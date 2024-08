Por Gabriel Abalos

París por seis realizadores

Martes de Cine en el Palacio, prosigue el ciclo Relatos urbanos, humanos en el Museo Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511). El programa de hoy trae París visto por... (1965), película hecha de seis cortometrajes por grandes directores franceses: Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jean-Luc Godard, Jean Douchet, Jean-Daniel Pollet, Jean Rouch. París vista en un arco de la comedia a la tragedia, filmada en 16 mm. Fue una gran idea del productor Barbet Schroeder, que tuvo homenajes veinte años más tarde: Paris visto por… 20 años después y otra obra coral: Paris, je t’aime. El filme que se proyecta hoy a las 18 proponía una antología de la nouvelle vague, movimiento que se hallaba en retirada. En Saint-Germain des Prés, Jean Douchet traza el encuentro de una chica modelo de una escuela de artes, y un joven rico que la lleva a su piso de soltero, para marcharse a México al día siguiente. En Gare du Nord, Jean Rouch sigue a una joven que aspira a vivir en un barrio mejor al de la estación. Caminando, la chica conoce a un joven de buena clase que le propone ir a vivir juntos a un barrio más fino, pero ella no acepta y el joven decide matarse. En Rue Saint-Denis de Jean-Daniel Pollet, un hombre tímido contrata a una prostituta y la lleva a un hotel de mala muerte, pero el tiempo se va en charlas sin que él decida pasar a la acción. En Place de l'Étoile, Éric Rohmer cuenta como un vendedor de la zona acaba enredado en una pelea con un borracho agresivo, a quien deja inconsciente. En La Muette, Claude Chabrol cuenta cómo un adolescente harto de las discusiones entre sus padres (interpretados por el propio Chabrol y su mujer, Stéphane Audran), opta por usar tapones en los oídos, a resultas de lo cual no oye los gritos de su madre cuando esta tiene una mala caída por la escalera. Y en Montparnasse et Levallois, Jean-Luc Godard opta por una comedia romántica no exenta de enfoques experimentales, sobre una bella joven que envía una carta a cada uno de sus amantes, planteando a uno la ruptura y al otro una declaración de amor. No se sabe quién recibe cada carta.

Entrada gratuita, por orden de llegada hasta agotar cupo.

Cines de distintos palos

En su programación de este martes, el Cineclub Municipal ofrece dos funciones centradas en sus últimos estrenos, a las 18 el filme Salvajes (Argentina, 2024) dirigido por Rodrigo Guerrero, y a las 20 la producción norteamericana Cómplices del engaño (20.30) dirigida por Richard Linklater. Completan la programación del día dos títulos del ciclo dedicado a Roger Corman. En la primera función, a las 15.30: el clásico La tiendita del horror (1960) dirigido por Corman, una historia con una planta carnívora como protagonista. A ese filme se suma, en el último horario del día, Demencia 13 (1963), película de terror producida por Corman y dirigida por Francis Ford Coppola, a las 23, donde una viuda reciente trata de engañar a su familia para obtener una suculenta herencia.

También hay títulos en el Auditorio Fahrenheit a las 21, del Festival de Cine Africano. Se pasa Nyanga, (2023), dirigida por Medhin Tewolde Serrano, filme mexicano sobre un hombre africano esclavizado de la época colonial, una historia contada con teatro de sombras. El otro título es Kunakirwa (Zimbabue / Argentina, 2023) dirigida por Rodrigo Laje. Viaje a la cultura Shona, mostrando la vida de una familia de músicos, sus instrumentos y costumbres.

En Bv. San Juan 49. Entrada general a la sala $3700, abonados $400. Ciclo de cine africano $1900, abonados gratis.

Los Guachos de la Calle

Hoy a las 18, en el Centro de Estudios Avanzados - UNC (Av. Vélez Sarsfield 153) hay un encuentro en el marco del ciclo Seguir la huella. Visiones y revisiones de la obra de Sergio Schmucler. En la continuidad de esta revisión, se proyectará y debatirá el documental dirigido por Schmucler, Guachos de la calle - Memorias del desarraigo (2015), producción centrada en el grupo de rap cordobés Rimando Entreversos, que con sus canciones y mensajes denuncian los prejuicios de que son objeto por vivir en un barrio urbano marginal, considerados “negros villeros”. Mediante testimonios y anécdotas de los pibes de la banda (Jony y Nico Díaz, Mia y Jessi González, Mati Sepúlveda y Ricky Romero), y sus canciones, el documental contribuye a reafirmar sus derechos y a la lucha por su inclusión.

Organizan el ciclo la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional, el Centro de Estudios Avanzados UNC. Curadores Ivana Galdeano, Quique González, Matías Rodeiro y Paola Solá. Entrada gratuita.

Mañana miércoles canta Mery

Atravesando buenos momentos de su carrera artística, la cantante Mery Murúa, vocalista de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana y una reconocida intérprete solista de la música popular de lazos folklóricos, se presenta este miércoles en el Teatro del Libertador San Martín (Av. Vélez Sarsfield 365) en un concierto que será grabado en vivo. El álbum que se registrará este miércoles en el coliseo mayor de la ciudad llevará por título Baile eterno, el mismo del tema con que la artista fue reconocida en la última edición de los Premios Gardel 2024, elegida como Mejor Canción Folklórica. El repertorio del nuevo disco contiene en su totalidad canciones de la autoría de Mery. En la presentación de mañana participarán varios y notables invitados acompañándola: Raly Barrionuevo, Juan Iñaki, Nadia Larcher, Paola Bernal, Horacio Burgos, Ema Oliva, Negra Marta Rodríguez, Ro Taboas (Savia Mestiza), y Sole Segurado. La cita es a las 20.30. Precio de las entradas: platea $13200 y $11000 pesos; cazuela $9900, tertulia $8800 y paraíso $7700.