Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

De Rivas sirvió el locro

El periodista recibía el mensaje de un dirigente peronista, quien hacía referencia a una situación que se vivió el 9 de julio.

Dirigente: ¿Vio el tik-tok del intendente (Guillermo De Rivas) que se está viralizando?

Periodista: No lo vi. No tengo tik-tok (risas).

D: Está en Instagram y lo están pasando mucho por Whatsapp. Ya le va a llegar.

P: ¡Pero cuénteme de qué trata!

D: Está el intendente sirviendo el locro que prepararon en Banda Norte por el 9 de julio. “Me dijeron que no se podía ser intendente y ayudar en el club como lo hice siempre”. La frase…

P: ¡Ah! Es una movida comunicacional (risas).

D: ¡No sea malo! Digo, no se esperaría ir a comprar el locro del 9 de julio y que se lo entregue el mismísimo intendente.

P: ¿Y se quedó todo el día?

D: No sé, pero me dijeron que hizo un buen turno. No fue para la foto y se retiró, eso digo.

P: ¿Puede ser que le guste mucho el locro al intendente? El fin de semana lo vi en una locreada por el barrio Alberdi.

D: ¡Sí! Estuvo con eso también. Dicen que le gusta comer, pero que está midiendo un poco con las cantidades. Hay que cuidar el estómago, porque si se enferma a tan poquito de asumir, ustedes le van a salir a pegar. Ya suficiente que tiene la garganta estropeada (risas).







Las nuevas reglas del Concejo

Desde el Legislativo, el informante le relataba al periodista sobre un cambio notorio en la administración de recursos de esta nueva gestión.

Periodista: ¿Todo listo para empezar en el Concejo?

Informante: No hay descanso, así que sí. Vamos a ver cómo arranca esta nueva configuración, quién se pelea con quién, dónde van a estar los debates. Se van a elegir autoridades de cada bloque y también de las comisiones, así que va a estar entretenido.

P: Hace unos días que los concejales nuevos ya están en sus oficinas. ¿Notó cómo se vienen comportando?

I: Yo creo que hay mucha gente en adaptación. Algunos todavía no se acostumbran al horario y aprovechan que la actividad fuerte no arrancó para llegar unas horas después de lo normal. Me parece que se van a ir acostumbrando al rigor del Legislativo, que ya viene con algunas definiciones concretas de Presidencia.

P: ¿Qué definiciones?

I: Una que está haciendo un poco de ruido tiene que ver con mantener el principio de austeridad que piden desde el Palacio. Por esa razón, Ana Medina ha comandado limitar el número de asesores.

P: ¿A cuántos lo bajaron?

I: ¡A uno por concejal! Le digo, nadie tiene permitido quejarse de la decisión.

P: Imagínese que alguien salga públicamente a plantear su enojo con esto (risas).

I: ¡Claro! Por eso, es una medida fuerte pero que también pone en un brete a algunos concejales. Imagino que, antes de asumir, ya tenían prometido el cargo. Deben tener mucha gente atrás de la que ocuparse.

P: ¿Era necesario ese cambio?

I: Yo creo que había gente que se pensaba que estaba en el Congreso. Particularmente, he visto gente de más en bloques de tinte radical, pero el PJ también tuvo lo suyo. Pero, por favor, no me queme. No me haga quedar mal con la gente de ahí (risas).

P: Tranquilo. Me hizo acordar a la campaña y la denuncia de los cargos que tenía gente del radicalismo desde hace mucho.

I: Bueno, va por ahí la gestión Medina. Quieren ser consecuentes con las críticas que hicieron y afinar la cuestión del presupuesto.

“Filtraciones K”

El militante nazarista llegaba a la periodista con un comentario sobre el gabinete del intendente Guillermo De Rivas.

Militante: ¿Me parece a mí o hubo algunas “filtraciones K” en el gabinete? Digo, con tanta gente del oficialismo que nos achacaba que nosotros éramos K porque Adriana apoyó a Massa, lo mínimo que yo esperaría es un gabinete “100% libre de kirchnerismo”...

Periodista: Lo que puedo aportar de mis recuerdos de la gestión anterior es que Llamosas no negaba que tenía alianzas con el kirchnerismo. Bueno, no lo presumía tampoco (risas). Pero no lo negaba cuando se lo preguntábamos..

M: Me acuerdo. Pero en su “defensa”, tenían a una concejala kirchnerista en su lista. Digo, al menos esa alianza se blanqueó durante la campaña electoral. Ahora es algo con lo que algunos nos desayunamos hace poco.

P: En mayor o menor medida, siempre hubo gente del kirchnerismo en las dos gestiones. Y en algunos casos entiendo que su continuidad viene por ese lado, porque ya trabajaron en algunas áreas previamente.

M: No conozco a los nuevos funcionarios, así que no tengo por qué pensar mal de ellos. Solo quiero remarcar que hubo gente del oficialismo que quiso ensuciar a nuestra candidata, tildándola de K, difundiendo fake news donde la buscaban asociar a Anibal Fernandez o a Kicillof. Al final, impostaron anti kirchnerismo porque algunos focus group se lo pidieron pero en la cancha se ven los pingos.

Preparando el nuevo pliego

La cronista dialogaba con el informante sobre el área de Servicios Públicos que ahora forma parte de la secretaría de Obras Públicas. En diálogo con FM Gospel, el secretario Martín Cantoro comentó que ya se está pensando en un nuevo pliego de Cotreco, ya que el contrato estará vigente hasta el año próximo.

Periodista: Si mal no entendí, hay algunas cuestiones que están disgregadas ahora. Servicios Públicos como higiene urbana o alumbrado, en Obras Públicas. Y lo referido a tránsito está en la secretaría de Prevención.

Informante: Así es. Y parece que ya se está empezando a pensar en el nuevo pliego de Cotreco. Temas sensibles si los hay. Uno que dejó la emblemática frase de la campaña de Llamosas “Conmigo Cotreco se va”. El resto es historia.

Periodista: Bueno, nada de eso se dijo en las últimas elecciones. De hecho, creo que no estuvo tan presente el tema de la higiene urbana. Y si estuvo, hubo pocas menciones a la empresa.

I: Me decepcionó que, en general, la mayoría de los candidatos no parecía ponderar el eje de ambiente en sus propuestas. Pero entiendo si el nuevo gobierno no hizo promesas sobre eso. No da hacer promesas tan ambiciosas que después no se van a poder cumplir. Tampoco creo que pase por cambiar de empresa pero sí de modificar algunas cuestiones. Según dijo Cantoro, será clave la separación en origen dentro del nuevo pliego. Veremos qué pasa. Yo recuerdo que el último dejó expectativas de una planta que tardó muchísimo en hacerse. Le dio de comer a la oposición y con razón.

P: Hablando de oposición, ¿hoy sería la primera sesión ordinaria del Concejo?

I: Así es. Veremos si prima la “paz” pero dudo que eso pase con los comentarios homofóbicos a los que adhirió el concejal (Mario) Lamberghini. Tranqui el arranque del nuevo Concejo…