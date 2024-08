Juez, Siciliano y Agost Carreño en Alfil TV

Por Redacción Alfil

El senador nacional y jefe del bloque PRO en el recinto, Luis Juez; el titular de la bancada de Hacemos en la Unicameral, Miguel Siciliano; y el presidente del PRO cordobés y diputado nacional, Oscar Agost Carreño, pasaron por Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10). Todo en medio de una semana atravesada por la reaparición del expresidente Mauricio Macri, el conflicto docente en la provincia y la proyección hacia el 2025 de las distintas fuerzas.

Juez: “el discurso de Macri era hace un año y medio”

El referente de la oposición en Córdoba afirmó que habrá un respaldo en el reclamo por los subsidios al transporte desde Nación, aunque fue muy crítico. “El secretario de Transporte de la Nación (Franco Mogetta) fue funcionario de la Provincia y en diciembre todos decían qué pícaros estos tipos cómo metieron funcionarios, pero no resolvieron Pasó con Anses que no duró nada”, dijo y agregó: “lo voy a acompañar con el tema transporte. En enero se lo dije al gobernador con dos o tres delegados que me mandó. Ojalá me hubiese mandado uno serio. No me van a encontrar hablando mal del gobernador de Córdoba, los problemas de mi provincia los resuelvo en Córdoba y también se lo dije a (Javier) Milei”.

Consultado acerca de la reaparición de Macri, el senador dijo que “el discurso me pareció enfocado, pero tarde. Se lo dije a Macri ‘hace un año y medio atrás ese discurso nos hubiera puesto en otro lugar’”.

En tanto, sobre su vínculo con el Gobierno nacional, Juez reconoció: “estuve reunido con Karina Milei, me llevé una sorpresa porque no la conocía. No conozco a Santiago Caputo. Aunque es importante que hable, que algunos funcionarios hablen. Algunos no van a tener suerte si quieren pagar con la billetera nuestra”, sostuvo acerca de los fondos para la Side.

Juez también habló de la disputa en la UCR y sentenció que “las internas radicales son como los baños de los penales de mujeres. Lo que le digo a los radicales es que sean inteligentes. Concentrémonos en los problemas que tenemos. No sé si va a repetir lo del año pasado, creo que no. Las internas son lo más pernicioso que puede haber”.

Sobre el conflicto docente, el senador sostuvo que “lo de Llaryora con el aumento por decreto es una burrada. No se puede seguir manoseando la educación en Córdoba. Tenemos la peor jubilación docente del país y cerró consultado por el rol del exgobernador Juan Schiaretti: “¿a quién carajo le puede importar lo que voy a hacer yo entre 2025 y 2027? Dejen descansar a Schiaretti. Lo quiero mucho a Juan, pero ya está. A los dirigentes hay que cuidarlos, a De la Sota no lo cuidaron. El radicalismo no tiene esa postura, el radicalismo maltrata a sus dirigentes”.

Siciliano: “Juez trabaja de opositor, no de senador de Córdoba”

A su turno, el jefe del bloque oficialista en la Unicameral sostuvo que el líder del Frente Cívico “trabaja de opositor”. “Juez trabaja de opositor y no de senador de Córdoba. ¿Qué necesita para discutir mayores fondos para Córdoba? ¿Quién lo tiene que citar? Esto del transporte es de todos los gobiernos no sólo el de Milei, el de Alberto, Cristina y Macri también”, dijo Siciliano.

Y agregó que “estamos todos preocupados por los docentes. No los escuché pararse a Juez y (Rodrigo) De Loredo por la quita del Fonid. ¿Por qué no lo hicieron?”

“Estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo con los docentes. Requerimos que toda la dirigencia política discuta con la verdad. Ahora están de novios con Milei; cenan, se juntan a hablar. Nosotros no somos ni de Milei, ni de los kirchneristas. Pero ellos quieren quedar bien con todos… con los docentes, con Milei, ¡dejénse de hinchar las pelotas!”

“No hay que jugar a ver qué voy a hacer en la próxima elección. Son permanentes y eternos candidatos. La gente nos pide otra cosa” dijo sobre el escenario 2025 y acerca de la gestión en la ciudad sostuvo que “Passerini está haciendo una gestión brillante”.

Además, afirmó que “hay que modificar la ley de juego online. En Buenos Aires algunos cordobeses de la oposición se hacen los giles”.

Agost Carreño: “fue bueno verlo arriba de un escenario a Macri y mostrando el GPS”

El presidente del PRO en Córdoba resaltó la reaparición de Macri y dijo: “me alegró haber escuchado las críticas que escuché al Gobierno nacional. El PRO es una fuerza republicana y hay que reconocerlo”.

“Falta poco, pero al mismo tiempo mucho. La sociedad no está en modo electoral, construyo un espacio de centro para que, si no le va bien a Milei, no regrese el kirchnerismo” sostuvo y acerca de un acuerdo con los libertarios en el plano nacional, el diputado afirmó: “si el PRO entra en un acuerdo se convierte en la Ucedé de Menem. Distinto si hay un gobierno de concertación y se reparten funciones”.