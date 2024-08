Por Redacción Alfil

El exconcejal y candidato a vicepresidente de la UCR en la interna provincial, Juan Negri, pasó por #MesaChica, el streaming de Alfil y se refirió, desde la disputa partidaria, hasta las diferencias entre Daniel Passerini y Martín Llaryora, pasando por la relación del partido con Javier Milei y Luis Juez.

En el arranque, Negri hizo un repaso de la decisión del 2023, cuando fue desplazado de la candidatura a la intendencia para que Rodrigo de Loredo asuma ese rol y también quedó al margen del segundo casillero de la fórmula. “Con Rodrigo analizamos todas las alternativas”, dijo Negri.

Mientras que, a la hora de profundizar el contexto de la interna, el exconcejal sostuvo que “los radicales no nos regalamos ni un ‘me gusta’ en las redes. Siempre me tocó ver las batallas de mi viejo. Había algunos que me decían ‘vos tenes que agarrar un cargo legislativo’. Y el año pasado no lo hice, por lo que me siento liviano, sin mochila”.

Como parte del armado que lidera el intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, Juan Negri dijo: “la foto de (Ramón) Mestre no me representa y no me gusta. Nuestra generación lo va a pasar de una era analógica a una era digital al partido y Ramón, porque él sabe cómo eran las internas cuándo lideraba, será a fondo”.

También dijo que, si en el restorán que tiene en Villa Allende recibe por separado a Mestre y a Soher El Sukaría “sabría que servirles a los dos”. “Con Ramón me tomo un vino y hablo mano a mano. En política estamos en las antípodas y lo primero que le diría fue ¿por qué no me diste más bola cuando fui concejal?”.

A futuro, Negri dijo que “Juez debe entender que para formar parte de una coalición hacen falta reglas de juego” y sobre el vínculo con los libertarios afirmó: “hay cosas de Milei que me gustan y otras que no. Cierre del Inadi, sí; ataque a la educación, no”.

Por último, además de ‘firmar’ un armado que lo deje a él como intendente, a De Loredo como gobernador y a Ferrer como senador, sostuvo que “Mario (Negri) va a dejar de hacer política cuando se muera”. En tanto, sostuvo que “no lo veo tan Partido Cordobés a Passerini, como a Llaryora. Daniel es más institucional”.

Y dijo sobre el juecismo: “no hay que ser angurriento, el radicalismo hizo mucho para que la elección provincial el año pasado terminara ahí nomas”.