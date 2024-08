Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

La pelota al intendente

El dirigente peronista llegaba a la cronista con una apreciación de una declaración del secretario de Gobierno, Roberto Koch, en relación a las bajas de contratos. En diálogo con Córdoba Hoy, el funcionario afirmó que se trató de una decisión política del intendente.

Dirigente: ¿Soy un exagerado yo o algunos no están cuidando mucho al intendente con el tema de las bajas de contratos?

Periodista: Podría pensarse lo contrario. No se ha visto en la situación de tener que responder por esto. Koch ha sido el vocero.

D: ¡Ajá! Eso quería decirle. Es entendible que el rol del “Tito” es ese pero recuerdo que, cuando asumió, De Rivas dijo que la secretaria Karin Bogni iba apuntada a un rol más técnico y el de Koch era más bien político. Bueno, en este último punto, ¿No les llama la atención que Tito le haya pasado la pelota a De Rivas con este tema, siendo él el responsable de la pata política de este tipo de decisiones y negociaciones?

P: ¿Me perdí de algo?

D: Dijo lisa y llanamente que fue una decisión política del intendente el dar de baja estos contratos. Por supuesto que consideró que son “pocos” y dijo que el achique se vio en el gabinete y en las secretarías pero yo no dejaría pasar esa declaración. Me pareció poco afortunada. Si empezamos así, ¿cómo será cuando vengan los problemas más grandes. En ajedrez, siempre se preserva al rey. En esta gestión, pareciera que al secretario de Gobierno.

“Falta apoyo”

En días de paro y movilización para los trabajadores universitarios, el periodista dialogaba con el docente sobre el acompañamiento al reclamo.

Periodista: ¿Cómo ven que reacciona la gente a los días de paro?

Docente: Me gustaría decirle que todos nos ponen buena cara, pero algunos nos ignoran por completo. Por suerte, son la minoría. Eso sí, sabemos que estamos con un acompañamiento limitado. Sería mucho mejor que los estudiantes nos acompañen en su totalidad, pero lamentablemente algunos parecen culparnos de que no arrancaron las clases. Falta apoyo de la gente, pero duele que los estudiantes y la FURC no estén con nosotros.

Periodista: ¿Y qué me dice de la clase política?

I: Menos todavía. Un miedo le tienen a (Milei). Claro que era más fácil marchar cuando todos lo hacían pidiendo mayor presupuesto universitario, pero ahora no se la juegan cuando está en juego el 90 por ciento del presupuesto que reciben las universidades para pagar sueldos. Sin laburantes con sueldos dignos, no hay universidades de calidad.

P: Me detengo en el tema político. ¿Esperaban algún gesto?

I: Digamos que concejales, secretarios y hasta el intendente (Guillermo De Rivas) son gente muy vinculada con la Uni. Como mínimo, esperaríamos que estén en las clases abiertas, que se manifiesten en apoyo a esta lucha y no se queden en las tibiezas.

P: ¿Lo ve al intendente sumándose a las actividades del viernes?

I: Ojalá. Sería muy importante saber que contamos con el apoyo de uno de los nuestros. Digo…que no se olvide que también es docente como nosotros. No le va a hacer nada pedirle al Gobierno que nos ayude a llegar a cubrir el costo de la canasta básica.