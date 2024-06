Por Julieta Fernández



A menos de una semana de la asunción de los nuevos concejales, el interrogante sobre el futuro político de Gabriel Abrile está latente. El ex candidato a intendente ocupó el primer lugar de la lista de concejales de Primero Río Cuarto y, aunque hay dirigentes radicales que aseguran que asumirá el cargo (que además lo tendría como jefe del bloque), también se deslizó la posibilidad de que el médico tenga en la mira a las elecciones legislativas del 2025.

Una cosa no sería excluyente de la otra. De hecho, hay ejemplos recientes en los que concejales en funciones fueron candidatos a diputados. La actual concejala, Yanina Moreno Zamanillo, fue candidata a diputada en 2021 por la lista que llevó a Gustavo Santos y Mario Negri en la fórmula. Lo mismo podría ocurrir si Gabriel Abrile asume como concejal y el año próximo se apresta a competir por un lugar en la lista de diputados. Algo que resulta muy lejano por el momento, teniendo en cuenta que lo que hoy se conoce como Juntos por el Cambio en Córdoba seguramente atraviese reconfiguraciones antes de las elecciones legislativas.

Aún así, se puede pensar en los motivos que sustentan una posible candidatura de Abrile. El médico es el último candidato radical que quedó “dentro de todo” bien parado por su performance del 2020. El contexto de pandemia y la baja participación, además de la irrupción de fuerzas más chicas como el Frente Política Abierta (entonces encabezado por Pablo Carrizo) y Ríocuartenses por la Ciudad (que entonces llevaba al radical disidente, Eduardo Scoppa), llevó a pensar que Abrile no estuvo lejos del triunfo con solo cinco puntos por debajo de Llamosas. Cabe recordar que, en aquel entonces, también tuvo un fuerte apoyo de “tanques nacionales” como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, algo que no ocurrió en la última elección con Gonzalo Parodi (quien habría optado por no provincializar ni nacionalizar su campaña).

En caso de asumir como concejal y presidir el bloque de la primera minoría (que esta vez contará con cuatro bancas), Abrile podría tener una oportunidad para demostrar liderazgo y posicionarse de cara a los próximos desafíos políticos que pretenda afrontar. Tal como lo indicó Alfil en su edición anterior, los últimos años han tenido a riocuartenses en lugares expectables en las listas de candidatos a diputados nacionales: actualmente, Carlos Gutiérrez de Hacemos Coalición Federal y Belén Avico de Juntos por el Cambio.

Crisis en la UCR

Hacia dentro de la UCR local, siguen evaluando las falencias de la campaña a partir de la amplia diferencia en favor de Guillermo De Rivas (casi 13 puntos arriba de Parodi). El presidente del circuito Centro, Gonzalo Losada, manifestó al programa Así son las cosas que “perdimos votos porque dijimos cosas que no querían escucharse”. Si bien calificó de “obscena” la campaña oficialista y consideró que “Llaryora se vistió de Papá Noel”, realizó una autocrítica de la campaña de Primero Río Cuarto. También e mostró preocupado por la baja participación y señaló que “el radicalismo debe debatir si quiere representar principios y valores o si quiere representar al electorado”.

Losada consideró que “el 45% que no fue a votar está enviando un mensaje” y que “no es culpa del oficialismo que el radicalismo haya perdido votos”. En su reflexión, el dirigente consideró que el radicalismo tiene que representar sus ideas y no acomodarse al momento (por el discurso acomodaticio en línea con Milei). “Por esas situaciones se pagan costos”, afirmó.

Finalmente, también se abrieron interrogantes sobre lo que ocurrirá con la elección del Comité Provincial en septiembre. Esta instancia tenía al ex legislador y ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure, como uno de los aspirantes a presidir el partido. Resta saber si la mala performance en la Capital Alterna incide en sus intenciones o si salpica a los nombres fuertes de Evolución (como Marcos Ferrer), quien también acompañó a Parodi en la elección local. “Todos los radicales acompañamos a Parodi, así que no debiera ser un impedimento”, consideraba un dirigente consultado por Alfil. En julio vence el plazo para la presentación de listas.