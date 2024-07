Por Gabriel Abalos

Las grutas y los recovecos

El Cineclub Municipal, Bv. San Juan 49, continúa proyectando sus recientes estrenos, hasta mañana. Hoy a las 18 pasa el documental argentino La gruta continua (2023), en el que la película sigue las exploraciones de espeleólogos cubanos e italianos, en recorrido por túneles laberínticos, visualmente sugerentes a la luz de las linternas, cuevas que respiran corrientes insondables. Una aventura real y a la vez simbólica, bajo la corteza terrestre. A las 20.30 se exhibe La inocencia (Japón, 2023) dirigida por Hirokazu Koreeda. Un chico de once vive con su madre viuda y atraviesa un tiempo problemático. El acercamiento a las causas de su comportamiento se va develando en la película por etapas y a través de diversos puntos de vista. El filme está dedicado al compositor Ryuichi Sakamoto y lleva música suya.

La programación para los chicos sigue con el ciclo Cuando éramos niños, dentro del clásico Etiqueta Negra, y hoy a las 15.30 ofrece Cuenta conmigo (EE.UU. 1986) dirigida por Rob Reiner, con River Phoenix. Cuatro adolescentes juegan a ser héroes en un ambiente hostil de Oregon. Y a las 23 se pasa la animación Todos los perros van al cielo (Inglaterra, 1989) Realizada por Don Bluth, Gary Goldman Y Dan Kuenster. El perro Charlie debe demostrar que merece ser admitido en el cielo, con ayuda de sus amigos María y Richie.

Entrada general $ 3700, abonados $ 400.

Por su parte, prosigue en la Sala Fahrenheit el Festival Internacional de Cine Africano de Argentina, presentando clásicos de ese cine. A las 21 se verá Le Franc (Senegal, 1994, 45’) dirigida por Djibril Diop Mambety; y a continuación Camera d’Afrique – 20 ans de Cinema Africain (Túnez, 1983, 90’) dirigido por Ferid Boughedir.

Cómo afrontar las cosas

El Cine Arte Córdoba, 27 de abril 275, presenta en su programa de este martes dos funciones. La primera, a las 19, ofrece el filme neozelandés La matriarca (2023), dirigido por Matthew J. Saville, una historia sobre un adolescente británico expulsado del internado, a quien su familia castiga enviándolo a cuidar a su abuela postrada por un accidente en Nueva Zelanda. La mujer tiene un modo tiránico, y el joven no es una criatura fácil. Actúan Charlotte Rampling, George Ferrier.

A las 21, se proyecta El divino Zamora (Italia, 2023), dirigida por Neri Marcone. Un joven venido de un pueblo italiano a Milán, consigue trabajo en una gran empresa cuyo dueño es fanático del Inter. Se viene un partido entre los empleados solteros y los casados. El protagonista ha declarado tener experiencia como arquero, cuando lo cierto es que no es capaz de entender un partido de fútbol. Para no perder su trabajo, solo puede ayudarlo un ex arquero venido a la ruina, que le puede transmitir claves del oficio. Entrada general $2.000, jubilados y estudiantes $ 1500.

Lo que los trazos revelan

La artista plástica argentina radicada en España, Eugenia Merle, presenta este martes en la Sala de Arte AGEC, Deán Funes 266, su muestra titulada Ocho, donde presenta acrílicos sobre lienzo, con curaduría de María Wolka. La artista reside en Madrid y dibuja tiras cómicas para el diario El País, y en su faz pictórica desarrolla un figurativismo abstracto donde irrumpen manchas, zonas inacabadas o trazos inconscientes: “Me interesa ese sutil equilibrio, un punto de tensión, entre las fuerzas del azar, el gesto inconsciente y la sensibilidad de la línea del diálogo trazado. Pararse en el punto correcto, donde la intervención del espectador es esencial para completar el trabajo. Una invitación a nuevos puntos de partida”, define Eulogia. Y reconoce regirse por una frase de William Morris “La mano piensa”.

Inaugura hoy a las 19 en la sede de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, entrada libre y gratuita.

Los niños tienen changüí

Aun quedan propuestas para los más chicos esta semana en algunos espacios. El Museo Emilio Caraffa -Av Poeta Lugones 411-, desarrolla a las 17 la actividad ¿Y cómo suena ese cuadro?, una invitación a visitar algunas salas en exposición e imaginar los sonidos que emergen de las obras, interpretándolas con instrumentos construidos con materiales reciclados. La entrada es gratuita, hay un cupo, por lo que hay que inscribirse en el siguiente link: https://forms.gle/ePqvUc4zkFAFtRzm8

También en la Plaza Cielo Tierra, ubicada en el Parque de las Tejas -Av. Chacabuco s/n, Sur- hay propuestas gratuitas para las infancias: se realizan visitas guiadas de martes a domingo, con reserva previa y también se pueden reservar lugar en talleres sin costo. Este martes ofrece el taller Arte solar: conociendo la cianotipia, de 8 a 14 años: https://www.eventbrite.com.ar/e/arte-solar-conociendo-la-cianotipia-de-8-a-14-anos-tickets-942110677397;

El de Inventores en acción, de 8 a 12 años: https://www.eventbrite.com.ar/e/inventores-en-accion-de-8-a-12-anos-tickets-952581566107?aff=erelexpmlt

Y Jugando con sombras, Taller de títeres y luz, de 6 a 10 años: https://www.eventbrite.com.ar/e/jugando-con-las-sombras-entre-6-a10-anos-tickets-952580553077?aff=ebdssbdestsearch

Mañana miércoles, a las 17, por su parte, se proyectará en el Museo Palacio DIonisi, Hipólito Yrigoyen 622, el documental El Gran Camino Inca, un documental que muestra un recorrido arquitectónico andino de la época de los prehispánica. Esta producción enlaza temporal y espacialmente la gran diversidad histórica, cultural, humana y geográfica de América del Sur, y participa en la exhibición el Consulado General de Perú en Córdoba. Tiene entrada gratuita. También se organiza un taller titulado Construyendo tu camino, sobre los “Hijos del Sol” considerados descendientes directos del dios Sol (Inti), según la civilización Inca, dirigido a quince niños y niñas de 7 a 10 años. Las inscripciones para el taller, gratuitas, se pueden concretar en: https://forms.gle/afQ72GnPsmyXAgAL8