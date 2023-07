Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Luján activó el contador

La periodista dialogaba con el dirigente radical respecto de la cuenta regresiva para la interna radical del 17 de septiembre con la que la militancia de Gonzalo Luján comenzó a “apurar” a sus adversarios.

Periodista: ¿Cómo anda? Quiero descansar un poco de escribir sobre ustedes pero se me hace difícil. Con las PASO y la interna para elegir candidato a intendente, siempre hay algo dando vueltas. Ahora veo que algunos comenzaron con una cuenta regresiva en las redes sociales, ¿qué onda eso?

Dirigente radical: Ah sí, una movida en redes de la gente de Gonzalo Luján. Se reunieron en la Casa Radical y pegaron una “acelerada” en la campaña. O al menos eso es lo que están mostrando. Quizás buscan apurar al “Pampa” (como apodan a Gonzalo Parodi) o a (Gabriel) Abrile.

P: ¿Cree que esos sectores están relajados?

D R: Todos se están visibilizando, es cierto. Pero le propongo revisar si todos los precandidatos han logrado sumar nuevos espacios a su armado. Me refiero a si efectivamente lograron fortalecer su estructura desde que arrancó toda esta rosca…

P: Quizás algunos piensen que no lo necesitan. O ya tienen una estructura fuerte hace rato.

D R: Puede ser. Pero si no lo necesitan, entonces no faltará mucho para que demuestren eso, ¿verdad? Yo creo que Luján buscó hacer eso: mostrar que logró sumar socios en el último tiempo, que su espacio creció de alguna manera. Después se pueden desprender muchas lecturas sobre si eso alcanza o no pero intentó meter una “apurada” en medio de todo el menjunje con las PASO. Seguramente se vengan mensajes fuertes desde los otros frentes.





La Sociedad Rural espera por Schiaretti

Repasando los eventos que llegarán en una nueva semana política, el periodista dialogaba con su informante en el peronismo sobre una nueva visita del gobernador Juan Schiaretti a la ciudad, en el marco de su campaña como precandidato presidencial.

Periodista: Me cuentan que el gobernador viene al Imperio en estos días. ¿Sabe algo de eso?

Informante: Sí. Vendrá para reunirse en la Sociedad Rural con productores, empresarios e instituciones vinculadas al agro. Viene con el slogan “levantemos Argentina junto al campo” para anunciar las propuestas que tiene con Hacemos por Nuestro País. Será a la tarde.

P: El campo en el centro de atención de la campaña, ¿no?

I: Sin duda. La semana pasada, Horacio Rodríguez Larreta se juntó con la Rural y hasta armó esa actividad en un campo porque saben que es la forma de hacer campaña en la ciudad y la región. Todos van a hablar de eliminar retenciones y el gobernador no va a quedarse fuera. Claro que él fue uno de los precursores de ese discurso desde el día uno, así que buscará diferenciarse del resto, aunque se sabe que hay muchas coincidencias con el jefe de Gobierno de CABA.

P: ¿Y en el campo que pensarán de esto?

I: No sé, pero supongo que están abiertos a escuchar todas las voces. El año pasado, la Rural recibió a Javier Milei, después estuvieron con Larreta y también se espera que se junten con Bullrich más adelante. Al gobernador Schiaretti siempre lo recibieron. Me pregunto si Sergio Massa también tendrá las puertas abiertas.

Rumores de salidas en el Mójica

El periodista dialogaba con su informante en el Ejecutivo municipal sobre la posibilidad de más cambios en el gabinete de Juan Manuel Llamosas.

Periodista: Disculpe la molestia, pero le hago una consulta. ¿Se sabe algo sobre supuestos nuevos cambios en el gabinete municipal? Me dijeron que hay un runrún constante sobre alguna renuncia que estaría al caer.

Informante: No es el primero que me lo pregunta. Todo el viernes estuvo sonando el rumor sobre la renuncia de un importante funcionario. Me llegó de varios lugares, pero parece que no va a ser así.

P: ¿De qué funcionario se hablaba?

I: Del secretario de Servicios Públicos, el schiarettista Marcelo Bressan. Algunos decían que era posible que se de porque a su área le aplicaron un refuerzo con la asunción de un nuevo subsecretario (Diego Pérez) y que eso no habría caído bien. También se comentaba que podía seguir el camino de Camilo Vieyra y renunciar para enfocarse en un proyecto propio. Se sabe que en algún momento había empezado a trabajar lo propio para lanzarse en un futuro, pero no sé dónde quedó eso.

P: Entonces, ¿qué pasó con el rumor?

I: Completamente desmentido. Al menos, por ahora. Vio cómo cambia todo de un momento a otro.

P: ¿Habrá otros cambios?

I: Puede ser. No han dicho nada todavía, pero creo que también hay que esperar a ver cómo se mueve el tablero electoral en las PASO. Yo sostengo que a (Juan Manuel) Llamosas le puede ocurrir que, si no encamina a todos detrás de un mismo proyecto, se le sigan fugando. Si ya pasó con Vieyra, ¿por qué no podría ocurrir de nuevo? No le digo lo de Bressan, porque dicen que es mentira. Pero yo tengo el dato de que hay otros funcionarios y dirigentes del oficialismo tentados a armar algo por fuera. Hay gente que quiere avanzar casilleros y tal vez se encuentran estancados, sin lugar en lo que viene. Gente que, por ahí, no está tan cómoda en esto del peronismo a full que se quiere implementar en la Municipalidad.

P: ¿Cómo quiénes?

I: Otro día le digo. Si anda con atención, capaz se da cuenta solo.

UxP y la esperanza de “remontar”

El informante llegaba a la cronista con un comentario sobre la actividad encabezada por el intendente de Bulnes y candidato a diputado nacional, Martín Toselli, junto a dirigentes y militantes de la región enfilados en el espacio “Unión por la Patria”.

Informante: ¿Vio esa frase que dice “cuando uno toca fondo solo queda subir”? Creo que el kirchnerismo de Córdoba está en esa. No quieren repetir lo que pasó en las provinciales y creo que pueden llegar a superarlo. Tampoco es que la vara está tan alta, ¿no? (risas).

Periodista: No debe tener ni un amigo kirchnerista usted…

I: ¡Tengo! Y ellos también piensan lo mismo. Se advertía mucha resignación de la militancia. El fin de semana vi que hubo un encuentro que tenía al “Flaco” Toselli al frente y, más allá de que el es el único candidato de la región que está “cerca” de ser expectable -ocupa el cuarto lugar en la lista-, me parece que también es el único nombre que dejó bien parado a su espacio en la seguidilla de elecciones municipales que hubo.

P: Es cierto. Por lo menos de los intendentes del “núcleo duro K”, su candidato (Ruben Máspero) hizo una muy buena elección.

I: Soy de la idea de que, en las nacionales, el kirchnerismo siempre puede aspirar a un techo de 10 puntos o quizás un poquito más. Pero tendrá que salir fuerte a motivar a los propios sino quieren repetir lo del 25J.