UCR: Las réplicas del “terremoto” por interna provincial

Por Julieta Fernández

A simple vista, la disputa por el Comité Provincia -tras la proclamación de Marcos Ferrer y el reclamo del mestrismo y prunottismo- pareciera no haber agitado el avispero en Río Cuarto, ya que se acordó llevar lista única en el departamento y la ciudad. Sin embargo, a medida que se acerca la fecha que prevé la realización de la interna, comienza a asomar la reconfiguración del mapa local y el apoyo de los distintos núcleos y dirigentes a cada candidato.

El último antecedente fue la interna del 2021, en el que la ex 30 de Octubre (Evolución) no dudó en acompañar a Rodrigo de Loredo, quien visitó la Capital Alterna para pedir el voto de los afiliados del partido. En aquel entonces, incluso Martín Lousteau se hizo presente en Río Cuarto para respaldar al diputado nacional. Por su parte, núcleos como Red Federal (encabezado por el futuro presidente de la UCR Centro, Marcos Curletto) y el ex titular del PAMI, Gonzalo Luján, jugaron para el equipo de Marcos Carasso. Los “laureles” en la ciudad se los llevó el deloredismo, más allá del resultado favorable a Carasso a nivel provincial.

Además de Evolución, es esperable que algunos espacios como Asamblea Radical (referenciado a nivel local en Viviana Pomiglio) acompañen a Marcos Ferrer. En tanto, la Red Federal aún no ha planteado alguna inclinación en favor de alguno de los aspirantes a conducir la UCR provincial. De los tres circuitos de la ciudad, dos estarán encabezados por Evolución o uno de sus socios (Banda Norte y Alberdi). En tanto, el departamento será conducido por Walter Perrone, quien ha manifestado su preferencia por Marcos Ferrer pero ha enfatizado en su buen vínculo con la vicegobernadora Myrian Prunotto. “Algunos creen que todos los males del radicalismo se deben a que Prunotto está con Llaryora y nada que ver”, manifestó Perrone tras confirmarse su candidatura a presidente del departamento.

No obstante, en las últimas horas, Ferrer ha apuntado fuertemente contra la vicegobernadora. “Mucho más allá de lo partidario, es una vergüenza que una persona del rango institucional que tiene, en lugar de ocuparse de los docentes, seguridad, los problemas económicos de la provincia, entre otras cosas, esté ocupada en una interna partidaria cuando ya ha sido expulsada del radicalismo”, planteó el intendente de Río Tercero a Cadena 3. Ferrer consideró que “ha sido muy notoria la intromisión del gobierno provincial en manos de Prunotto respecto de esta interna y por eso no se ha podido lograr un acuerdo”, dijo el dirigente de Evolución.

“La mayoría de los afiliados no va a poner el grito en el cielo si no se presenta la lista prunottista, pero sí puede que haya malestar si dejan afuera al mestrismo. A menos que se logre un acuerdo”, comentaba un dirigente local a Alfil. El mestrismo de Río Cuarto, aunque de bajo perfil, tiene a nombres como el de la ex concejala y dirigente rinsista, Mariana Giorgetti en una de las vicepresidencias de la lista de Ignacio Tagni. Esto permite inferir que el ex legislador Antonio Rins, al igual que el defensor del Pueblo, jugarían en ese esquema. Lo propio podría trasladarse al concejal Gabriel Abrile, quien fue candidato a legislador por la lista de Mestre en 2019. No se podría decir lo mismo del ex intendente y ex legislador Juan Jure, a quien sus correligionarios locales señalan como cercano a Polo Gait.

Sobre la factibilidad de la concreción de una elección interna en la ciudad (para que los afiliados locales puedan votar por las autoridades provinciales del partido), desde el radicalismo local aseguraron a Alfil que contarían con la capacidad para organizar los distintos circuitos y abrir las urnas.