Gral Deheza: Picante tramo final de campaña y pedido de auditoría

Por Julieta Fernández

“Creo que no hace falta una auditoría como la que plantea la oposición”, dijo el intendente interino de General Deheza, Eduardo Pizzi, en diálogo con Radio Vos. El candidato a jefe municipal, quien además cuenta con el respaldo del gobernador Martín Llaryora, se refirió al pedido planteado por el ex concejal de la UCR, Leandro Salera.

El ex edil publicó en sus redes sociales la captura de un mensaje en el que el secretario del Concejo Deliberante, Adríán Salazar, señaló que esta semana no habría sesión parlamentaria, ya que consideraban que no había temas urgentes previstos para la fecha. “Queremos evitar que se utilice este espacio para hacer campaña política teniendo en cuenta que en menos de una semana serán las elecciones para elegir nuevo intendente”, planteó.

El intendente interino consideró que el pedido de auditoría contable (del período que comprende desde el 10 de diciembre de 2019 a julio de este año) “no hace falta realmente”. “Sí estoy a favor de una auditoría de procesos, que tiene que ver con lo que se hace desde la Municipalidad para llevar a cabo las prestaciones de servicios y se hace área por área. Por lo que entiendo, ellos (la oposición) piden una auditoría contable que tiene un costo alto y lleva a que haya un parate mientras se está haciendo”, señaló el candidato a intendente y actual intendente interino.

“La auditoría pide hacer públicas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios alcanzados por esta ordenanza creada por el ex intendente (Franco) Morra. Con la auditoría se revisarían todas las compras directas que por distintas razones se realizaron entre el 10 de diciembre de 2019 y la fecha. A principio de año aparecieron en los ingresos por Industria y Comercio $880 millones más de lo presupuestado. Nadie dice qué es ¡Marche auditoría”, planteó el ex concejal Salera, entre otros argumentos que vertió en redes sociales entre los que deslizó que “A Milei le gustan las auditorías”.

Cabe recordar que ni la UCR ni el PJ (que llevó al concejal Lelio Dedominici como candidato) participará de la contienda y los adversarios de Pizzi serán Marcelo Araos (Proyecto Joven) y Noelia Díaz (Partido Libertario). No obstante, se advierte un fuerte clima de campaña en la localidad por parte de las fuerzas que optaron por no participar en la contienda de este domingo 4 de agosto y que, en su momento, reclamaron una falta de convocatoria al diálogo por parte del oficialismo.







El “gesto” esperado

“¿Qué se hubiese dicho de nosotros si los invitábamos a que acompañaran a Eduardo Pizzi? Hubiesen dicho que los apretamos para que se bajen”, manifestaron desde el bloque Alternativa Vecinal a Radio Vos. “El gesto de grandeza tenía que venir de la oposición. Como oficialismo no podíamos pedir que no vayamos a elecciones, nos hubieran matado”, comentaron los ediles y consideraron que “parece que hay un frente opositor que se ha unido para derrocar a Alternativa”.

“Cualquier cosa que dijéramos esa noche (ayer) en la mesa del Concejo iba a ser usada en la campaña. Los otros candidatos no tienen representantes en el Concejo, con más razón nos iban a decir que estábamos utilizando la mayoría que tenemos en el Concejo para esto”, concluyeron en diálogo con la emisora de General Deheza

Aunque los adversarios de Pizzi cuentan con una fuerte desventaja frente al intendente interino (en términos de estructura especialmente), la campaña elevó su temperatura a raíz de las principales fuerzas opositoras que, aunque no llevaron candidato propio, apuntaron a mostrarse como los adversarios principales de Alternativa Vecinal. Por el lado del PJ, que compitió con el sello de Hacemos Unidos en el 2023, podría entenderse como un efecto colateral que quedó luego de que el gobierno provincial respalde abiertamente al candidato de Alternativa Vecinal.