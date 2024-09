Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Huinca Renancó: Cruces en la Rural

El informante de la región llegaba a la periodista para compartirle un dato sobre el acto inaugural de la muestra de la Sociedad Rural de Huinca Renancó.

Informante: ¿Va a ir a la Rural? Hubo un par de muestras en la región por estos días.

Periodista: Trataré de ir pero sino, al menos seguiré el acto inaugural. Ahí está mi interés.

I: También pongo mis fichas ahí pero todavía no sé bien quienes vendrán. Estoy atenta a si viene alguien de Nación. Ahora, las muestras de los pueblos de la región también tienen su condimento político. La intendenta Bolaño de Huinca cruzó al ministro Busso.

P: ¿En pleno acto?

I: Bueno, no fue un debate o algo así (Risas). Ella aprovechó su discurso para hablar sobre el estado de los caminos rurales y reclamar a la Provincia. Más adelante, le tocó hablar a Sergio Busso y no se la dejó pasar.

P: ¿Fue muy fuerte?

I: No, muy tranquilo pero se ganó los aplausos de algunos presentes. Sobre todo cuando habló del esfuerzo que hacen los productores para poder llevarlos adelante. Dijo que, como ex intendente, entendía que si muchas veces los intendentes no pueden ni arreglar las calles de sus pueblos, mucho menos arreglar los caminos rurales.

P: Bueno, dentro de todo una respuesta “elegante”.

I: Dijo que el aporte de los consorcios camineros ha aumentado un 300% desde enero pero en un momento se refirió directamente a Bolaño y preguntó, retóricamente, de dónde salen los recursos. Por supuesto, metió un guiño a los productores presentes y se llevó un par de aplausos cuando dijo que “cuánto más se les puede pedir” a ellos. Fue un cruce respetuoso pero no dejó de ser algo incómodo y algunos abrieron bien los ojos cuando escuchaban al ministro interpelando a la intendenta.

Reclamo en Bomberos

El periodista recibía el aviso de un informante respecto a una solicitud realizada por Bomberos Voluntarios al Gobierno de Córdoba, en tono de reclamo.

Informante: Está tan cargada la agenda, que capaz se le puede pasar esto que le voy a contar. La Sociedad de Bomberos Voluntarios está difundiendo una copia del escrito que le mandaron al gobernador (Martín Llaryora). Aunque no parezca, se lee como un reclamo.

Periodista: ¿En serio? Cuénteme lo que sabe.

I: “Con sorpresa tomamos conocimiento que personal altamente capacitado como bomberos de las ETAC son destinados a tareas administrativas o ajenas a la expertis con la que fueron entrenados y seleccionados”, arranca la carta. Dicen que no están aprovechando los recursos con los que cuentan en el cuartel de Bomberos y que necesitarían de la ayuda de los agentes de la ETAC para cubrir mejor la demanda que tienen. Según cuentan ellos, los tienen haciendo otras cosas, laburo de oficina y lejos de las llamas.

P: Es algo que ya se reclamaba cuando Juan Schiaretti era gobernador.

I: Siempre se habló del aporte que hace la ETAC, por eso estoy casi seguro que los Bomberos intentaron picantear la cuestión. Le dijeron al gobernador que “su conocimiento sobre el funcionamiento, capacitación, costo y dedicación que son requeridos para llegar a ser bombero voluntario nos llevan a pensar que dicha decisión es ajena a usted”. ¡Fuerte!

P: ¡Epa!

I: También le recordaron que, en más de una oportunidad, por notas y también personalmente, le hicieron llegar el pedido para que la ETAC pueda laburar en los cuarteles. Es más, varios agentes de la ETAC se forman con ellos y después los mandan a hacer otra cosa que no es asistir en emergencias.

P: Ahí me llegó el escrito. “Señor Gobernador, usted sabe que no sobran bomberos”. Definitivamente, la están picanteando.

I: ¡Y claro! Además, le tiraron con los datos informando que en los días 24 y 25 de agosto, elñ cuartel fue requerido en 25 oportunidades donde participaron 57 efectivos. No les alcanzan los fondos ni el personal para asistir esa demanda.







Sin confirmados en la Rural

El periodista consultaba con su informante en la Sociedad Rural de Río Cuarto para conocer sobre la agenda que se va conformando rumbo a la realización de la muestra ruralista más importante del interior, la cual se llevará a cabo entre el próximo miércoles 4 y el domingo 8.

Periodista: ¿Estamos en medio de la Rural-manía? Lo imagino a las corridas.

Informante: ¡No! Yo estoy super tranquilo. Miro desde afuera (risas). Por ahí me interesa un poco saber quiénes van a estar de visita en el predio.

P: A mí también. Por eso lo molesto (risas).

I: No le puedo confirmar nada…porque no hay nada. Al menos, nada fuerte. Se hablaba de este y aquel, pero me parece que no hay tanto entusiasmo como para recibir a figuras fuertes. Por lo menos no las del Gobierno nacional…

P: ¿Me está queriendo decir que la Rural está enojada con Javier Milei?

I: Pfff. Ni cerca. Si por esas cosas de la vida llegara a venir, lo van a recibir como un rockstar. Pero, seamos sinceros, hay mucho para reclamarle. Seguramente se escucharán discursos críticos el sábado, pero para ser un poquito correctos.

P: Es lo que me esperaba. Pero, ¿en serio no hay presencias confirmadas? No sé, el gobernador, alguien…

I: Hace rato que un gobernador no viene a la Rural. Ni siquiera en la del año pasado, cuando Martín Llaryora ya era gobernador. Es muy probable que lo manden al ministro (Sergio) Busso y a (Juan Manuel) Llamosas. Autoridades locales estarán todas, pero no espere estrellas de la política nacional.

“Ir al llano”

La periodista dialogaba con el militante radical sobre el presente del ex concejal y ex candidato a intendente, Gonzalo Parodi.

Periodista: ¿Sabe algo de Parodi? ¿En qué anda?

Militante radical: No sé decirle pero hace poco vi que estaba muy contento por haber obtenido su matrícula de abogado. De hecho, cuando reconoció la derrota electoral en el bunker radical, dijo que no tenía drama sobre lo que se venía porque tiene dos títulos universitarios. Dijo algo de empezar a ejercer la profesión, así que entiendo que encarará por ese lado.

P: ¿Una pausa en su carrera política?

M R: Me permito dudar. Obviamente fue una derrota muy dura la nuestra pero no deja de ser el candidato que elegimos los afiliados y alguien que se dio a conocer bastante en el último tiempo. Esto es especulación pero ya varios me lo han sugerido. ¿Y si el “Pampa” (como apodan a Parodi) está poniendo sus fichas en el 2025? Siempre se dice que los radicales de Río Cuarto y del sur hace tiempo que no tienen una banca en el Congreso? Actualmente está (Belén) Avico del PRO pero, con la ruptura nacional de Juntos por el Cambio, no podemos decir que es una aliada. ¿Quién le dice que no se lo pueda tener en cuenta a Parodi para eso? Que esté en el llano un tiempo para lanzarse después…

P: Bueno, él es cercano al nuevo presidente de la UCR, Marcos Ferrer.

M R: Por eso mismo. No sería descabellado…