Por Redacción Alfil

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (PRO); el secretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola; y el concejal radical, Juan Balastegui, pasaron por un nuevo programa de Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10). La parlamentaria nacional puso el foco en lo que fue la tensa y acalorada última sesión en Diputados; en tanto que, el integrante del gabinete municipal y el edil por la oposición dejaron su análisis sobre la reforma de la Carta Orgánica.

“Fue una sesión larga porque venía alborotada de la última vez que se suspendió por falta de quórum. La tensión está por la bicameral de la UIF, la de Inteligencia y los cargos en la Auditoría General de la Nación Además de la visita a los genocidas, Venezuela y el presupuesto universitario”, dijo Rodríguez Machado.

En tanto, consultada por la interacción entre los amarillos y La Libertad Avanza, así también como la reinserción en el partido que tuvo el expresidente Mauricio Macri, la diputada cordobesa dijo: “en la sesión de esta semana, trabajamos con el bloque de LLA en el mismo contexto que venimos trabajando”. “Las críticas que hizo Macri no modificaron la relación porque hay un diálogo entre él y Milei que se mantiene”, agregó.

Rodríguez Machado también dijo sobre una alianza entre el PRO y los libertarios que “los primeros pasos hacia cualquier decisión son orgánicos. No me parece que si hay alianza se use el nombre Juntos por la Libertad, el arranque ‘Juntos por…’ está desechado. No se va a usar”, afirmó.

Y sostuvo que “el peronismo no va a caer porque caiga uno de sus dirigentes, menos Alberto Fernández que no es el líder. La líder de ese espacio es Cristina Kirchner”, en referencia a las denuncias por violencia de género en contra del expresidente.

Los cruces por la reforma de la Carta Orgánica

En el segundo tramo del programa, Viola celebró la realización del Congreso de Participación Ciudadana para debatir, entre otros puntos, la descentralización política. “Debemos concebir si la ciudad de hoy es la misma de hace 30 años y no es así. La mancha urbana cambió, Córdoba tiene un ritmo de vida metropolitano. Hoy los vecinos reclaman que el Municipio se involucre en seguridad”, dijo.

Asimismo, desairó las críticas que hizo el senador Luis Juez a la reforma: “hay que ser serios, sin chistes. Él metió 4500 empleados en la Municipalidad, entre ellos, todo su equipo de fútbol”.

Y sostuvo que “estamos en tiempos de escuchar. Escuchar qué piensan nuestros vecinos y la agenda es la de los consensos. Creo que hay voluntad desde un sector de la oposición en ponernos de acuerdo”.

A su turno, Balastegui sostuvo que “esta reforma condiciona a gestiones futuras, por lo que vamos a hacer un seminario con constitucionalistas para ver si conviene o no reformar la Carta Orgánica”. “Hay muchas cosas por las que sería positivo, pero si es una reforma en busca de más cargos… nos parece que la sociedad busca otras cosas”, dijo.