Por Gabriel Marclé

“Algunos están demasiado ansiosos”, le respondía el funcionario municipal a Alfil tras ser consultado por el ritmo de la gestión que encabeza Guillermo De Rivas. Claro, lo que remarcaba este interlocutor del Ejecutivo tiene que ver con los tiempos: el intendente riocuartense comenzó su gestión un 2 de julio, hace apenas dos meses. En ese tiempo, el nuevo equipo municipal debió acelerar un proceso de organización interna y atención en cuestiones de urgencia como las que demanda el presente que De Rivas definió como uno de “profunda crisis”.

Llegando al segundo mes de su mandato, el jefe municipal del Mójica ya se muestra más centrado en la acción directa, “ciento por ciento metido” en la agenda de gestión, como si hubiera sacado el freno de mano que suele ponerse en tiempos de medir el terreno y evitar salirse en las curvas. “La etapa más difícil es el comienzo y por suerte la hemos superado”, asegura uno de los integrantes de su entorno más cercano. Claro, en esta etapa de arranque juega un lugar importante el Legislativo, donde hoy se aprobará la ampliación presupuestaria y la habilitación para emitir letras, claves para que la gestión De Rivas salga a toda máquina.

Hoy, durante la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, se aprobará en primera lectura la ampliación que llevará el Presupuesto 2024 a $103.000 millones y que le dará al intendente el OK que necesita para salir a buscar las letras por $4.000 millones -a los que se sumarán $1.000 millones para compra de herramientas. “Es una mera formalidad”, comentan desde el Ejecutivo, donde esperan que los votos del oficialismo permitan dar el primer paso hacia esta cuestión que, aunque parezca un trámite, resulta necesaria para hablar de una gestión abastecida.

En resumen, se ampliará el Presupuesto en $23.000 millones: $6.000 millones irán para Servicios Públicos (casi $5.000 millones para COTRECO), $2.500 millones para Prevención y Convivencia ($400 millones para Seguridad), $1.500 millones para la Fundación Social, $1.200 millones para Obra Pública; además de los costos de personal que ocupan una parte importante de los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de un Estado que registró déficit primario en el segundo semestre del año.

Más allá de esto, desde la Municipalidad aseguran que todas las áreas se encuentran trabajando al cien por ciento y con “cielo despejado”, una vez pasadas las tormentas que sucedieron -por ejemplo- alrededor de los contratos sin renovar: esta semana se reincorporó a 16 de los casi 50 trabajadores que habían quedado en la lista de prescindibles. Se menciona que la crítica situación económica, la baja en la recaudación y el déficit primario del último tiempo también ocuparon lugar entre las preocupaciones del arranque, pero los voceros del intendente afirman que las dificultades económicas “no pueden ser barrera para avanzar en la agenda de gestión”.

Es por eso que, inaugurando la etapa de aceleración de la era De Rivas, se ha puesto el foco en acciones más que visibles en materia seguridad, con “Vecinos Alerta”, “Ojos en Alerta” y la fuerte presencia territorial de la Guardia Local; además de las reformas realizadas en el ordenamiento del tránsito. La agenda de “promesas de campaña” empiezan a cambiar hacia “promesas cumplidas de campaña”, con novedades que están siendo coordinadas para su anuncio “en el momento justo”.

Al ritmo lo impone el que lleva la batuta, De Rivas, quien parece estar detrás de todo, copando cada espacio y aprovechando cada minuto para darle rumbo certero el andar del Gobierno. Reuniones largas con cada funcionario, presentación de innovaciones, revisión de pendientes y tareas varias que le insumen gran parte de su tiempo, cumpliendo un horario corrido que arranca pasadas las 7 de la mañana y que lo tienen retirándose del Mójica cerca de las 9 de la noche. “Es hiperactivo”, manifestó un funcionario al caracterizar a De Rivas.

Otros de los integrantes del Gabinete, entre los cuales aparecen nombres que habían formado parte de la gestión de Juan Manuel Llamosas, destacan que De Rivas representa una visión de la “gestión profesional”, con pautas firmes para la generación de políticas que no dejen lugar a duda ni a especular. “Es todo bien detallado o nada. No se pueden presentar ideas si no están cubiertas todas respuestas a todas las preguntas”, le relataron a Alfil sobre la actitud del intendente frente a los proyectos que le presentan, sometidos a un fuerte escrutinio.