Por Gabriel Marclé

Ayer, bien temprano, a las 7 y media de la mañana, Guillermo De Rivas se sentaba por primera vez en el sillón de Mójica para empezar con esa gestión de continuidad con cambio que prometió. En el despacho de intendencia ya no quedaban signos de Juan Manuel Llamosas, a quien el nuevo jefe municipal recordó ayer como “el mejor intendente desde la vuelta de la democracia”. Así puso el punto final de una era de ocho años y comenzó a escribir el primer capítulo de la propia. Luego, puso en funciones a los primeros once integrantes de su equipo y lanzando la primera gran medida de su Gobierno: la disolución del cuestionado ex Edecom.

En el mediodía del miércoles, con el Salón Blanco de la Municipalidad como escenario, De Rivas les tomó juramento a nueve secretarios, un fiscal municipal y un director de ente. El acto tuvo un importante aforo, entre dirigentes, familiares y militantes de quienes asumieron ayer. “Vamos a afrontar una etapa de aprendizaje, haciendo y equivocándonos, sabiendo que todos los días vamos a resolver problemas y que nos quedarán muchos otros. No vamos a resolver todo, pero vamos a poner todo para resolver”, resaltó el intendente en su primer discurso a sus dirigidos, una especie de arenga que -según entendieron algunos- pidió “cambiar el chip”. Luego, presidió su primera reunión de gabinete.

Alfil venía anticipando que había un gran hermetismo en torno a la confirmación de los nombres que integrarían el gabinete. De hecho, más allá de algunas “filtraciones”, hasta minutos antes de la jura había nombres sin revelar. Finalmente, asumió el schiarettista Roberto Koch como secretario de Gobierno y Relaciones Comunitarias, uno de los más aplaudidos en el acto. Karin Bogni juró como secretaria de Gestión y Participación Ciudadana: tendrá a cargo el Programa de Presupuesto Participativo, ícono del derivismo. Martin Cantoro fue ratificado al frente de Obras Públicas, pero también tendrá Servicios Públicos a su cargo. Por tercer mandato consecutivo, Pablo Antonetti fue puesto al frente de Economía y suma a Innovacion Ciudadana.

Gastón Maldonado será responsable de Prevención y Convivencia, área donde también se confirmará la asunción del ex jefe de Policía, Rafael Filippa, como subsecretario de Seguridad -el “bombazo” del nuevo gabinete. Transporte también dependerá de esta cartera y hoy mismo asumirá su responsable: se espera que sea Osvaldo Pringles, quien fuera funcionario de la última gestión radical.

También se pondrá al frente del primer gran anuncio del nuevo intendente, quien firmó el decreto para iniciar con la disolución del Ente de Prevención Ciudadana y Gestión Ambiental. El también llamado ex Edecom fue fundado en 2005 durante la última gestión de Benigno Antonio Rins y, con el pasar de los años, se convirtió en un dolor de cabeza para las gestiones que lo sucedieron. Su cierre fue prometido por varios candidatos en más de una campaña electoral, pero De Rivas decidió hacerla realidad desde el día uno de su gestión para arrancar con un golpe de efecto. Tránsito, bromatología y control ambiental, así como de Espectáculos Públicos y Defensa Civil, todo quedará bajo la órbita de Prevención y Convivencia.

El empresario Esteban Carranza juró como secretario de Desarrollo Económico, designado para continuar los pasos de Germán Di Bella y hacerle un guiño al sector privado. Georgina Loser asumió como secretaria de Desarrollo Humano y contendrá a Educación, Niñez, Adolescencia y Familia, Género y Derechos Humanos.

Otro empresario que se suma es Juan José Osés, quien supo formar parte de los peronistas que pidieron una interna. Finalmente se sumó al team De Rivas. “La vamos a transformar en una empresa 4.0”, adelantó sobre el EMOS, ente que -afirman desde adentro del nuevo Ejecutivo- se había convertido en “una unidad básica de La Militante”.

Otro hecho fuerte de la jornada de asunciones tuvo que ver con el ingreso a la gestión de Ariel Peralta, uno de los tres titulares de la CGT riocuartense que fue “premiada” por el apoyo que le dieron durante la campaña, más cuando esta se enfrentaba a la división que motivó la candidatura de Adriana Nazario.

Finalmente, Araceli Isla ascendió de categoría al ser nombrada secretaria de Deportes y Turismo. Ricardo Muñoz volverá a ser el Fiscal Municipal.

Operativo interfuerza

“La seguridad será mi prioridad desde el primer minuto”, había apuntado De Rivas antes de asumir. No fue cuestión de minutos, pero sí de horas, hasta que el intendente fue partícipe -casi protagonista- del primer operativo interfuerzas de su gestión. Se trata de un trabajo que viene realizándose impulsado desde el Gobierno provincial y que ya tuvo varias ediciones durante este año. Claro que, por la expectativa que genera el inicio de una nueva administración municipal, esta convocatoria tomó especial relevancia.

La participación del intendente tuvo especial significado por el despliegue territorial del operativo que ayer estuvo centrado en barrio Alberdi y también en el centro de la ciudad. Si bien Alfil no pudo confirmarlo al cierre de esta edición, se comentó que Rafael Filippa formó parte de los recorridos de ayer. “Hace tiempo viene trabajando con nosotros”, comentaban días atrás desde el equipo De Rivas sobre el ex jefe, que asume hoy.