Postales de julio

¡Buen día, amigo lector!¡Tanto tiempo! Seguramente no esperaba que nos volviéramos a encontrar alguna vez, pero acá las cosas no están como para tomárselas tan en serio. Hay algunos que están tan calientes que ni la ola polar los frena en su capacidad de pasarse de rosca.

Entre el feriado, la firma del Pacto, el desfile militar y el tour del León Fratívoro por los pagos de Bolsonaro hay un montón de cosas para comentar.

Lo primero fue la visita del papá de Conan al país de los garotos. Ojo, que cuando digo garotos me refiero a los bombones, porque para despejar todo tipo de dudas el clan Bolsonaro le regaló al presi una medalla “de las tres I”, que significa algo así como inmortal, “imbajable” e “invicto”, haciendo referencia a que Bolsonaro no se murió cuando le clavaron un par de cuchillazos para ver si estaba crudo; a que el compañero se mantiene siempre erguido sin necesidad de alguna ayuda química; y a que hubiese pasado la revisación médica en la colimba sin la leyenda esa de que a algunos les ponían OAD como motivo de no admisión. Básicamente es una manera muy gay de decir que uno no lo es, porque siempre hay que recordar esa máxima no escrita de que se carece de aquello que se declama.

Sea como sea, el león eligió ir a esa cumbre de machos viriles en lugar de asistir a la cumbre del Mercosur, algo que puede parecer muy aburrido, pero que también es importante para tratar de reactivar este R12 a gas que se resiste a arrancar con esta economía helada que tenemos. Cómo habrá sido de desubicado que hasta el presidente surfer de la provincia rebelde de Charrúaland dijo que tendrían que haber estado todos. Todo bien con las ideologías, pero ya perdimos 20 años haciendo lo mismo pero para el otro lado, quizás sea hora de probar otra cosa más normal.

Otra cosa interesante fueron unas palabras que pronunció en un discurso, rescatando las ideas de “Dios, patria y familia”. Las dijo en esa cumbre de conservadores, así que no es nada descabellado. Lo loco es que se siga diciendo liberal o anarcocapitalista. Para ser liberal y creer en el comercio y la abolición del Estado, reclamar la idea de patria suena un poco fuera de lugar. Ni habla para los anarquistas, que decían que para ellos “ni Dios, ni patria, ni patrón”. Uno diría que lo de patrón no tiene nada que ver con la familia, pero si vieran cómo me tiene mi señora no les quedarían dudas de que hablan de lo mismo.

Pacto de Mayo

Agradezco haber estado en mi cama, tapado hasta la nariz con la colcha peluda de tigre de esas que venden los bolivianos, cuando en Tucumán estaban firmando el Pacto de Mayo. Esos dos meses de más no son moco ‘e pavo, estimado: en mayo estábamos de lo más bien, con un frío justo para el locro. Ahora estaba como para sacar a Walt Disney a tomar sol sin riesgo de que se descongele.

Yo me tengo que sumar a la duda de alguien que en Twitter se preguntó si Milei es una mente maquiavélica de la política, dispuesto a humillar a los gobernadores exponiéndolos al frío espantoso para demostrar quién manda, o si es que los gobernadores son tan flojos que aceptaron de buena gana ir a conseguir unos buenos sabañones. Mejor si todos pensamos bien y confiamos en el gesto republicano de los que se sumaron al acto, incluído el pobre Gatricio: estaba tomando sol en España y se vino para que no lo saquen ni siquiera en una foto. Es como dijo el difunto Carlos Saúl I un día que se quería pedir un café en el bar del Congreso: dejás de ser presidente y ni el mozo te atiende.

Lo que no sorprendió fueron los ausentes al Pacto. El Sandro economista Kicillof, el pampeano Ziliotto, Dildo Insfrán de Formosa, Melella de Tierra del Fuego, Quintela de La Rioja y Vidal de Santa Cruz. Este último capaz está con un metro de nieve en la puerta de la casa y no pudo salir, pero también puede ser que faltó porque anda tensionando el vínculo con el gobierno nacional de una manera medio rara. Melella es el que estuvo imputado por abuso sexual, Quintela es el que le anda pagando a influencers para que promocionen sus bonos provinciales (los Chachos), Insfrán es el Ayatollah de Formosistán y Kicillof es el tipo empeñado en diferenciarse del gobierno nacional haciendo exactamente lo contrario. Es el que dejó para pagar la cuenta de YPF. Faltaron también Cristina, Alberto e Isabel, que podría ser un trío de música melódica pero tienen reservadas un par de hojas a ser escritas en la historia nacional.

Desfile

Esto fue maravilloso, estimado. Cada vez que hay alguna movilización de este tipo, en el que salen las fuerzas armadas a hacer algo que los visibilice, asoman la cabeza un montón de pejertos a decir que les dan miedo, que les recuerda a épocas oscuras, que les dan ansiedad o que quieren cuidar a sus bebés para que no se los roben. Cuanto más exagerada sea la afirmación, más demostración de su pertenencia a esa secta de amantes de las botas revolucionarias en detrimento de las locales. Es como si pensaran que la defensa de la patria se pudiera conseguir haciendo una mesa redonda para debatir la deconstrucción del paradigma bélico heteronormativo patriarcal y la inclusión de la perspectiva de género en las hipótesis de conflicto en el Cono Sur. Seguro que los ucranianos con eso hubiesen mandado a los rusos de vuelta a tomar vodka en Moscú. Por las dudas, para molestarlos bien, el presidente y la vice se pidieron un tanque para salir a pasear como la parejita que no son.

Hasta acá llegamos, estimado. Seguro que me quedó algo en el tintero, como la historia de cada año, con el cura de turno bajando línea en el tedeum: ¿cuándo se va a terminar ese rito arcaico? N idea, pero yo tengo que terminar acá.

Disfrute lo que queda de semana.