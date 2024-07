J.C. Maraddón

Han transcurrido ya 18 años desde que Disney Channel la clavó en el ángulo con la película “High School Musical” y, sin embargo, para al menos una generación permanece el recuerdo de esa comedia que, de tan simple y previsible, se ganó un lugar en el corazón de los preadolescentes de aquel entonces. Funcionó tan bien esa fórmula de ambientar un romance en una escuela secundaria donde un grupo de estudiantes trabaja para la puesta en escena de un musical, que no mucho tiempo después la exitosa serie Glee iba a replicar el formato, al que se explotó hasta el hartazgo.

No fueron esas ni las primeras ni las últimas producciones audiovisuales de ese estilo, pero en lo que va del siglo marcaron hitos dentro de un género muy popular entre el público estadounidense, que a partir de esos títulos expandió su llegada hacia otras regiones del planeta. En su apertura hacia un segmento de audiencia que fuera un poco más allá de la niñez, por esos días Disney encontró en “High School Musical” una veta que se propuso explorar hasta donde diese lugar, como que aquella primera cinta dio pie luego a dos secuelas inmediatas y una revisión más reciente con otro elenco.

Cuando se verifican esta clase de fenómenos, cabe esperar que algunas de las figuras que los protagonizaron trasciendan luego ese largometraje y ganen la fama suficiente como para ser convocadas a participar de otros proyectos en cine o televisión. Y así pareció suceder en su momento con Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, actrices que desempeñaban los roles femeninos principales en “High School Musical” y que fueron posicionadas como verdaderas estrellas de la pantalla, aunque esa presencia mediática no se haya correspondido después con una carrera ascendente, algo que sí sucedió con otras chicas Disney como Miley Cyrus o Ariana Grande.

Quien tuvo una sobrevida a tono con aquel deslumbrante estreno fue Zac Efron, el galancito que en esa ocasión enamoraba sin remedio a las teenagers con su papel del chico recio, campeón del equipo colegial de básquet, que por amor vencía los prejuicios y se inscribía también en el elenco del show musical que se iba a poner en escena en la escuela. Ese personaje de Troy Bolton, en el que Efron debía mostrar ternura y rudeza a la vez, terminó condicionando su carrera posterior, como suele ocurrir con esas composiciones actorales que despiertan el fanatismo en los espectadores.

Casi dos décadas después y con notorios cambios en su aspecto físico, algunos naturales y otros no tanto, Zac Efron cuenta ya con una filmografía extensa en la que abundan obras para el consumo fácil, pero en la que no faltan algunas apuestas independientes. Y luego de sobreponerse a traspiés personales lógicos en alguien que a muy temprana edad debió atravesar la autopista de la fama hollywoodense, parece haberse encasillado en ese perfil de comediante con el que lo dibujaron los think thanks de Disney, aunque su aspecto actual de físicoculturista lo acerque más a la imagen de un superhéroe.

Al menos en esa faceta se lo ve en “Un asunto familiar”, una comedia romántica estrenada por Netflix en la última semana de junio, donde comparte cartel con Nicole Kidman, junto a la cual ya había actuado en 2012 en “The Paperboy”. En comparación con la escena controversialmente hot que les tocó animar en esa película, no levanta demasiada temperatura la química que los une en esta aventura amorosa entre un astro de cine y la madre de su asistente, cuyos enredos apenas si provocan algunas sonrisas y más bien motivan la envidia de ver cómo es la vida que llevan esas celebrities.