MesaChica “Juego en un equipo que tiene dos técnicos: Llaryora y Passerini”

Por Redacción Alfil

El secretario de Transporte de la Provincia, Marcelo Rodio, fue el invitado de #MesaChica, el streaming de Alfil y habló acerca de todo: la gestión, el plan metropolitano de transporte, la relación con el Gobierno nacional de Javier Milei, sus deseos de ser intendente, Belgrano y la política.

“Es una vocación la que tengo de gobernar la ciudad. Los sueños no se abandonan. No sé cuándo es el momento, pero en la vida llega todo. Soy jugador de un equipo que tiene dos técnicos: (Martín) Llaryora y (Daniel) Passerini. Y en ambos casos hubo una continuidad de Martín por lo de Juan (Schiaretti) a nivel provincial; y de Daniel por lo de Martín. El servicio está bien y la ciudad está en buenas manos”, dijo Rodio.

En tanto, consultado acerca de qué porcentaje de la situación del transporte en Córdoba le corresponde al gobierno de Milei, Rodio dijo que “un 50% de lo que pasa con el transporte en Córdoba es responsabilidad del Gobierno nacional”. “El resto está en lo que conlleva el equipo económico y cómo repercute en el contexto macro. Tenemos que surfear en un país que no es el mismo que teníamos hace un año y medio atrás”, dijo.

Y sobre los aumentos en el transporte, el funcionario llaryorista dijo que “la gente cuando le tocas el boleto putea, se enoja y uno lo entiende”. “Por eso hay que explicar lo que pasa a nivel nacional y el contexto de las commodities. Y en Córdoba el boleto está pisado por lo que invierte el Municipio”.

Rodio también habló de cuándo conoció a Llaryora y la manera en la que después encararon ‘el peronismo que viene’ desafiando a la dirigencia de De la Sota y Schiaretti. “En el 2013 nos jugamos porque creíamos que hacía falta una renovación de ideas. De la Sota y Schiaretti fueron dos grandes estadistas y Martín y Daniel ahora van por el mismo camino”, señaló.

“Llaryora es Messi en la comparación y Di María es Passerini. O De Paul”, afirmó y siguiendo con la cuestión futbolera sostuvo que “es imposible elegir entre ser intendente y presidente de Belgrano”.

Por último, acerca del caso Guillermo Kraisman, sostuvo que “la decisión de apartarlo la tomó Passerini y está bien. No me corresponde hablar de eso, no sé qué habrá pasado por la cabeza de él. Pueden haber pasado mil cosas que no sabemos y no entendemos”.

“Hay que hacer una autocrítica en todos los partidos políticos porque por eso ganó Milei. Por el hartazgo de la gente con algunas cosas que suceden”, afirmó.