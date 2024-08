Por Bettina Marengo

El oficialismo nacional estiró todo lo que pudo el tratamiento en el Senado de la ley de movilidad jubilatoria que tiene media sanción de Diputados y que, cuando salió de la cámara baja, contaba con número amplio en la revisora para su sanción definitiva.

El proyecto fue de la UCR pero lo que se votó en Diputados fue un mix con la propuesta de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal, que acompañó completa la iniciativa, incluidos los cinco cordobesistas. Una de las que trabajó en el texto fue Alejandra Torres, la pareja del fugaz titular Anses de Javier Milei, Osvaldo Giordano.

El esquema prevé un aumento del 8.1% de los haberes para compensar la inflación del primer trimestre del año, que licuó salarios y jubilaciones. Mantiene la actualización por IPC que fijó el decreto presidencial vigente a partir de abril. Pero además, establece el uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses para pagar la deuda previsional a las provincias con cajas de jubilaciones no transferidas a Nación, como es el caso de Córdoba. Este punto es de sumo interés para el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora que tras el apoyo al presidente para la ley Bases y el pacto de mayo, está retomando el reclamo por la deuda y los flujos para el déficit de la Caja. Como en el fondo para el transporte, los reclamos a la Casa Rosada se reactivaron, casi es una cuestión de supervivencia. La vicegobernadora Myrian Prunotto fue una de las últimas que reclamó ese pago. En el Panal están preparando una movida junto a los gobernadores de la Región Centro, el radical Maximiliano Pullaro de Santa Fe y el PRO Rogelio Frigerio de Entre Ríos, todos con cajas no transferidas, para pedir una audiencia ante la Corte Suprema de Justicia. Van a pedir que agilice los juicios contra el estado nacional por los fondos adeudados. Es plata de la época de Alberto Fernández, no de ahora. Para los fondos que Milei cortó desde que asumió esperan el avance en el Congreso.

El tema previsional fue abordado ayer por los mandatarios de Juntos por el Cambio que se reunieron con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos en Casa Rosada. El encuentro fue solicitado por los mandatarios y desde la oficina del ministro en jefe dijeron a este diario que se reunirán con los peronistas “cuando lo pidan”. Estuvieron con Francos el gobernador de Chaco, Leandro Zdero; el de Chubut, Ignacio Torres; el de Jujuy, Carlos Sadir; el de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de San Juan, Marcelo Orrego; el de San Luis, Claudio Poggi; y el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, ademas de los mencionados Pullaro y Frigerio. Chaco y Chubut y Corrientes también tienen cajas no transferidas y con fondos suspendidos.

Desde el vamos, Milei dijo que los autores y votantes del proyecto legislativo que tiene media sanción son “degenerados fiscales” y adelantó el veto a la ley, si salía. Aunque en su momento, el jefe del bloque de diputados de la UCR, Rodrigo de Loredo, calculó que el costo fiscal de la nueva movilidad era de 0,4 puntos del PBI.

Finalizado el receso invernal y la consulta a especialistas, La Libertad Avanza y el PRO en el Senado tuvieron que dar inicio al debate en comisiones. El miércoles inició en un plenario encabezado por la comisión de Trabajo y Previsión Social que conduce la cordobesa Carmen Alvarez Rivero, del PRO. La idea del oficialismo es avanzar con el proyecto pero con modificaciones, lo que descartaría en principio el costo del veto para Milei. “Supongo que quieren buscar una fórmula más acorde a sus expectativas y luego dar el debate”, indicó un senador aliado de los libertarios. En principio, lo que se habló en comisión en el Senado fue mantener el 8,1% de aumento y sostener las subas mensuales por IPC, pero rechazar el artículo 10 del proyecto, donde figura el pago de las deudas previsionales a las provincias. En ese caso, la iniciativa volvería a Diputados, donde los números no favorecen al oficialismo. “Vamos a ver qué sucede”, afirman los cordobesistas. Aunque la schiarettista Alejandra Vigo no se expidió, se descuenta que defenderá la media sanción tal como vino de Diputados.