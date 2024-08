Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

El voto que sorprendió

La periodista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante, quien se mostraba sorprendido por cómo votó el concejal del Partido Libertario, Mario Lamberghini.

Informante: Casi le pido a alguien que me pellizque porque creí que estaba soñando. Se aprobó un proyecto que manifiesta preocupación por el crecimiento de discursos de odio y repudio a expresiones negacionistas del terrorismo de Estado. Esto en el marco de las visitas de diputados libertarios a ex represores. ¿Puede creer que se aprobó por unanimidad? Obvio que es una buena noticia pero me costó caer.

Periodista: Iba a decir que era lo más esperable pero ahora me doy cuenta que entonces Lamberghini votó a favor…

I: Exacto. Mi lado escéptico cree que quizás se distrajo y levantó la mano por inercia pero no. Creo que en este tiempito Lamberghini ha rechazado algunas cuestiones que no van con sus ideas y me cuesta pensar que se equivocó.

P: Bueno, para ser honesta, no recuerdo haber leído o escuchado expresiones negacionistas del concejal. Uno entiende que la mayoría de los libertarios tienden a tener ese pensamiento pero hasta ahora no tengo pruebas para decir que piensa lo contrario. La otra opción que se me ocurre es que quiso evitar críticas de algunas organizaciones.

I: Quizás haber arrancado su mandato como concejal con un repudio por posteos transfóbicos hizo que quiera elegir mejor sus “batallas”. Previamente habló el concejal del PJ, Leandro Carpintero, y dijo que la defensa de los Derechos Humanos no debiera ser una cuestión asociada a un espacio político sino algo de todos los argentinos. Ojo, quizás con eso lo convenció a Mario (risas).

P: Estoy viendo esa parte de la transmisión y Carpintero giró la cabeza para ver cómo había votado Lamberghini (risas).

I: Se debe haber sorprendido como todos.







Juntos en el ring

El periodista recibía información sobre un sorprendente encuentro que se produjo en el gimnasio del Centro Once.

Informante: Hoy me acordé de usted, ¿sabe?

Periodista: ¿En serio? No me diga que le debo algo (risas)…

I: No se preocupe (risas). Me llegó información de un encuentro entre las autoridades del lugar y un deportista que ustedes han mencionado en Alfil.

P: ¿Quién?

I: Emiliano Sordi. Logró el título de la FCC (Federación de Combate Completo) hace unos días y lo invitaron al Centro Once para que guanteara con el boxeador Yamil Peralta en el marco de la preparación de un evento que se viene. Pero, como le digo, me acordé de usted porque lo habían mencionado como candidato potable de La Libertad Avanza cuando se armaba la campaña por la intendencia.

P: Claro. Algunos lo niegan, pero su nombre estaba en la lista. Creo que él no estaba motivado con la idea de ser candidato. Pero, más allá de esto, me llama la atención que se haya sumado a una actividad que tiene el sello del Gobierno de Río Cuarto.

I: ¡A eso voy! No le veía un perfil político a Sordi, pero sabemos todos que es un activista en redes. Uno bastante particular. Digamos, no lo veo siendo vocero de una campaña para sacar a los pibes de la calle por medio del deporte con las cosas que escribe en sus redes sociales.

P: Bueno, cada uno es libre de decir o escribir lo que quiera.

I: Claro. El tema es que no sé cuan cómodos están con este acercamiento. Ya me llegaron comentarios de algunos compañeros sobre vincularse con alguien que no oculta su amor por las armas, se expresa en contra de las diversidades, ha dicho que odia a los peronistas y sugiere reprimir sindicalistas. Bueno, como que no hay “match”.

P: Le respondo con otro anglicismo: quizá están más “open mind” en esta gestión.

I: Es lo que pienso. Además, no podemos andar con la regla midiendo a todos. Mire si no, bancar compañeros porque sí y que después salga algo como lo del ex presidente Alberto Fernández. Por eso digo, si este campeón ayuda en algo, habrá que bancarlo. Pero bueno…a distancia segura (risas).







“Prunotto es un límite”

El periodista dialogaba con un militante del radicalismo local, quien traía a la conversación unas declaraciones reflejadas por Alfil días atrás.

Periodista: ¿Cree que vienen cosas nuevas para el radicalismo? Algunos dicen que es todo muy deja vu de otros tiempos.

Militante: Es que venimos acostumbrados al amague. Por suerte, creo que vamos a meter gente nueva y con ideas más actuales. Ahora sí, tampoco nos pasemos de rosca…

P: ¿Y cómo harían eso?

M: No condenando a los que se fueron como traidores. Si el gobernador dice que suma al radicalismo, no le creamos y militemos la verdad, que sumó a radicales que traicionaron a las bases para irse tras un puesto. Digo…Prunotto es el límite.

P: ¿Lo dice por algo o por alguien?

M: Yo creo que usted sabe. De hecho, leí en el diario donde escribe que el que presidirá el partido en el departamento piensa en pegarle primero a los propios que a la vicegobernadora. No me parece una buena manera de empezar a reconstruirnos como partido darle lugar en la discusión a los que claramente nos quieren empiojar la interna metiendo candidatos. Está todo bien con los intendentes y los entiendo, porque tienen que laburar con el Gobierno que les va a dar para las obras. Pero, si hablamos del partido, hay que ser más cuidadosos.

Libertarios afiliando

El informante llegaba a la cronista para compartirle algunas acciones de La Libertad Avanza en Río Cuarto.

Informante: Capaz no circula mucho esto pero creo que le puede servir. Están muy activos desde La Libertad Avanza. No solo en Río Cuarto sino en el departamento. Esta semana iban a estar afiliando en la plaza de la Municipalidad y hace poco también hubo un encuentro con coordinadores de los distintos departamentos, localidades y dirigentes a nivel provincial. Fue en Monte Maíz.

Periodista: No sabía de ese encuentro pero me topé con el flyer de las afiliaciones. Entiendo que no solo en Río Cuarto sino también en la región.

I: Así es. Se están moviendo mucho. También se han conformado distintos espacios de Juventudes en las localidades: en Río Cuarto, Las Higueras. En fin, algo que se dijo mucho en su momento es que Milei ganó sin aparato y es cierto. Uno podía ver que incluso en varias escuelas no tenían fiscales o, si los tenían, no estaba muy aceitada la cosa. Eran bastante novatos. Pero ahora se están organizando bien y creo que están con la mira puesta en las legislativas del año que viene. Sea del espacio que sea, esto siempre es una buena noticia. Es una muestra más de que, tarde o temprano, todos caen en la cuenta de lo necesaria que es la territorialidad para que crezca una fuerza política.