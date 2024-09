Por Gabriel Abalos

Bajarse del cielo

Hoy a las 18 prosigue el ciclo Cine en el Palacio en el Museo Evita (Av. Hipólito Yrigoyen 511), que hoy trae de fines de los años ochenta del siglo pasado, una película que marcó profundamente una época del cine: Cielo sobre Berlín (1987) de Wim Wenders, que se conoció por aquí como Las alas del deseo. Una ciudad destruida cuarenta años antes por el desesperado ataque final de los aliados, es en este caso escenario cotidiano del acompañamiento de ángeles que reconfortan a los humanos sumidos en la angustia existencial. Un acompañamiento invisible, que solo se puede experimentar como súbitas inspiraciones, u olas de paz o de paciencia, o ráfagas de aliento. Algunos de esos ángeles de una Berlín celeste y paralela, muy pocos, han decidido renunciar por propia decisión a su condición espiritual, con el objeto de sentir la vida, enamorarse, padecer las limitaciones y los efectos del tiempo en términos de los mortales. Esta es una historia de amor de un ángel que decide bajar a tierra prendado de una trapecista. En el mundo hay otros que lo precedieron, todos enfundados en sobretodos negros, observando la ciudad desde terrazas y balcones. Los niños pueden descubrirlos a primera mirada. Una fábula inspirada en un poema de Peter Handke, cuyo texto es un ícono de la película: “Cuando el niño era niño no sabía que era niño, para él todo estaba animado, y todas las almas eran una. Cuando el niño era niño no tenía opinión sobre nada, no tenía ninguna costumbre, se sentaba en cuclillas, tenía un remolino en el cabello y no ponía caras cuando lo fotografiaban.” Con entrada libre, por orden de llegada.

Cartelera sin apuro

El Cine Arte Córdoba (27 de abril 275), a diferencia de los movimientos habituales de la programación alternativa de cualquier otra sala o ciclo, acostumbra a presentar alguna novedad semanal y mantener ciertos títulos en cartel, en algunos casos por varias semanas, atendiendo a su atractivo para el público. En este caso, la sala propone hace más de un mes la celebrada película local El escuerzo (2023) dirigida por Augusto Sinay, que permanecerá toda esta semana en las funciones de las 21 y posiblemente continúe en la programación la próxima semana. En cuanto al título que asomó este lunes como relevo a la sala, se está presentando hasta este domingo Alma y Oskar (2022) dirigida por el austríaco Dieter Berner. Es un biopic centrado en la relación entre Alma Mahler, viuda de Gustav, el compositor, y el pintor de vanguardia expresionista Oskar Kokoschka. Se pasa en dos horarios, a las 17 y a las 19. Entrada general $ 3000, jubilados y estudiantes $ 2000.

De la vida escolar

En la Sala Carlos Giménez del Teatro Real (San Jerónimo 66) se presenta hoy la obra cómica P.E.I., una sátira sobre la educación que está cumpliendo una década de trayectoria escénica. Siglas referidas a Proyecto Educativo Institucional encabezan esta propuesta sobre tres maestras de escuela, Dori, Rosi y Zuli, que recrean el pasaje por el sistema educativo en los niveles inicial, primario y secundario. Interpretadas por Federico Malamud, Lucas Leiva y Juan Gecchelin, atraviesan desde su primer día hasta el de su jubilación en clave grotesca, evocando historias y personajes escolares que encuentran inmediata conexión con el público, porque todos hemos palpado los estereotipos y las tradiciones de esas etapas de la vida de estudiantes.

A las 20.30, entrada general $ 3000.

Un policial japonés

Este miércoles a las 19.30, en el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) prosigue el ciclo Cine Club, con la proyección del filme japonés El infierno del odio (1993) de Akira Kurosawa, un thriller policial. Un próspero industrial zapatero, el señor Gondo, se encuentra en un momento clave de su carrera empresaria como directivo de National Shoes, pues se dispone hacer a un lado al presidente de la sociedad comprando las acciones mayoritarias, motivo por el cual acaba de hipotecar todas sus propiedades. Justo en ese momento, su hijo es secuestrado y los delincuentes le exigen un rescate de treinta millones, una porción letal de su fortuna, en plena batalla financiera. El secuestrador mata a sus cómplices y muestra un furioso odio de clase contra Gondo, debido a su poder económico. Entrada libre por orden de llegada.

Historia tocada del tango

El miércoles a las 20 en el Teatro Real, sala Carlos Giménez, se presenta la Orquesta Provincial de Música Ciudadana para ofrecer el segundo capítulo de La historia del Tango: Guardia Nueva, 1925-1940, y sus figuras como Julio De Caro, Juan Carlos Cobián, Osvaldo Fresedo, Pedro Maffia y Pedro Laurenz. Con la dirección de su titular, el bandoneonista y arreglador Damián Torres, el conjunto tanguero de la provincia cuenta para este periplo de la primera gran renovación del género ciudadano, con las dos grandes voces de Mery Murúa y Gustavo Visentín, y con el despliegue dancístico de la pareja que forman Silvia y Walter. Entrada general $ 2000.

Orquesta de música popular

Cultura de la Universidad invita a músicos vinculados a la Facultad de Artes a participar de la audición para instrumentos de cuerdas y vientos, que se llevará a cabo el jueves 19 de septiembre a las 13.30 en el Aula 4 del Pabellón México. Se trata de incorporar instrumentistas al proyecto La Otra Orquesta, radicado en el CePIA con proyección para asentarse como un organismo musical de referencia abocado a la música popular argentina. La propuesta es impulsada por quien será su director, el músico y docente cordobés José López. Quienes deseen presentarse a la audición deberán interpretar una música de raíz folclórica argentina en el instrumento a elección, y habrá una entrevista en torno a la formación, lectura musical, experiencias previas e intereses profesionales. Formulario para inscribirse, en: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScya50ymH7m0lXt5rXtZeec0X63V_yKqArp567TY5eN58PVrA/viewform