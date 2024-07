Se arma la puja del poder opositor de un Concejo “en veremos”

Por Gabriel Marclé

Los primeros días del nuevo Concejo Deliberante se viven con la lógica de un plantel renovado casi en su totalidad. Excepto unos pocos experimentados, la mayoría de los concejales representan la renovación y se ven inmersos en un cambio de dinámica, donde las fuerzas se reparten en cuatro bloques y juegan al ritmo de las reglas que impone un escenario político inédito -por donde se lo vea.

En ese sentido, aunque el oficialismo lleva la punta por su contacto con la agenda del Gobierno de Guillermo De Rivas, los tres bloques opositores son los que se mueven midiendo el margen de acción que se les presenta y descubriendo las características particulares de sus equipos. Algunos se muestran más abiertos al diálogo, otros esperan hacerse con el rol de opositores férreos, pero todo esperan que se configure la agenda inicial del Legislativo, la cual todavía se encuentra a la espera de precisiones con un Gobierno que ni siquiera ha completado su equipo.

Ya reconocen desde el Palacio de Mójica que la mayor parte del rifirrafe político se dará en el Concejo Deliberante, anticipando que en estos primeros meses de gestión se enviarán varios proyectos que prometen reconfigurar algunas dinámicas entre el Ejecutivo y el cuerpo deliberativo. Se vienen reformas, algunas de las cuales consideran “necesarias” aunque sin dar precisiones de por donde irán (¿Carta orgánica?). También se viene el tema de los servicios, con cambios en el transporte y la previa del pliego de Recolección de Residuos, temas calientes para lo que queda del año. Además, ya se desarrolla la rosca de la Defensoría del Pueblo que debe renovarse antes de octubre. En todo eso, la oposición jugará un rol clave que algunos ya empiezan a definir.

Claro que, hasta el momento, las ruedas del Concejo todavía no giran con normalidad. “Está en veremos”, revelaba una fuente del Legislativo consultada en las últimas horas. Es que, hasta ayer, no había certezas de que la segunda sesión ordinaria del ciclo se realice el próximo jueves porque “no llegan proyectos del Ejecutivo”. Esto no sorprende, puesto que el Gobierno de todavía está definiendo la trama del Ejecutivo, con áreas pendientes por designar y una agenda de trabajo con el Legislativo que todavía no está a punto. Cabe resaltar que para estos días se esperaba la definición de las comisiones y también de sus autoridades, pero todavía no hay certezas de que se haga esta semana.

La puja opositora

La primera minoría está representada por Primero Río Cuarto. El bloque presidido por Gabriel Abrile quedó en ese lugar gracias a un consenso establecido con un oficialismo que parece haber elegido al sector radical como un frente más optimo de convivencia legislativa en comparación con el que se configura en el plantel nazarista de La Fuerza del Imperio del Sur (ambos tienen cuatro bancas). En ese sentido, podría decirse que Hacemos Unidos por Río Cuarto toma a sus rivales históricos como posibles dialoguistas en comparación con los peronistas que acompañaron a Adriana Nazario, acusados de “traidores” por quienes todavía no superan la ruptura que promovieron durante la campaña.

Como presidente del bloque radical-juecista, Abrile ya empieza a dar señales sobre una agenda que, por ahora, los tiene con la en una posición más constructiva -si se quiere. “Queremos darle al Ejecutivo la posibilidad de gobernar”, dijo ayer el médico en declaraciones a LV16, donde habló de tomar una postura más proactiva, de brindar soluciones y no enfocar en los problemas. Podría decirse entonces que su bloque podría ir midiéndose con el oficialismo hasta que surja un tema que los vuelva a un lugar de oposición. Por ahora, parecen dispuestos a colaborar y “darle las herramientas” al nuevo Gobierno, mientras los conflictos parecen más internos que con el PJ.

Del otro lado del espectro opositor parece encontrarse a los imperiales del nazarismo, un bloque de experiencia que preside el ex legislador Franco Miranda y que integran dos ex presidentes de bloques oficialistas (ambos de Llamosas), Leticia Paulizzi y Guillermo Natali. Son las diferencias de la campaña las que ubican a este sector en las antípodas del armado peronista del derivismo, con resquemores muy presentes. Por más que no se lo diga en voz alta, para los oficialistas hay un riesgo en vincularse con los representantes del bloque que quiso complicarles la vida cuando la victoria peronista parecía garantizada en la unidad. “Son pillos”, planteaba un integrante del bloque de Hacemos, desconfiado frente a las maniobras que puedan elucubrar los nazaristas.

Por ahora, el bloque de Miranda, Paulizzi y Natali se mantiene a la espera, definiendo su rol por el lado de ser fiscalizadores de la agenda que De Rivas puso en juego para llegar a la intendencia, monitores de las promesas cumplidas e incumplidas del nuevo Ejecutivo. Claro que, todavía sin cambiar de marcha, esperan por el momento en el que cada bloque presente sus cartas para los debates fuertes. Allí se sabrá el lugar que ocupan dentro de la puja de poder opositor, reconociendo que no están en la onda dialoguista que ha mostrado Primero Río Cuarto. Por lo pronto, ya presentaron el primer proyecto: se trata del Plan municipal de Concientización y Prevención de Accidentes por Inhalación de Monóxido de Carbono, firmado por Franco Miranda.

El tercero en discordia es el bloque libertario de Mario Lamberghini. Pese a que el poco tiempo del nuevo Legislativo no habilita una rápida aceleración en la agenda del sector identificado con el mileismo, lo cierto es que empezó con el pie izquierdo luego de que el concejal fuera objeto del primer repudio de la nueva era y en la primera sesión ordinaria del año.