La profundidad del amor

J.C. Maraddón

En 1976, el periodista inglés Nick Cohn publicó en la revista “New York” un artículo sobre los nuevos rituales juveniles de los sábados a la noche, sin imaginar que poco después el productor Robert Stigwood le iba a pedir que adaptara ese texto para un guion cinematográfico. Cuando ese boceto de lo que iba a ser la película “Saturday Night Fever” tomó forma, Stigwood advirtió lo importante que sería en esa historia la banda de sonido y probó con utilizar canciones de Stevie Wonder y Boz Scaggs, mientras comenzaban a rodarse las escenas de esa producción que tenía a John Travolta como protagonista.

En busca de la música adecuada, Robert Stigwood habló con el trío Bee Gees que estaba fichado en su sello RSO y que en ese momento se encontraba en los estudios Château d'Hérouville, cerca de París, componiendo temas para su siguiente álbum. A la solicitud de material que les cursaba el empresario, los hermanos Gibb respondieron con un puñado de canciones que dejaron estupefactos a todos y que iban a sobrepasar en fama a la mismísima película donde iban a sonar como fondo de escenas emblemáticas. De inmediato, el grupo terminó de registrar en Miami la versión definitiva de esas piezas.

Tres meses antes del estreno del largometraje, apareció el primer single como anticipo de la banda sonora. “How Deep Is Your Love” nació como un juego musical entre Barry Gibb y el pianista Blue Weaver, que luego fue completado por Robin y Maurice Gibb hasta alcanzar su estructura definitiva. En el videoclip correspondiente se corrobora cómo Barry y Robin ponen en práctica su método de cantar los dos al unísono, de una manera tan coordinada que en una simple escucha se percibe como si fuera una sola voz, aunque el efecto que produce es cautivante.

Más allá de un reclamo judicial por supuesto plagio del que los Bee Gees salieron victoriosos, “How Deep Is Your Love” despegó en los charts hasta llegar a lo más alto y presagió lo que iba a suceder cuando el resto de los tracks de “Saturday Night Fever” fuesen dados a conocer. Se trataba de una balada romántica con una letra típica entre las de ese género, pero había algo en la pregunta del estribillo que sonaba desafiante. “¿Cuán profundo es tu amor?”, interrogaba el enamorado, tal vez no demasiado convencido de que su amante le retribuyera su pasión en idéntica medida.

No puede ser casual que el director Yorgos Lanthimos, que el año pasado sorprendió con “Poor Things”, ponga a una de sus actrices a cantar “How Deep Is Your Love” en uno de los tres episodios que conforman “Kinds of Kindness” (Tipos de gentileza), su más reciente película que todavía se exhibe en salas. Otra vez con Emma Stone en el foco de su lente, Lanthimos profundiza en el estilo delirante de su anterior trabajo, hasta llegar a las cumbres del absurdo y desorientar al espectador, que quizás se vea abrumado por esas narraciones donde nada es lo que parece ser.

En esa sucesión de escenas caóticas, a veces sangrientas, a veces triple X, se advierte que la entrega absoluta es el lugar común, una idea que flota en el sugestivo título de esta obra, en cuyo elenco sobresalen además Jesse Plemons y Willem Dafoe. Y subyace allí esa incógnita que aparenta ser ingenua en el hit de los Bee Gees y a la que Lanthimos retuerce hasta volverla obsesiva. Saber hasta qué punto ese otro que dice amar sin límites es sincero en su devoción. Y, de paso, conocer cuánto de crueldad esconde quien exige pruebas casi imposibles de cumplir.