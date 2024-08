Sobre imágenes, escenas y vibraciones

Por Gabriel Abalos

[email protected]

Apuntes desde lo visual

Las artes de la imagen dejan ver sus luces este viernes de un agosto al que recién le sacamos los plásticos.

• De hoy al 30 de octubre se podrá visitar en The White Lodge, Emilio Olmos 15 4to N, la muestra individual del artista Tadeo Muleiro: Umbra. Con curaduría de Marisa Caichiolo, Umbra inaugura a las 18 (y hasta las 22), con entrada libre y gratuita. El artista suele trabajar en diversas técnicas y materiales, construye sus obras planas o tridimensionales a partir de una inspiración que destaca imágenes de seres arquetípicos, en actitudes rituales de inspiración mitológica, signados por el simbolismo de los elementos, en atractivos colores netos y vivaces. Tadeo se formó en Artes Visuales en la Universidad del Museo Social Argentino y es profesor de escultura de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina. Ha desarrollado una importante carrera internacional con el apoyo de becas, expuso en el Serliachus Museum en Finlandia y en el MCCOLL Center, en Charlotte NC, USA. En 2022 realizó una residencia en textil contemporáneo en Marruecos, África y en 2020 una residencia artística en Niza, Francia.

• El reconocido músico rosarino Pichi de Benedictis es también un valorado fotógrafo: Nimia es el nombre de la muestra que agrupa sugerentes obras y que inaugura hoy a las 18 en el hotel Caseros 248, dentro del programa Solans Cultura. Protagonizó una larga carrera como compositor e intérprete, integró en los años setenta el Núcleo de Canto Popular Rosario, en los ochenta fue parte de la Trova Rosarina, y tiene varios discos como solista en los dos mil. En su faceta visual, ha expuesto sus obras fotográficas en gran número de galerías y espacios culturales de varias ciudades de Argentina desde el 2009 hasta la fecha. También realizó producciones fotográficas para revistas y diarios digitales. Nimia es parte de una serie más extensa de fotografías que el artista realizó el pasado verano, atento al paisaje a su alrededor y a la aparición de lo inesperado. El programa Solans Cultura propone hacer de los hoteles un territorio donde encontrarse con manifestaciones artísticas. Entrada libre y gratuita.

• En el Museo Emilio Caraffa, Av. Poeta Lugones 411, se presenta esta tarde en la Sala 3 una propuesta performática vinculada a la muestra El Velo, pinturas, objetos e instalación de Carolina Rogé, con curaduría de Christian Román. La performance se titula La alegría de la Luz y estará a cargo de Analía Requena, con música en vivo de Jerónimo Piazza y Fede Gaumet y con la iluminación y proyecciones de VJ Franc. Propone una invitación a una experiencia única de conexión y celebración que representa el nacimiento de un personaje encarnado por la actriz y que dialogará con dos obras en la exhibición tituladas Todos somos ella y Atravesando los velos. La dirección artística es de Carolina Rogé. A las 17, con entrada gratuita.

• En la Casona Municipal, Av. Gral. Paz 395 (esquina La Rioja), tendrá lugar hoy a las 16 la charla abierta Tecnologías, gente y espacios para pensar juntos el rol de la alfabetización digital en tiempos de Inteligencia Artificial. La disertación estará a cargo de Sebastián Cortez Oviedo, investigador y profesor (UNC), experto en Transformación Digital sociourbana, y contará con la moderación de la profesora Mónica Mercado, investigadora y especialista en artes visuales (UNC). Organiza el CPC Mercado de la ciudad y la Casona Municipal. Invita la Asociación Profesionales del Diseño Gráfico de Córdoba.

Noticias del lado escénico

• El dramaturgo Ignacio Bartolone, autor de la obra La Madre del desierto, se encuentra en Córdoba acompañando las funciones de ayer jueves y este viernes, de esa obra que se pone en El Cuenco Teatro -Mendoza 2063, Alta Córdoba, donde actúan Carolina Britos y Adrián Azaceta dirigidos por Mery Palacios. En la función de hoy a las 21 en que estará, pues, presente el autor; la obra cuenta con el valioso aporte musical en vivo de Juan Iñaki y Jenny Náger. La entrada sale $ 7500. Además, brindará mañana sábado una Masterclass de 10 a 13 en El Cuenco, titulada Bartolone La Fantástica Barbarie, Coloquio alrededor de la oralidad, el mito, la magia y la tradición vanguardista en la dramaturgia argentina. El precio es de $ 10000, hay promo estudiantes 2 x $ 15000. Inscripción antesala.com.ar

• El Teatro Real presenta en la Sala Carlos Giménez, a las 21, La Pelada de la Cañada, un thriller musical con libro, letras y dirección general de Hernán Espinosa y música original de Emmanuel Millán. En la Córdoba del siglo diecinueve, una serie de crímenes lleva la investigación hacia una escalofriante aparición que ha alimentado la leyenda popular. Para mayores de 18, entrada $ 12000. Y a las 20.30, en la Sala Azucena Carmona, subsuelo del teatro, se despliega el terror en la pieza: En su armario, el monstruo tiene rostro humano, que tiene una deriva paranormal invocada por rituales, mientras ocurren muertes en una familia devastada. Libro de Matías Ezequiel Quiroga, dramaturgia de Jazmín Sagardoy Jaime, quienes también ocupan la escena. Para mayores de 14, entradas $ 6000.

Cuando el aire afina y vibra

La banda Sunset la rockea esta noche en la Cañada, con toda la polenta del hard rock. La máquina se pone en marcha a las 21 en el mítico under de Pétalos de Sol, cuando la banda se suelte en el escenario con los oficios de Saimon Amenábar en batería, Exequiel Yance en guitarra rítmica, Mario Valenzuela (ex-Rastrojero Diesel) en bajo y Farid Valenzuela en voz, guitarras y teclas. Hace no mucho, Sunset lanzó el videoclip oficial del single titulado Too Much. Una de las buenas agrupaciones que prefieren el power al pop, este cuarteto sostiene el carácter menos plácido y más áspero, el viejo rugido del rocanrol. Entradas anticipadas en @alpogo.tickets a $ 3000 final. En puerta de Pétalos $ 4000. Cañada esquina Bv. San Juan.