Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









CGT, nuevamente unida

El informante peronista llegaba a la periodista tras escuchar declaraciones de uno de los dirigentes de la CGT local e integrante del triunvirato, Sergio Bravo.

Informante peronista: ¿Reina la paz y la unidad en la CGT? Por las declaraciones de algunos dirigentes…

Periodista: ¿Es ironía? (risas).

I P: Para nada. De hecho, me parecen valiosas esas declaraciones porque, en estos tiempos, lo que menos querrán los trabajadores es que haya quiebres por una elección municipal. Aunque sí creo que hay un sector que debe sentir que le apostó al caballo ganador y que por ahí corre con cierta ventaja. Para lo que se viene, digo.

P: A mí me da la impresión de que los que acompañaban a Nazario también tenían un buen concepto de De Rivas. Digo, no fue una campaña combativa dentro del movimiento obrero. Creo que siempre se mostraron respetuosos de eso.

I P: Sin dudas. Yo creo que lo único que quizás fue medio raro fue la irrupción de Natalia de la Sota. Es muy respetada por el sindicalismo local y más después de haber votado en contra de la Ley Bases. Pero vino a la ciudad en medio de un clima fuerte de campaña y en una actividad para ponderarlo al “Guille”. Si no hubiese sido por esa circunstancia, creo que varios dirigentes sindicales se hubieran reunido con ella y le hubieran agradecido. Ahora, no quiero perder el hilo. Le iba a hablar del gabinete…

P: Algo dijimos esta semana. Parece que la secretaría de Trabajo o el área que esté abocada a eso tendrá a alguien de la CGT. ¿Usted sabe algo más?

I P: Si supiera, tampoco podría decirle (risas). Pero mi conclusión es que no hay que minimizar que se hizo un trabajo importante desde el llamosismo para tener a varios sindicatos de nuestro lado. Cosas que por ahí pasan desapercibidas pero creo que hay que señalarlas. En la segunda gestión del Juan (Llamosas) se sentaron muchas bases.

Sin la “pesada herencia”

En la previa de la asunción de Guillermo De Rivas, el periodista cruzaba algunas consultas con un dirigente del peronismo.

Periodista: ¿Contento? ¿Qué expectativas tiene?

Informante: Muy buenas. Pese a todo lo que está pasando, la gente nos eligió y confió en nosotros para seguir transformando la ciudad.

P: Ahora sin cassette, ¿puede ser?

I: (Risas) Bueno…no sé que quiere que le diga. Estoy entusiasmado por lo que viene, pero también preocupado por el escenario general. La verdad es que lo del dólar es un problema fuerte y muchos están fingiendo demencia. No quiero decir que “se viene”, pero es un tema delicadísimo para todo el país.

P: ¿Cómo viene con los dólares la Municipalidad? ¿Quedó algún compromiso en verdes?

I: Entre todo lo malo que puede haber, eso es lo mejor. Desde que se canceló la deuda en dólares a fines del 2021, no se ha pisado el palito. Se sabía que podía pasar todo lo que pasó después. La pandemia no impidió que se pudieran generar los recursos para pagar la chiquita herencia que nos dejaron. Casi 15 palos verdes, con tasas anuales del 20 por ciento y un pago estipulado a noviembre del 2020 que después cambió con el 500% de variación que tuvo la moneda desde el 2017, cuando se tomó la deuda. Si yo le cuento que va a tener que gobernar hoy con esa deuda, usted se desmaya. Por suerte, le han dejado al Guille (De Rivas) la tranquilidad de no agarrar una gestión con déficit y con seis años consecutivos de superávit.

P: Usted me dice esto, pero no los escuché pegándole tanto a la gestión de Juan Jure durante la campaña.

I: Es que no era por ahí. Las necesidades de la gente están en otro lugar. Ya no se trata del pozo en la calle o la deuda municipal, sino de que quieren estar seguros, que no los asalten a la vuelta de su casa. Por eso, a los radicales que gobernaron antes que nosotros les agradecemos porque nos hicieron fácil mostrarle a la gente que se podía estar mejor.

El debate de las autoridades en Primero Río Cuarto

El periodista consultaba con un informante que siempre está atento a los movimientos del radicalismo.

Periodista: ¿Son días de caras largas en la UCR?

Informante: Tan largas como la Marcelo T. de Alvear. Y también hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con la puja política del bloque. Me parece que no solo perdieron bancas en el Concejo, sino que también perdieron la identidad de bloque radical. ¿Me entiende?

Periodista: Claro que sí. Solo asumieron dos correligionarios.

I: Por eso. Y uno de los que asumió, el que va a estar como jefe de bloque, representa un costado del radicalismo que desde el año pasado viene reclamando con las encuestas en mano. Antonella Nalli es la única que queda entre los cuatro para meter algo del radicalismo joven que venía con Gonzalo Parodi. Yo creo que al tema de autoridades los va a tener bastante enroscados.

P: ¿Por?

I: No se olvide de Pablo Benítez, el representante juecista. Hace un tiempo, cuando peleaban las autoridades del viejo bloque opositor de Juntos por Río Cuarto, pidió ser la segunda autoridad. Se la negaron y la cosa quedó entre radicales. Me parece que la va a pedir de nuevo.

P: ¿Y se la concederán?

I: Creo que no les queda otra. Es el hombre de Juez. Aparte, si no hubieran querido eso, ¿para qué lo metieron tercero en la lista? Le digo, los radicales están frente a un escenario nunca antes visto y va a ser interesante observar cómo se comportan.