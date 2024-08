Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández









Intervención divina

El periodista recibía el mensaje de su informante, quien llegaba con rumores acerca de la elección del nuevo Defensor del Pueblo y la aparición de nombres que podrían aparecer en la lista de candidatos.

Informante: ¡Estimado! Vengo con un datito que le puede servir. Nada confirmado, pero le aseguro que el ruido vale la pena.

Periodista: ¿De qué lado viene?

I: Del lado de la elección de la Defensoría del Pueblo. Tengo entendido que en unos días se empezarán a presentar las candidaturas, pero se anda hablando de un nombre que seguramente dará qué hablar.

P: No dé más vueltas. Dígame quién.

I: Se trata del sacerdote Raúl Frega.

P: ¿En serio?

I: Ajá. No me animo a mentirle. Si no, voy a tener que ir al confesionario (risas). Es lo que se comenta en algunas esferas del poder…

P: Me pregunto, ¿por qué él?

I: Usted sabrá que la Iglesia Católica tiene injerencia en algunas roscas, le diría que hoy más que nunca. Ya sea en la Municipalidad de Guillermo De Rivas como en los reductos más importantes de la oposición, la voz de la fe tiene muchísimo poder. En el caso de Frega, se sabe que es alguien muy cercano al padre “Tucho” (Victor Manuel Fernández) y, por ende, al Papa Francisco. Es alguien que propicia el diálogo "interreligioso”, pero también tiene antecedentes en la solución de conflictos, con buena llegada a las instituciones.

P: Ahora que lo dice, no es una opción tan extravagante. No lo imagino dejando sus roles pastorales por esto…

I: No se crea. Me parece que podría ser cuestión de convencerlo y que el verbo se haga carne.

P: Tengo una duda... ¿candidato de quién sería? El oficialismo parece que seguirá el acuerdo con el radicalismo. ¿O podría proponerlo como propio?

I: La verdad no lo sé. Pero, si la Iglesia dice “es él”, no hay alianza que pueda resistirse. A menos que la rosca vaya por otro lado…







Reaparece Di Bella

La periodista recibía un mensaje del informante sobre las nuevas autoridades del Centro Empresario Comercial y de Servicios, entre ellos, el ex secretario de Desarrollo Económico, Germán Di Bella.

Informante: ¿Le interesa saber en qué anda (Germán) Di Bella?

Periodista: Obvio. ¿Vuelve a la arena política?

I: Es un cargo más institucional pero sí, está de alguna manera vinculado a la política. Al menos a la representación de un sector. En octubre hay recambio de autoridades en el CECIS y Di Bella será el nuevo titular de Industria.

P: Interesante. El actual subse de Desarrollo Económico (Federico García) estaba ahí y Di Bella, que fue secretario de esa misma área, ahora va a ocupar su lugar en el CECIS.

I: Claro, terminó siendo una especie de enroque no buscado (risas). Me puse a recordar. Di Bella se había alejado bastante de los “flashes” en los últimos meses. Recordemos que estuvo poco tiempo en el gobierno nacional como subsecretario de Agricultura. Le pidieron la renuncia por incompatibilidad de su cargo con su rol empresarial. Pero después de eso no volvió a la gestión municipal de Llamosas aunque le dijeron que lo iban a recibir con los brazos abiertos. De hecho, optó por un perfil muy bajo y no participó en la campaña.

P: Debe haber sido un golpe duro lo de Nación pero también creo que esto del CECIS es una buena manera de no quedar del todo afuera de la escena.

I: A todo esto, todavía no le dije el dato más importante…

P: Eso, ¿quién va a ser el nuevo presidente del CECIS?

I: Iván Safadi. Presidente de la Cámara Mercantil y actual vicepresidente de Comercio en el CECIS. Un nombre con experiencia en estas instituciones pero ya vi algún que otro comentario en redes que está un poco decepcionado porque Safadi ha sido tajante en su postura en contra de instalar el horario corrido en los comercios.