Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







De gira por Capital

El informante se comunicaba con la periodista para comentarle sobre la agenda del intendente Guillermo De Rivas en Capital junto al secretario de Gobierno, Roberto Koch. El mandatario municipal se reunió con el ministro de Gobierno, Manuel Calvo; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; la ministra de Desarrollo Social, Laura Jure y el intendente de la Capital, Daniel Passerini.

Informante: ¿Le sirve esta data? Recién salen algunas fotos de reuniones del intendente en Córdoba. Se juntó con el ministro (Manuel) Calvo, la ministra (Laura) Jure), el ministro (Juan Pablo) Quinteros y el intendente (Daniel) Passerini.

Periodista: Gira completa. Me hace acordar a una jornada parecida que tuvo cuando era candidato, cuando ya empezaba a mostrarse en modo intendente.

I: Claro. Ahí también se reunió con estos ministros. Datito de color: en el mensaje de De Rivas habla de que en la reunión con Passerini también hubo secretarios “de las dos capitales”. Parece algo tonto porque muchas veces se habla de Río Cuarto como la Capital Alterna pero pocas veces se habla de ambas ciudades como “las capitales provinciales”. Creo que le da otra ponderación a Río Cuarto.

P: Puede ser. O quizás lo estamos sobreanalizando pero creo que no es inocente la elección de algunas palabras. Por otro lado, ya que menciona a Passerini, hace poquito estuvo el vice de Córdoba (Javier Pretto) con De Rivas. Aunque eso se interpretó más como una antesala a un nombramiento del PRO en el gabinete (risas).

I: Que seguramente se hará, es casi seguro. En fin, también estuvo con Quinteros por el tema de seguridad y repitió que va a ser una de las prioridades de su gestión. Otro datito para comentar es que estuvo con “Tito” Koch en esta gira, lo que reafirma la fuerte presencia del schiarettismo en un lugar estratégico en la gesti´kn municipal.

Las aspiraciones del juecismo imperial

El periodista dialogaba con su informante sobre un encuentro del juecismo riocuartense que tuvo lugar el pasado viernes.

Informante: El viernes a la noche, la dirigencia del Frente Cívico organizó una cena para ponerle cierre al proceso que vinieron atravesando desde la campaña municipal. Lo invitaron a Gonzalo Parodi y a Gabriel Abrile también.

Periodista: ¿Y fueron?

I: Sí. Estuvieron los dos. Claro que el orador principal fue Pablo Benítez, el hombre del juecismo en el Concejo Deliberante, un nombre que seguro va a tomar más fuerza en este tiempo. En su discurso, planteó seguir creciendo como equipo de cara a los desafíos que vienen. Parodi y Abrile agradecieron por el esfuerzo realizado. También estuvo Luis Juez.

P: ¿Vino Luis?

I: No, pero mandó un videíto felicitando a la militancia por el trabajo hecho. “Algún día llegará”, dijo sobre la derrota en las urnas. Dijo que en los próximos días va a estar por Río Cuarto para reunirse con toda la gente del Frente Cívico riocuartense.

P: Mire usted. Ahora, me quedé pensando, ¿qué quiso decir Benítez con eso de seguir creciendo?

I: Supongo que están viendo como se mueve todo a nivel provincial, antes del armado de las Legislativas y la posibilidad de que laburen con Evolución Radical, con Benítez y Parodi replicando lo de Juez y De Loredo, pero de manera local. Creo que se reunieron para eso, para mostrar unidad y que van a ir por lo que viene. Ahora, si me pregunta a mí, creo que el juecismo quiere empezar a ser punta. Se dieron cuenta de que el radicalismo ya no conserva la representación histórica y, quién le dice, se pueden terminar animando a dar el salto. No lo veremos ahora, pero en cuatro años, capaz…

La segunda en habitantes

El periodista recibía el mensaje de un dirigente peronista con números oficiales del Censo Nacional 2022.

Dirigente: Se la pasaron diciendo en campaña que Río Cuarto se quedó atrás, que en los rankings había perdido lugar, que había que volver a ser potencia. ¿Vio los números del censo? Las palabras quedaron en la campaña.

Periodista: No sé a qué se refiere. ¿El censo nacional?

D: Eso mismo. Salió que Río Cuarto sigue siendo el segundo en población dentro de la provincia. 180.756 habitantes tenemos, a 90 mil de Villa María que está tercero.

P: Primero, esto de festejar segundos puestos no viene bien nunca. Después, creo que cuando se hace la diferenciación departamental, no estamos segundos.

D: Bueno. Detalle. Lo que digo es que tenemos todos para apuntalar el cambio de época que todos pedían. Es una buenísima base.

P: Si lo escuchan, le van a decir que mezcla todo. De hecho, dicen que esas poblaciones que quedaron abajo crecieron a mayor ritmo que la ciudad.

D: Que digan lo que quieran. Tenemos todo para crecer como fuerza regional. Si no, fíjese a todos los intendentes que juntó (Guillermo) De Rivas. Peronistas, radicales, vecinalistas, todos laburando juntos con Río Cuarto liderando. Se vienen cosas buenas.

P: He escuchado a muchos decir lo mismo desde hace ocho años. ¿Qué hay de diferente ahora?

D: Ya se va a dar cuenta. Me parece que el rol de líder le queda pintado a De Rivas. Todo bien con Juan Manuel (Llamosas), pero son diferentes.

P: De los 180 mil riocuartenses, lo votaron menos de 30 mil a De Rivas. A eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?

D: Arrancamos de ahí para hacer lo que se tiene que hacer. No es un número que desmotiva, sino todo lo contrario. Nos plantea otro desafío.







Móvil apedreado

El dirigente llegaba a la cronista para comentarle sobre el móvil apedreado de la Guardia Local.

Dirigente: Creo que es algo anecdótico y no llegó a mayores pero fea noticia la del móvil de la Guardia Local que fue apedreado. Creo que, por el momento en el que se dio, debe haber sido a raíz de los festejos por la Copa América.

Periodista: Entiendo que sí, que seguramente fue en el marco de eso. En Banda Norte ocurrió y fueron detenidos.

D: Igual, fuera de este tema puntual, noto mucho que se está informando mucho sobre este accionar de la guardia urbana. ¿Es algo de ahora o ya se hacía hace tiempo?

P: A nosotros nos llega info de este tipo desde antes de la elección. Le diría que uno o dos meses antes ya se informaba de esto.

D: Si no fuera por los festejos de la final y esto hubiese pasado antes de la elección, seguramente hubiese sido una munición de campaña. Como le digo, quizás fue un hecho aislado pero no deja de evidenciar que no han cesado los hechos de inseguridad. Es más, obviemos lo del móvil apedreado y aún así hay hechos muy lamentables que ocurrieron el fin de semana. Siete personas detenidas por distintas causas. Desde disparos en la vía pública por parte de dos jóvenes hasta un grupo de menores que entró a robar en un comercio en la madrugada.