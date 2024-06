El tramo final de Llamosas y un “pasaje abierto” a Córdoba

Por Julieta Fernández

“Juan Manuel (Llamosas) ya es legislador y después tendrá que ver qué pasos quiere seguir. Cuando nosotros armamos el gabinete provincial, Juan eligió el compromiso con los vecinos. Por eso pidió permiso en la Legislatura. Hoy se puede reincorporar, pero no son cosas que tenga que decir yo. Ya conversaremos con él”, dijo el gobernador Martín Llaryora en su tercera visita en menos de siete días a la Capital Alterna. Con cierta mesura, el gobernador evitó dar precisiones pero no negó que Llamosas sea considerado para un lugar en el Ejecutivo. “Juan lo charlará con su familia. Uno entiende que no es lo mismo ser legislador que ocupar un lugar en el Ejecutivo y trasladarse a Córdoba. Son cosas que deberá decidir él”, señaló a los medios presentes.

De esta manera, el gobernador le cedió la pelota al intendente, quien deberá tomar la decisión respecto de su futuro político luego del sillón de Mójica. Con su respuesta, Llaryora (quien además recordó su amistad con el intendente de Río Cuarto desde que eran estudiantes universitarios) le dio una especie de “pasaje abierto” a Llamosas. En su último paso a la ciudad (72 horas después del triunfo de Guillermo De Rivas) Llaryora dio a entender que será el jefe municipal quien decida si emprender un rumbo hacia el Panal, la Legislatura o en algún rol de gestión que le permita seguir en Río Cuarto la mayor parte del tiempo.

Antes de hacer alusión al futuro político de Llamosas, el mandatario provincial volvió a valorar el triunfo de Hacemos Unidos por Río Cuarto. Dicha victoria seguramente también le amplió el abanico de posibilidades al jefe municipal en lo que concierne a su próximo paso. “La valoración positiva de la gestión ha sido un punto clave en el triunfo de Guillermo (De Rivas). También sus características personales: una buena persona vinculada a las instituciones, profesor de la UNRC, relacionada al deporte, trabajando en un club y con experiencia administrativa”, consideró el gobernador. “Los vecinos eligieron continuar con este proyecto de ciudad, sabiendo que hay cosas por mejorar y que Guillermo es una persona que tiene experiencia para continuar y que le va a aportar su impronta”, señaló Llaryora y opinó que el electorado “reconoció el trabajo en equipo entre Provincia y Municipio”.

El gobernador visitó el Palacio Municipal para la entrega de $200 millones que serán destinados a completar obras en el Centro de Salud Municipal. Previamente realizó gestiones en la región y participó del primer Foro de Innovación Sostenible en Río Cuarto. El evento, organizado por la Agencia Córdoba Innovar y Emprender e Impulso Federal de CFI, apuntó a generar debates y compartir experiencias con base en tecnología y alto impacto en áreas como el cambio climático, la biotecnología y la tecnología agroalimentaria.

Apoyos aledaños

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, estuvo presente en la última visita de Martín Llaryora junto a Llamosas; el secretario de Salud Municipal, Marcelo Ferrario; el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, entre otros funcionarios provinciales. La presencia del Lucchesi, quien participó activamente de la campaña de Guillermo De Rivas, puede interpretarse como un gesto a la gestión municipal que viene pero también al gobierno provincial, dada también su cercanía a la diputada nacional, Natalia de la Sota.

En un fragmento de su discurso, Llaryora felicitó al intendente de la localidad aledaña a quien, entre risas, calificó de “muy perseguidor” a la hora de gestionar con la Provincia y bromeó con De Rivas sobre “la competencia” que tendrá cuando asuma como intendente de Río Cuarto. Cabe recordar que hace pocos meses se constituyó el Ente Metropolitano del Sur de Córdoba que contiene a varios mandatarios de la región y que podría ser una plataforma para la construcción de nuevos liderazgos en el Gran Río Cuarto