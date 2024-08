Amenaza anónima a Miranda en el Concejo (Ejecutivo al margen)

Por Julieta Fernández

“La Militante, Franco Miranda, ex conductor. R.I.P” decía el mensaje que se encontró a primera hora de la mañana en la parte externa del Concejo Deliberante. Con la figura de un lazo negro acompañando el escrito, la bandera que llevaba dichas amenazas fue quitada rápidamente pero las imágenes tuvieron sus repercusiones en el seno del Legislativo local. En diálogo con el programa radial Nada Fake, Miranda manifestó que “genera preocupación por la institución. Hoy se rifan palabras sin saber el contenido o la carga que tienen”, dijo el jefe del bloque La Fuerza del Imperio del Sur.

Miranda comentó que se reunió con la presidenta del Concejo, Ana Medina, y que la titular del cuerpo legislativo coincidió con su mirada al respecto. En concreto, el edil esperaría a conocer las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar a los fines de, posteriormente, poder radicar la denuncia correspondiente. “Sabemos quienes pueden realizar este tipo de picardías, quizás militantes que quieran amedrentar a quienes pensamos distinto o hemos transitado la historia de la política cordobesa desde otra postura”, manifestó Miranda.

El alfil de Adriana Nazario consideró que se trata de un amedrentamiento “por pensar distinto” pero aseguró que, en el parlamento local, el resto de los ediles también comparte cierta “angustia institucional” a raíz de las expresiones en tono amenazante que figuran en el cartel. “Queremos que la gente vuelva a confiar en las personas que componen las instituciones y en las instituciones mismas”, dijo el edil a FM Al Toque.

Al ser consultado sobre las repercusiones de este hecho en el Ejecutivo Municipal, Miranda afirmó que ningún integrante del gobierno de De Rivas se contactó con él a raíz del hecho. “No he recibido ningún llamado de parte de algún miembro del Ejecutivo, tampoco lo he estado esperando”, aclaró el concejal nazarista. En cuanto al tratamiento que se le puede llegar a dar al tema en el Legislativo local, Miranda comentó que seguramente se discutirá en la comisión de labor de este jueves. “No intento victimizarme, solo ponerlo en contexto. No es por Franco Miranda sino por la institución a la que represento”, señaló.

Ejecutivo al margen

Al cierre de esta edición, ningún integrante del Ejecutivo Municipal se había comunicado con el concejal Franco Miranda a raíz del mensaje amenazante que se colgó en el exterior del Concejo Deliberante. Según pudo saber Alfil, la imagen de la bandera habría llegado a varios miembros de Ejecutivo pero algunos interpretaron que se debería a “internas de una agrupación política” en las que no pretendían inmiscuirse. Sin embargo, si el tema se aborda en el Concejo Deliberante y cobra relevancia en la sesión prevista para este jueves, podría tener otro peso que “obligaría” a sentar postura o rechazar este tipo de accionar.

Por otro lado, no se descarta que haya algunos “heridos”de La Militante que, tras las últimas elecciones municipales, se hayan distanciado del concejal Franco Miranda y puedan haber tenido algún grado de participación en el hecho. Al cierre de esta edición, desde el Ejecutivo aún no habían manifestado abiertamente sus intenciones de colaborar en el esclarecimiento del hecho. Esto, de alguna manera, podría guardar relación con el tenso vínculo entre el oficialismo y el nazarismo a raíz de la ruptura peronista en la última elección municipal y evidenciaría que aún no hubo una real “tregua” entre ambas partes.