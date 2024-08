El sur en la conducción de la UCR Provincia (Giorgetti vice)

Por Julieta Fernández

Tras el acuerdo entre Rodrigo de Loredo y Ramón Mestre, la UCR provincial logró la esperada unidad para evitar llegar a una interna que inicialmente se había previsto para septiembre. Dicho acuerdo llevó a la ex concejala de Juntos por Río Cuarto, Mariana Giorgetti, a ocupar la primera vicepresidencia y secundar al futuro titular del Comité Provincia, Marcos Ferrer. En diálogo con FM Al Toque, la dirigente valoró el acuerdo y consideró importante que la UCR “muestre que tiene los mismos valores y principios. Es crucial para generar confianza en los radicales que se han visto decepcionados en el último tiempo y quizás algo perdidos con este contexto nacional”.

La futura vicepresidenta de la UCR Provincial fue concejala de Juntos por Río Cuarto (lista que llevó a Gabriel Abrile como candidato a intendente) entre fines del 2020 y 2024. En la interna radical del año pasado, volvió a acompañar a Abrile y políticamente juega dentro del esquema rinsista en la Capital Alterna. Fue la encargada del área de Género en la Defensoría del Pueblo (ya que es abogada especialista en la temática) y previamente trabajó en la Defensoría de Córdoba. Giorgetti, oriunda de General Cabrera (hija del histórico dirigente Duilio Giorgetti) valoró el hecho de que “tanto el nuevo presidente como yo somos del interior provincial y es importante revalorizar este aspecto”.

Cabe resaltar que Giorgetti fue una de las pocas dirigentes de Río Cuarto que manifestó abiertamente su rechazo a Javier Milei durante el ballotage presidencial. “Milei no debería ser una opción para nuestro partido. Va absolutamente en contra de todos nuestros principios y valores y de todo lo que venimos defendiendo históricamente”, dijo la entonces concejala, quien se despegó de la postura “neutral” que posteriormente planteó la UCR local y departamental, al igual que el propio bloque Juntos por Río Cuarto.

“Hay sectores que quizás están más permeables a un acuerdo con La Libertad Avanza y otros estamos cerrados a esa postura. Yo me siento muy cómoda donde estoy. Si bien en unos días voy a estar asumiendo la vicepresidencia del partido y representando a todos los radicales, los espacios que confiaron en mí y que me pusieron ahí tampoco se sienten identificados con los principios y políticas que Javier Milei embandera. Eso me deja tranquila y siento que es coherente con lo que siempre dije”, comentó la futura vicepresidenta del partido.

Por otro lado, al ser consultada por su mirada respecto del radicalismo (y en particular algunos intendentes) cercano a la vicegobenadora, Myrian Prunotto, Giorgetti aseguró que no tiene una opinión negativa al respecto. “Los intendentes siempre tienen que rebuscarselas para conseguir los recursos para gestionar de manera digna. No soy quien para juzgar a quienes deciden estar con Myrian Prunotto. Ella ha construido un espacio y se considera radical. Más allá de las decisiones institucionales que se han tomado en el partido, no soy quien para juzgar si ella es o no radical”, señaló.

Sobre el radicalismo de Río Cuarto, valoró el acuerdo de unidad en el departamento y los distintos circuitos de la ciudad y aseguró que el desafío tras asumir la derrota de las últimas elecciones municipales es “volver a generar confianza en los radicales y recuperar el rumbo de forma colectiva. Es clave también que no nos dejemos dominar por los intereses que por ahí vienen de Buenos Aires y que nos ponen a determinados candidatos o candidatas”.

En relación a la impronta que pretende aportar en la conducción del Comité, aseguró que trabajará desde una perspectiva de género. “Los partidos tradicionales y en particular la UCR suelen reproducir este sistema de poder verticalista donde los varones siempre terminan tomando las decisiones. Está bueno poder traer otra mirada a la conducción”, dijo la dirigente.

Cabe resaltar que, tras la reciente recorrida de Luis Juez por el sur de Córdoba, el senador ha tejido vínculos con el presidente saliente de la UCR provincial y ex intendente de General Cabrera, Marcos Carasso. En este sentido, el mestrismo (línea en la que se referencia Giorgetti) ha apostado a que haya un radical encabezando las distintas fórmulas que compitan en las legislativas del 2025 y en las elecciones provinciales del 2027. Mientras que Carasso parece haber abierto el juego al decir que respalda la idea de que un radical encabece “en tanto mida bien en las encuestas”.