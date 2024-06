Enroque Corto en Río Cuarto

Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Se va completando el gabinete

En días de armado de equipos para Guillermo De Rivas, el periodista consultaba con su informante en el peronismo para conocer algunos detalles del gabinete que asumirá la semana próxima.

Periodista: Che, están muy herméticos con el gabinete nuevo. No largan nada.

I: El intendente electo lo tiene in pectore al gabinete. Solo saben algunos pocos, los que tomaron parte en los llamados. Pero me parece que ha adoptado una postura novedosa el Guille. Por lo menos para Río Cuarto.

P: ¿Y cómo sería eso?

I: A ver…cómo se lo pongo. Sin que me malentienda, es un armado a lo Milei.

P: Ahora sí que va a ser sorpresa Mario Lamberghini en el Ejecutivo (risas).

I: ¡No! Para nada. Me refiero a que no se va a apurar y poner en funciones a todos los funcionarios de una vez. Va a ser una cuestión mas controlada, a cuentagotas, bien sesuda. Primero entran los que son necesarios para activar la gestión desde el día uno. Después va a tomarse su tiempo para poner a los mejores en los lugares que se los necesiten.

P: En otros tiempos, los cargos se repartían apenas se conocía el resultado de las urnas. Antes incluso.

I: Por eso, creo que ahí está lo diferente. Guillermo no asumió grandes compromisos con dirigentes en la campaña. Es decir, los que se pusieron al frente son los de siempre y no hubo acuerdos novedosos.

P: ¿Y ya están todos los puestos dados?

I: Yo creo que no. Se va a terminar de definir el fin de semana, entre mate y rosca. Por ahora, el intendente tiene los nombres bajo siete llaves.

P: ¡Pero algo tiene que haber! ¿Me confirma que siguen varios de los que estaban?

I: Eso sí puedo decirlo. Pablo Antonetti, Martín Cantoro, Karin Bogni, Gastón Maldonado, Pablo Bertea. Capaz algunos no siguen en el mismo lugar y los rotan. Veremos más cerca del día.

P: Me interesa Servicios Públicos. ¿Sabe algo?

I: Escuché que podía asumir alguien nuevo. Pero, como le dije, siete llaves.

Emotivo fin de ciclo en el Concejo

El periodista consultaba con su informante en el Concejo Deliberante para conocer cómo fue el desarrollo de la última sesión legislativa bajo la administración de Darío Fuentes.

Periodista: Pude ver un pedacito de la sesión en streaming. Noté discursos largos y emoción, ¿puede ser?

Informante: Muy emotivo. Demasiado (risas). Llanto típico del fin de ciclo, pero también un clima más distendido y alejado de las peleas que pudieron darse en este tiempo. Casi que no parecían haber estado metidos en la campaña. Muy pocas menciones al Gobierno que se viene. Bastante autorreferencial, pero bueno…es lo que se espera para estos actos. Para no perder la costumbre de los últimos seis meses, no aprobaron ni un proyecto (risas).

Periodista: ¿Lloraron todos?

I: Casi todos. A Darío Fuentes se lo notaba muy quebrado en la voz. Debe ser emocionante para él dejar el lugar que ocupa desde hace ocho años. Creo que también tuvo que ver el hecho de que mencionaron la pandemia y el haber trabajado en esos tiempos. Eso sí, sorprendió el llanto de Pablo Benítez. Debe haberse olvidado de que vuelve a asumir el lunes (risas).

P: ¿Algo más?

I: Que los radicales estuvieron muy tranquilos. Gonzalo Parodi habló muy bien, a tono con un rol de “buen perdedor”, aunque tirando algunos palitos. Guillermo Natali dijo haber sido el que más puso la cara por la gestión, aunque después se fue con la lista opositora. Los que no parecen “soltar” fueron los concejales de La Militante. Se los notaba heridos, enfocados en reivindicar a Adriana Nazario. La mencionaban de la nada, como si ella hubiera tenido algún tipo de participación durante los cuatro años del Concejo. Lo note muy forzado. En líneas generales, fue un buen cierre.

El lado B de la última sesión

El informante llegaba a la periodista con un comentario sobre “el otro lado” de la última sesión ordinaria del período 2020-2024 en el Concejo Deliberante.

Informante: Seguramente comentarán algo de la última sesión del Concejo y que varios concejales se emocionaron, ¿no?

Periodista: Claramente.

I: ¿Le sirve el “lado B” de eso?

P: Por supuesto.

I: Noté que hablaron varios concejales pero me quiero enfocar en los que no. Me atrevo a decir que habló más gente del oficialismo que de la primera minoría.

P: ¿A qué apunta con eso?

I: Por un lado, sospecho que quizás no hay muchos ánimos después del resultado electoral del otro día. Por otro, quizás no querían redundar mucho porque ya se volvían un poco repetitivos los discursos.

P: ¿Hubo algún caso particular que le llamó la atención?

I: No quiero señalar a nadie pero quizás me sorprendió que la concejala Mónica Lannutti (PRO) no haya dicho nada después de haber estado ocho años en el Concejo. Además de que ella siempre muestra sensibilidad con estas cosas. Pero bueno, por ahí el haber jugado por fuera en la elección municipal tuvo algo que ver. En fin, muchos discursos pero un silencio que también otorga…

P: Con esto que me dice, le cortó toda la emotividad a lo que vi en la transmisión. Ahora solo pienso en los que no dijeron nada (risas).

I: A muchos no les gustará que diga esto pero, por más redundante que fuera, no estaba de más que algunos concejales dijeran unas palabras. Era un buen momento para agradecer a los trabajadores del Concejo, a quienes los acompañaron en todo este trayecto, incluso a la gente que los puso en ese lugar. Una lástima.

Expectativa prunottista

La periodista llegaba al dirigente peronista para tratar de obtener algún dato sobre la conformación del gabinete de Guillermo De Rivas.

Dirigente: Si me pregunta algo del gabinete, sé lo mismo que ustedes ya deben saber. Poco y nada.

Periodista: ¡Cómo se ataja! Alguna cosa dando vueltas debe haber…

D: Para no dejarla con las manos vacías, solo le puedo decir algo que escuché por ahí. Como varios espacios que acompañaron a De Rivas, el radicalismo prunottista está expectante de ver qué ocurre. Y en mi opinión, no es para menos. Se los vio muy activos en la campaña, sumaron a gente del MiD, vecinalistas como Graciela Correa. Incluso algunos de ellos llevaron adelante la encuesta que más cerca estuvo de darle en el blanco con el resultado del domingo. Ni hablar de que la propia vicegobernadora también estuvo muy presente. A lo que voy es que hay un par de cosas con las que podrían “chapear” si quisieran…

P: Lo que también se dice es que hubo un sector del radicalismo que votó a De Rivas y ese sector del prunottismo puede haber arrastrado algo de eso.

D: Es muy probable. En fin, son días de mucha expectativa para varios sectores.La mantendré al tanto si me entero de algo pronto.