La interna UCR y la tensión en la Unicameral, en Alfil TV

El viernes, en una nueva edición de Alfil TV (20hs por Canal 10) estuvieron como invitados los legisladores provinciales Agustín Spaccesi y Nadia Fernández, además del intendente de Mina Clavero, el radical Luis Quiroga. Sin embargo, más allá de las manifestaciones del libertario (ver aparte), tanto la peronista como el intendente del departamento San Alberto se refirieron a las tensiones que se viven en la Unicameral y las fricciones de la interna radical, respectivamente.

“Los radicales de la capital van al interior únicamente cuando hay campaña”

Quiroga, quien estuvo en el programa en la misma semana en la cual se anunció la creación de una sede de la Universidad Provincial en Mina Clavero, se refirió no sólo a la cuestión educativa, sino también a las internas en el radicalismo.

“Decíamos que había que construir un polo educativo hacia el norte de Mina Clavero, el norte del departamento San Alberto. Nos sorprendió, no sólo la decisión de hacer un nuevo edificio, sino que sean tomados por la universidad provincial los alumnos de dos colegios de nuestra ciudad. Da una oportunidad a los jóvenes de mi pueblo y a los de localidades vecinas también”, dijo.

En tanto, sobre la manera en la que se resolvió la interna radical en su departamento, Quiroga dijo: “fue bastante decepcionante la decisión que tomó la Junta Electoral. Existía jurisprudencia para decir tengo la mitad más uno de los circuitos sobre una determinada cantidad de circuitos. Pero esta vez, (la lista de Generación X) aportó más cantidad de circuitos y nos postergó a nosotros. Lo que nosotros queríamos hacer era llevar al departamento un proceso de construcción como el que se hizo en Mina Clavero en 2023 cuando ganamos la elección con el 65% de los votos, pero nos impidieron”.

“Fui muy claro en la nota en la que expresé mi renuncia a la candidatura. La sociedad nos ve mal cuando estamos en estos internismos que no nos llevan a nada. Hay una mirada miope cuando nos ven a los dirigentes del interior o nos ponen como partener. Parece que no tenemos posibilidades de ser parte de decisiones cruciales”, dijo Quiroga.

Y agregó: “no tienen dimensión de lo que representa el radicalismo en el interior. Salen a dar la vuelta a la provincia cuando hay campaña y la gente ya no se come el verso. Por eso tenemos intendencias radicales, pero no podemos ganar la provincia”.

“Igual, que esté disgustado con mi partido político, no quiere decir que deje de ser parte de mi partido político. Construyo una relación institucional con la Provincia, no político-partidaria. Cuando se pasa una línea hay que hacerse cargo, no quedar en un limbo”, cerró.

“El equilibrio fiscal de la Nación es ficticio”

En tanto, Fernández, quien acudió en la semana en la que se sancionó la movilidad jubilatoria en el Senado y donde estuvo ausente la cordobesa Alejandra Vigo, dijo “no tengo idea qué hubiera votado Vigo”. Y acusó “al Gobierno nacional, como otros anteriores” por la deuda con lo que no le giran a la Caja de Jubilaciones lo “que es de todos los cordobeses”.

La legisladora de Hacemos dijo además que “el equilibrio fiscal del que habla la Nación lo sostienen las provincias. Pero es ficticio, no hay un incentivo al desarrollo ni a la producción”. “El déficit cero es a costa de los jubilados”, agregó.

En tanto, acerca de la relación con la oposición en la Unicameral, Fernández sostuvo que “no hay un mismo tratamiento en cómo corre por izquierda la oposición”. “En conflictos salariales como los docentes se expresaron de una manera, pero sobre lo que pasa con los SRT no dijeron nada. Nosotros tenemos 20 años de equilibrio fiscal”, dijo.