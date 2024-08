Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

Carrera por la Defensoría

El periodista consultaba con su informante en el oficialismo sobre los movimientos de cada frente en relación a la Defensoría del Pueblo y la definición que se realizará a mediados de septiembre.

Periodista: ¿Vio que Daniel Frangie va a ser la carta del radicalismo para llegar a la Defensoría? Parece que tienen el visto bueno del intendente (risas).

Informante: Mmm. Yo esperaría al lunes…

P: ¿Por? No me diga que se cae…

I: No, pero siempre hay que guardarse una para el final. Todos saben que hay un plan A, pero en la política, en cosas como la de la Defensoría, deberían tener opción B, C, D y hasta Z. Por las dudas.

P: ¿Y entonces? ¿El intendente elegirá entre varios?

I: No. Para nada. De hecho, elegir es cuestión de los radicales y también del Concejo Deliberante. El intendente solo quiere laburar bien. Por eso, hay que ver que pueden generar ellos en base a acuerdos.

P: ¿Y en qué hace la diferencia?

I: En todo. No creo que le resulte atractivo al intendente que el radicalismo tenga más de un candidato pujando por la Defensoría. No estamos para boberas de cargos, roscas y disputas. Estamos para laburar. Como dicen hoy en día: Coherencia, por favor.

P: ¿Y es la única opción la del radicalismo? O sea, se respeta el acuerdo.

I: Yo creo que es la única forma.

P: Mire que La Fuerza del Imperio del Sur también está armando lo suyo.

I: Pero lo veo muy lejano. No sé si hay alguna posibilidad que le resulte atractiva a la Muni. Sé que estaban buscando un nombre que se la ponga difícil al intendente a la hora de inclinar el voto, pero está lejos.

P: ¿Porque viene del lado de Adriana Nazario?

I: Entre varias cosas más, pero sí. Si ella nunca tuvo la intención de acercarse al intendente después de las elecciones, no veo por qué ahora ofrecerían un nombre para laburar en conjunto. No está en su agenda.

P: ¿Ni siquiera le escribió a De Rivas?

I: Nada. Es como si nunca hubiera participado de la elección. Por eso, hay cosas que no se pueden obviar. Por más diferencias que haya con los radicales, ellos hicieron lo que debían y sin arrastrarse. Lo sé porque, si ellos hubieran ganado, nosotros actuábamos igual. Eso es entender en qué consiste la política…

“La Azul no perdona”

El informante llegaba a la periodista con un posteo de la lista Azul, espacio opositor a la conducción del Sindicato de Trabajadores Municipales.

Informante: Mire este posteo. Es de antes de que se supiera sobre la recontratación de 16 trabajadores. Aún así, le pegan al gremio por otras cositas.

Periodista: ¿Por qué?

I: Por empezar, dicen que había empleados que hasta el fin de semana pasado no habían cobrado las horas extras. Le reprochaban al gremio que no haya reclamado al respecto.

P: No sabía eso pero supongo que el gremio habrá estado con el tema de las reincorporaciones. Me dijeron que están tratando de que se reincorporen más. Fueron 48 los despedidos.

I: Seguro. El mensaje de la lista Azul quedó un poco obsoleto porque esta semana ya recontrataron a una parte de los despedidos. Pero esa es solo la punta del iceberg. Señalaron al gremio por “entregar a los contratados”.

P: ¿Cómo es eso?

I: Consideran que fue el “costo” de los concursos internos que se dieron en el último tiempo de la gestión Llamosas. No sé decirle mucho más. Soy un simple mensajero de las opiniones que he escuchado y de los comunicados que ellos mismos lanzaron. Por ejemplo, cuando se supo lo de los despidos, los azules dijeron que, en el acuerdo firmado por el gremio, no constaba el compromiso de que se renueven los contratos que iban a vencerse. Pero en el mensaje de Whatsapp del gremio, sí estaba ese punto. Todo esto apuntó a poner en duda el compromiso del gremio. Lo que está claro es que la Azul está muy firme contra el sindicato y no perdona…