Los lugares “vacantes” del Cívico y posible reconfiguración

Por Julieta Fernández

El primer indicio del Centro Cívico llamosista se dio en los primeros días del 2024, cuando el ex jefe de Gabinete municipal, Julián Oberti, fue desginado como secretario general del Centro Cívico Río Cuarto. Esto no implicó que aún hubiese una presencia fuerte del schiarettismo en los altos mandos: Roberto “Tito” Koch ocupó el rol de director de Jurisdicción, otro cargo de alta jerarquía. Sin embargo, la reciente incorporación de Koch al gabinete de Guillermo De Rivas dejaría vacante dicho lugar e incluso la delegación que encabezaba previamente (Gobierno y Seguridad). Esto lleva a pensar que habrá una inminente reconfiguración en la delegación local del gobierno provincial y que más de un dirigente de Río Cuarto y de la región tiene puesta la mira en el Centro Cívico.

Aunque prima el hermetismo, al igual que con las piezas restantes del gabinete municipal, algunas especulaciones comenzaron a circular. El ex secretario de Servicios Públicos, Marcelo Bressán, integra esa danza de nombres a partir de su pertenencia al schiarettismo y por haber sido uno de los pocos funcionarios de la primera línea llamosista que hasta ahora no tuvo un lugar en el gobierno de De Rivas.

Un aspecto que no puede dejarse de lado es la “semilla” que plantó Llamosas con la designación de Julián Oberti. Esta acción fue interpretada como una antesala de un Centro Cívico que podía tornarse más llamosista en caso de ganar la elección municipal. Con la amplia diferencia que obtuvo De Rivas el pasado 23 de junio, podría decirse que el ex intendente tendría más chances de acrecentar su influencia en la reconfiguración del nuevo Centro Cívico.

Más allá de los nombres, inevitablemente habrá cambios a partir de los ministerios que planteó el gobierno de Martín Llaryora. Mientras que en los últimos años hubo una delegación de Gobierno y Seguridad (que tenía a Roberto Koch al frente), próximamente podría hablarse de una delegación exclusiva para Seguridad en el Cívico local, teniendo en cuenta la ponderación del gobierno provincial a esta cartera dirigida por Juan Pablo Quinteros.

Además de los lugares que habrían quedado vacantes tras la salida de Koch, hay expectativas sobre las delegaciones que puedan renovar sus autoridades a partir de acuerdos vigentes dentro de la alianza Hacemos Unidos por Córdoba. Por ejemplo, el socialismo, que ha tenido representación con Gustavo Ávila (como delegado de Justicia y Derechos Humanos) y Sergio Fioretti, quien encabeza el área de Defensa al Consumidor.

Pero el Centro Cívico no solo es observado por ex integrantes de la gestión Llamosas sino también por ex intendentes de la región. Incluso antes de la elección de Río Cuarto, ya que desde el año pasado varios de ellos no pudieron volver a competir en sus municipios debido a la limitación de la reelección. De ser así, no sería la primera vez que el Centro Cívico contiene a ex jefes municipales (por ejemplo, el ex intendente de Coronel Baigorria, Néstor Giacomi, fue designado en la delegación de Servicios Públicos en el último mandato de Juan Schiaretti).

¿Juega De Rivas?

La lectura que prima en la rosca del Cívico es que el ex intendente Llamosas podría tener una mayor influencia en las próximas designaciones. No solo por el resultado electoral (que le dió un tercer mandato consecutivo al PJ en la ciudad) sino también por su inminente incorporación al plantel del gobierno provincial. Pero también cabe preguntarse si el actual intendente, Guillermo De Rivas, jugará algún papel en estas negociaciones y buscará sumar a alguien de su riñón a la delegación local del gobierno provincial.