Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Nalli tomó el volante

La periodista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante, quien le comentó que la concejala Antonella Nalli (Primero Río Cuarto) presentará una iniciativa popular que apunta a forzar el tratamiento de un proyecto para legalizar el funcionamiento de Uber en la ciudad.

Informante: Para que no diga que el bloque radical está apagado, fíjese la iniciativa que presentó Antonella Nalli. Lo interesante es que lo plantea con una iniciativa popular para que el tema no se cajonee fácilmente. Seguramente va a reabrir un debate interesante que no terminó de cerrarse el año pasado.

Periodista: Banco la consulta popular en sí. Me parece que está bueno que vuelva el debate porque el servicio inevitablemente está instalado hace tiempo.

I: El proyecto ya tiene la banca del Pampa (Gonzalo Parodi). No hay que olvidarse de que fue uno de los principales compromisos de campaña de Primero Río Cuarto.

P: ¿De Rivas no había mencionado también algo vinculado a Uber? Me suena a que sí.

I: Lo dijo. Pero no está mal que la oposición “primeree” un poco. Más ahora que ya están las comisiones conformadas, está bueno que haya temas fuertes en agenda. Fíjese que varios de los primeros dardos de la oposición tienen que ver de alguna forma con el transporte: los vuelos, el transporte urbano y ahora el Uber.

Últimos días de campaña en Deheza

El periodista dialogaba con su informante en General Deheza, localidad que el próximo domingo elegirá intendente. Cabe recordar que esta elección se debe al fallecimiento de Oscar Flores Ferrando, quien había ganado la elección del 2023 pero nunca pudo asumir debido a la enfermedad que finalmente terminó con su vida.

Periodista: Bueno, se vienen los últimos días de campaña. ¿Cómo la ve?

Informante: Se está moviendo bastante. Hay que tener en cuenta que no hubo mucho tiempo para planificar, ya que hace poco más de un mes se confirmó la elección.

P: ¿Alguno que destaque de los tres candidatos?

I: Obviamente Eduardo Pizzi tiene a su gente movilizándose para repetir lo que se logró el año pasado con Oscar Flores. Me parece que cuentan con esa ventaja, además de que han gobernado desde diciembre la ciudad y sin sobresaltos. Además, le suma que el gobernador (Martín Llaryora) esté inflándolo un poco. Capaz está de visita por estos días para terminar de cerrar el asunto. Aunque yo creo que, si lo hace, es porque todavía no están del todo seguros de festejar.

P: ¿Está en riesgo la elección para el oficialismo?

I: No sé si ponerlo en esos términos. Me parece que nunca se sabe lo que puede llegar a pasar y mucho menos cuando apareció una candidata libertaria. Noelia Díaz está muy bien, inesperadamente. Está recorriendo la localidad con su gente, pero también haciéndose conocida con algunos vecinos que tal vez no la tenían presente. La cuestión que vende es la de pegarse a la figura del presidente (Javier Milei). Tanto es así que, a diferencia de lo que pasó en Río Cuarto con las desmentidas a Mario Lamberghini, acá no la han cruzado por usar tan abiertamente la figura del líder en su campaña. Si entra al Instagram de la candidata, en todos lados usa la foto de Milei.

P: Es un factor a tener en cuenta, seguro. Al igual que la participación, imagino. ¿Cómo viene ese tema?

I: Me parece que mucha gente todavía no está a ritmo de elecciones y hasta hay desgano por tener que volver a votar un intendente cuando ya lo habían hecho el año pasado. Puede que sea baja la participación, pero habrá que ver cómo se manejan los candidatos en estos poquitos días que quedan.

De Rivas se reunió con Forlani

El informante peronista llegaba a la cronista para dialogar sobre la reunión que mantuvo el intendente Guillermo De Rivas con el ex candidato a intendente de Viva Río Cuarto, Nicolás Forlani.

Informante peronista: ¿Qué le pareció la reunión de De Rivas y Forlani? Más bien, de De Rivas y la agrupación Tierra, Techo y Trabajo. No estuvo solo el ex candidato sino también varios integrantes de ese espacio.

Periodista: Me sorprendió para bien, no lo voy a negar.

I P: Ahí está el tema. No debiera sorprendernos pero creo que pocas veces se vio que el Municipio comunique oficialmente alguna actividad que involucre a un sector vinculado a Juan Grabois. Digo, con tantos dirigentes del PJ cordobés que parecen despegarse de cualquier cosa que remotamente se acerque al kirchnerismo, esto me parece un buen gesto. Además de que son militantes con muchísimo trabajo territorial y que pueden hacer un aporte muy valioso, independientemente de donde vengan.

P: Pensaba en lo último justamente. No se puede negar que la lista que presentó Forlani tenía a mucha gente que es conocida por su trabajo social.

I P: Con todo esto de que después hay que ver qué pasa con la presidencia del partido en la ciudad, me parece que es una buena señal. No creo que la gente de Tierra, Techo y Trabajo esté contenida dentro del PJ local pero no deja de ser una señal de apertura que genera expectativas.

Llamosas inició su recorrido

El ex intendente de Río Cuarto y asesor del Ejecutivo Provincial para los departamentos del sur, Juan Manuel Llamosas, se reunió con intendentes justicialistas en la localidad de Bulnes. Casi 20 mandatarios municipales participaron del encuentro, incluido Guillermo De Rivas. El informante de la región llegaba a la periodista.

Informante: Así que Juan Manuel anduvo por Bulnes. Por lo que escuché de algunos compañeros, no la tiene tan sencilla en su nueva función.

P: Va a tener que viajar mucho por la región pero noté una buena recepción de los intendentes.

I: Ya he dicho esto muchas veces pero a nadie le conviene cerrar puertas al gobierno provincial en este contexto. Al contrario, lo necesitan para poder llevar obras y programas y Llamosas está ocupando un rol muy importante al ser ese nexo cercano entre los municipios y la provincia.

P: Con las elecciones en General Deheza tan cerca, ¿habrá algún acercamiento por el departamento Juárez Celman?

I: Con el apoyo explícito del gobernador y Llamosas como su Alfil en esta zona, yo creo que sí. No sé si antes o después de la elección pero lo habrá. Le han puesto buenas fichas a Eduardo Pizzi y Llaryora se va a anotar un triunfo si todo sale como esperan. Creo que, en general, se vienen años de mucha recorrida para el ex intendente. Si el gobernador y la vice visitaron tanto el interior provincial, él no puede quedarse atrás.