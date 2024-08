Declaración a favor del jueves

Por Gabriel Abalos

Milagros y perturbaciones

El Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) estrena a las 15.30 y a las 20.30 Crónicas de una santa errante (Argentina, 2023) dirigida por Tomás Gómez Bustillo, actúan Mónica Villa, Iair Said. En el pueblo de Santa Rita hubo una vez una estatua de la santa patrona, treinta años atrás. Rita, homónima del pueblo y de la santa, una mujer piadosa y cansada de no ser tenida en cuenta, descubre un día como cualquier otro, arrumbada en una habitación una estatua y decide atribuirse un milagro. En tono de comedia, la historia no teme pasar del costumbrismo a lo sobrenatural, internándose en el fantástico. El debut del director en el largo ha sido reconocido con tres nominaciones en los Film Independent Spirit Awards y, en el festival South by Southwest (SXSW), donde se estrenó, recibió el premio Adam Yauch Hörnblowér. Se estrena hoy en varias salas del país. Una buena revelación.

A las 18 y a las 23 se introduce en la grilla Repulsión (Inglaterra, 1965) dirigida por Roman Polanski, con Catherine Deneuve. Retorna a la pantalla en copia restaurada este thriller psicológico de gran fotografía, oscuro y perturbador, que le valió al director polaco en su debut londinense un Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín. Expresa la honda represión de una joven que experimenta fobia y a la vez atracción por la sexualidad, lo que el director muestra con realismo afín al cine de terror. Un gran regreso.

Entrada general $ 3700, abonados $ 400.

En el Auditorio Fahrenheit continúa el ciclo Miradas de la Colombia profunda a las 21, con la proyección de Señorita María, la falda de la montaña (2017), dirigida por Rubén Mendoza. La señorita de título, producto del odio familiar, ha mantenido desde la niñez y por cuatro décadas, una identidad que no es la suya. Entrada general $ 1900.

Una mujer sin refugio

En la continuidad de su programación dirigida a generar encuentros entre productores internacionales y proyectos artísticos escénicos y musicales, Girart prosigue una intensa agenda. Además de sus showcases y muestras de la oferta artística a directores de festivales y programadores de circuitos, este jueves presenta a las 19 en la sala Carlos Giménez del Teatro Real (San Jerónimo 66) una función especial del unipersonal Matáte, Amor, con la actuación de Érica Rivas y dirigido por Marilú Marini. La exitosa novela de Ariana Harwicz fue adaptada a la escena por la autora en colaboración con Érica Rivas y Marilú Marini. Su protagonista es una mujer hundida en el terreno de una maternidad y un matrimonio de los que ella se siente víctima. Su marido y el bebé que llora todo el tiempo se le presentan como amenazas palpables, y se atrinchera en su desazón y en el imaginario con un discurso atrapante y demoledor. Se han destacado La intensidad y el autodominio de la actriz, y su apropiación de un texto sin tregua. Hoy a las 20.30, Entradas a $ 15000 en autoentrada.com y en boletería del teatro.

Dido, Eneas y los demás

Tras su estreno de gala el sábado pasado en el Teatro Comedia, vuelve con tres nuevas funciones la puesta local de la ópera de Henry Purcell Dido y Eneas. Se trata de una producción en la que convergen los talentos de cuatro elencos artísticos municipales, bajo la dirección musical de Juan Manuel Brarda y la dirección escénica de Patricia González. La Orquesta de Cuerdas, el Coro Municipal, el Elenco de Danza Teatro y el Coro de Jóvenes municipales aportan un centenar de artistas, hasta llenar la escena en torno al protagónico de la soprano cordobesa María Goso en el papel de Dido, reina de Cartago. La historia en tres actos refiere a una reina que sufre al creerse no correspondida en su amor por el héroe Eneas (el barítono Felipe Carelli en esta versión) quien, aunque ama a Dido, ha sido mal aconsejado por los dioses. Hoy a las 21, el viernes y el sábado a las 19, con entrada gratuita hasta agotar capacidad de la sala de Rivadavia 254.

Toca la Camerata Bariloche

Se presenta esta noche en el Teatro del Libertador (Av. Vélez Sarsfield 365), la renombrada Camerata Bariloche dirigida por Freddy Varela Montero, en un concierto organizado por Fundación Pro Arte. A partir de las 20, la legendaria orquesta dedicará su actuación a la comunidad suiza, al celebrarse el 150° aniversario de la fundación de la Sociedad Helvética de Socorros Mutuos de Córdoba. El programa destaca el Divertimento I K. 136 de Wolfgang Amadeus Mozart; Sinfonía en si menor (MWV N° 10) de Félix Mendelssohn; Navarra, para dos violines y orquesta de cuerdas de Pablo Sarasate; Serenata para cuerdas Op. 48, de Pyotr I. Tchaikovsky; y Fuga y Misterio, Muerte del Ángel y Escualo, de Astor Piazzolla.

Localidades disponibles: Platea $ 25000; cazuela $ 20000; tertulia $ 15000; paraíso $ 9000; palcos altos y bajos $ 90000; palcos cazuela $ 60000 por boletería y a través de Autoentrada.

Tres películas, buen cine

El Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) presenta hoy ymañana viernes tres títulos. A las 17 exhibe La inmensidad (Italia, 2022) dirigida por Emanuele Crialese, con actuaciones de Penélope Cruz, Luana Giuliani. En la Roma de los años setenta, un matrimonio al borde de la separación se mantiene unido por sus hijos. La hija mayor, de 12 años, rechaza su nombre e identidad para presentarse como un chico. La función de las 21 trae El mal no existe (Japón, 2023) dirigida por Ryûsuke Hamaguchi. Un emprendimiento planea un glamoroso predio campestre para recreación de los citadinos, lo que tendrá un impacto negativo en el pueblo cercano a Tokio, donde viven Takumi y su hija Hana. $ 2000, jubilados y estudiantes $ 1500.

Por su parte, a las 19, en Cine espacio Incaa se proyecta El testigo (Argentina, 2024) dirigida por Norma Fernández, un documental que registra varias entrevistas de la directora a ese gran intelectual y luchador que fue Osvaldo Bayer, a lo largo de treinta años de amistad entre ambos. Entrada general $ 400, disponible en boletería.