Gral Deheza: Plenario vecinalista y reclamo opositor para sesionar

Por Julieta Fernández

Este domingo, la localidad de General Deheza tendrá los reflectores encima a partir de las elecciones que tienen al intendente interino y candidato oficialista, Eduardo Pizzi, como el “favorito” del gobernador Martín Llaryora para seguir conduciendo los destinos de la ciudad. Mientras tanto, los dardos opositores llegaron con más fuerza a comienzos de esta semana, luego de conocer la suspensión de la sesión prevista para este lunes.

Entre varios temas, se pretendía abordar el pedido de una auditoría contable que tiene al ex concejal radical, Leandro Salera, como uno de sus impulsores. “Alternativa Vecinal lleva 17 años en el poder. La auditoría es una herramienta que le serviría incluso al propio Eduardo Pizzi, si es electo, para conocer la verdadera situación financiera de la Municipalidad”, planteó el ex edil, quien remarcó que no es la primera vez que se plantea este pedido.

En la sede de Alternativa Vecinal, se reunieron integrantes y referentes del espacio (como el empresario Roberto Urquía), el ex intendente Franco Morra y el intendente interino y candidato, Eduardo Pizzi. En la edición anterior, Alfil hizo alusión a las expresiones de Pizzi sobre el pedido de auditoría de la oposición y consideró que “no hace falta una auditoría contable en este momento” y que, en todo caso, él podría acordar con la realización de una “auditoría de procesos”.

Este lunes, afuera del Concejo Deliberante, ediles del PJ y la UCR (quienes no participan de este proceso electoral en particular), manifestaron su descontento y aseguraron que el encuentro se postergó varios meses durante el corriente mes. El argumento esgrimido por el oficialismo en relación a la suspensión de la última sesión apuntaba a que, al quedar pocos días para el acto electoral, no querían que “se utilice políticamente” dicha instancia en el marco del tramo final de la campaña.

El Partido Libertario también se congregó afuera del Concejo Deliberante y apoyó el reclamo de los ediles del PJ y la UCR. “Hay que respetar el trabajo de todos, independientemente de la bandera política que tengamos”, dijo la candidata a intendenta, Noelia Díaz, a Radio Vos.

Cabe recordar que la UCR y el PJ (que compitió en el 2023 con el sello de Hacemos Unidos), habían considerado generar algún acuerdo y llevar a un candidato (posiblemente Lelio Dedominici) pero los tiempos del cronograma electoral, entre otros factores, no posibilitaron la creación de una alianza entre ambas partes. Otro argumento vertido desde el justicialismo fue que nunca fueron convocados por el oficialismo para tratar de llegar a un consenso y evitar el costo económico que implica el desarrollo de una elección.

Tras el fallecimiento del intendente electo, Oscar Flores (a fines de mayo), el Municipio debió convocar a elecciones que finalmente serán este domingo 4 de agosto. Contrario al escenario electoral del año pasado, el PJ y la UCR no participarán de esta contienda y sí lo harán el Partido Libertario (Noelia Díaz) y Proyecto Joven (Marcelo Araos). En el caso de la candidata libertaria, podría entenderse su participación a partir del buen resultado obtenido por el concejal Mario Lamberghini en la elección municipal de Río Cuarto. Este domingo solo se elegirá intendente/a y el Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas mantendrán su actual estructura.

Si bien las principales fuerzas del arco opositor no competirán este domingo, han sido protagonistas de esta campaña electoral que muestra al oficialismo con cierto optimismo y confianza. En parte, por la apuesta de que los dehecinos vuelvan a acompañar el proyecto que ganó en julio del 2023 y tampoco resulta menor el apoyo del gobierno provincial al candidato oficialista.

En los últimos días, la vicegobernadora Myrian Prunotto estuvo en la localidad y acompañó el acto de inauguración de la obra de repavimentación del bulevar Pueyrredon. También firmó la entrega de un Fondo Complementario de Obras de Infraestructura para Municipios (FOCOM) por $70 millones.