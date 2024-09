Por Bettina Marengo

El movimiento obrero cordobés saldrá mañana al mediodía a la plaza San Martín cuando en la Cámara de Diputados esté iniciando la sesión especial para intentar dar vuelta el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria que mejora los haberes de los pasivos, que fue aprobada por el Congreso hace unas semanas. La idea es que los gremios que no viajen a Buenos Aires, donde la CGT nacional convocó a movilizar a la Plaza de los Dos Congresos, acompañen la marcha de los miércoles de los jubilados con sus cuerpos orgánicos y militancia. Van a participar las dos CGT (la normalizada y la “tradicional”) y las dos CTA, además de la Mesa de Derechos Humanos y organizaciones sociales.

La salida de los gremios en defensa de la movilidad de los haberes jubilatorios se terminaba de definir ayer en plenarios de cada organización. Ya hay un spot de la Regional Córdoba que conduce Rubén Urbano (UOM) que explica concretamente qué vetó el presidente Javier Milei y remarca el perjuicio en plata.

El mensaje a lanzar es para Diputados y también para el gobernador Martín Llaryora, que en una semana de alta política nacional está de viaje por los EE.UU. junto a una comitiva de empresarios convocados por Amcham, la Cámara de Comercio norteamericana. Para las CGT, no hay dudas de que el minibloque de cordobesistas que integran la bancada de Encuentro Federal van a jugar en contra de la cancelación de la movilidad dispuesta por el presidente Javier Milei y por la restitución de la ley. “Ya dijeron que están en contra del veto, que van a ratificar la ley”, confiaron desde la CGT histórica.

Lo cierto es que desde el Panal le bajan el tono a la postura del schiarettismo/llaryorismo en Diputados, en sintonía con la estrategia de bajísima y estudiada diferenciación que mantiene el mandatario provincial con la Casa Rosada. A 48 horas de la sesión especial cuyo pedido a Martin Menem, el jefe de la Cámara baja, no firmó ninguno de los diputados de Hacemos Unidos, cerca de Llaryora aseguran que todavía “hay tiempo” para que se definan la postura de los cordobesistas, porque el número que aporta el sub bloque no definirá la votación.

Eso es relativo. Con los 257 diputados sentados, el Gobierno tiene que tener 87 votos para bloquear el rechazo. La Libertad Avanza tiene 37 propios, más los aliados del PRO y del MID. En tanto, el conglomerado UCR + Encuentro Federal + Coalición Cívica + Unión por la Patria tienen que conseguir 171 votos. Ambas partes están trabajando en los ausentes. El oficialismo nacional intenta a estas horas que no vayan a la Cámara baja los diputados que quieran votar en contra del veto, mientras que los dialoguistas/opositores hacen lo contrario: impulsan la ausencia de los parlamentarios propios que estén más cerca del gobierno.

El diputado del PRO Córdoba, Oscar Carreño, que se mueve cerca del jefe de Encuentro Federal, Miguel Angel Pichetto, se bajó de un viaje a China para estar en la sesión de mañana. No fue el único, y hay versiones de que las autoridades chinas que organizaron todo mostraron fastidio. Cosas de la democracia parlamentaria.

En la Libertad Avanza dicen (incluso lo anunció ayer el presidente de bloque, el cordobés Gabriel Bornoroni, en la reunión con diputado propios y aliados, Karina Milei y el presidente de la Cámara, Martín Menem, donde estuvieron funcionarios de Economía para hablar del Presupuesto 2025) que los números están para ratificar el veto y evitar un golpe político a Milei. “Están, con algunos ausentes”, sostuvo otra fuente informada.

“No veo que esté decidida la posición de todo el minibloque, pero hay tiempo para discutir y evaluar los pedidos de la Rosada si los hubiera”, abrió la puerta un funcionario que sabe lo que piensa Llaryora, admitiendo que desde el poder central habrá presiones para evitar que Diputados llegue a los dos tercios para tratar sobre la tablas la ley de movilidad y luego para ratificarla. Hay que recordar que en la votación para derogar el DNU 656 de los fondos para la Side, el cordobés mostró su estrategia de ausencias. En esa oportunidad, no bajaron al recinto los diputados Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres y también estuvo ausente, pero por viaje, Ignacio García Aresca. En una decisión de último momento, quedaron para votar a favor Juan Brügge y Natalia de la Sota.

El clima es tenso pero dinámico. Parece haber quedado atrás la versión intermedia de una restitución parcial de la ley original, dejando sin efecto cuestiones como retroactivos en los haberes, una de las opciones que tenían entre manos algunos radicales mileifriendly y los propios cordobesitas, con el fin de hacer bajarle el costo fiscal a la medida. Al cierre de esta nota, algunos integrantes del bloque que conduce Rodrigo de Loredo seguirán explorando esa vía.