moderado -más allá de mostrarse disconforme con la baja participación y atribuirla en parte al fin de semana largo-, Parodi aseguró que “pondrá a disposición” su proyecto de gobierno y consideró que desde su espacio deberán “hacer una autocrítica”.

El candidato de Primero Río Cuarto obtuvo un 24,29% frente al 37,15% del candidato oficialista. En tanto, Adriana Nazario obtuvo un 21,18% de los votos. “Seguro que la estructura local y provincial tuvo alguna injerencia. Ninguna de las encuestas, ni el propio oficialismo, tenía estos números. Esperábamos un escenario de tres tercios pero con números mucho más ajustados. Si la participación era de más del 65%, seguro el resultado hubiese sido más acotado”, manifestó Parodi a los medios presentes. La diferencia de 13 puntos, cercana a la derrota radical del 2016 (en la que Eduardo Yuni quedó 15 puntos por debajo de Llamosas), obligará al partido centenario a “barajar y dar de nuevo”.

Cabe recordar que el candidato radical (perteneciente a Evolución), ganó la interna de septiembre del 2023 y se impuso frente a quien fue candidato en 2020, Gabriel Abrile y al ex titular del PAMI, Gonzalo Lujan. Aunque lo acordado en aquel entonces fue que “quien gana, conduce y quien pierde, acompaña”, los adversarios de Parodi en la interna no manifestaron un inmediato acompañamiento al candidato. No fue hasta fines de abril de este año que se confirmó la adhesión de Abrile y desde entonces, el médico acompañó casi todas las acciones de campaña de Primero Río Cuarto.

El elevado nivel de conocimiento de Abrile, además de su buena performance del 2020 (con solo 5 puntos por debajo de Llamosas) eran factores que significaban una fortaleza para Primero Río Cuarto. Además del “viento a favor” que, en términos matemáticos, implicaba competir frente a un peronismo dividido entre Guillermo De Rivas y Adriana Nazario (La Fuerza del Imperio del Sur).

Aunque la denuncia de clientelismo fue una de las cartas fuertes de Parodi en la última semana, evitó referirse al respecto en el marco de la rueda de prensa en la que reconoció a De Rivas como el ganador de la elección.”No es momento de hacer referencia a eso. Se valorará en los próximos días”, manifestó. Por otro lado, Parodi valoró como un aspecto positivo el hecho de no haber provincializado o nacionalizado su campaña y haber optado por darle una impronta local. Lo mismo fue destacado por el diputado nacional, Rodrigo de Loredo, quien arribó al búnker radical minutos antes que Parodi.

En diálogo con Alfil, de Loredo opinó que “Parodi hizo un campañón” y consideró acertada la apuesta de “municipalizar la elección” por parte del candidato de Primero Río Cuarto. “Esa fue la estrategia de campaña, la cual yo respeté mucho y Luis Juez también”, señaló el diputado, quien además destacó algunas propuestas de Parodi como la rebaja impositiva y el abordaje de la inseguridad. “Los focos de campaña fueron los acertados”, resaltó.

La presencia de Rodrigo de Loredo, al igual que otras figuras del radicalismo provincial como la diputada Soledad Carrizo; el presidente de la UCR provincial, Marcos Carasso; el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer; y el legislador provincial, Dante Rossi, evocaron, en cierta forma, el momento en el que Rodrigo de Loredo brindó su discurso tras reconocer la derrota en las elecciones municipales en Capital el año pasado. (la famosa frase “los hice venir al…”). No obstante, los dirigentes presentes le reconocieron a Gonzalo Parodi cierto “aire fresco” para la inminente renovación que precisa el partido a pocos meses de la elección de autoridades -instancia que se postergó debido a la elección en Río Cuarto-.