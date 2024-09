Por Gabriel Marclé

Hace varios meses que la comunidad universitaria de Río Cuarto y sectores específicos de la política local participaron activamente del reclamo al Gobierno Nacional por el desfinanciamiento de la educación superior pública y la situación de los trabajadores de la casa de altos estudios que demandan mejoras salariales. Hubo marchas, “ruidazos” como el del pasado jueves frente a un Concejo Deliberante que, después, declaró su solidaridad con el reclamo de docentes y nodocentes. Sin embargo, una de las voces más pendientes de ser escuchadas era la del intendente Guillermo De Rivas.

Pasaban los días de paro y también las manifestaciones, pero la voz del máximo representante del municipio -también docente de la casa de altos estudios- se hacía esperar y el runrún sobre las razones detrás de su silencio iba in crescendo. Pero ayer, durante un acto que encabezó en homenaje a los maestros y maestras en su día, De Rivas no titubeó a la hora de expresar su postura, más cercana al sector que cuestiona al Gobierno de Javier Milei por su comportamiento con las universidades. Dos meses y una semana después de su asunción como intendente, el jefe municipal se manifestó con un apoyo claro a la UNRC y un mensaje que podría ser interpretado como su primer contrapunto con Nación.

“Tengo una gran preocupación”, confesó el jefe municipal, frase que denota su reacción frente a la dificultad por la que atraviesan las instituciones universitarias. En ese sentido, De Rivas amplió: “Es necesario ratificar la defensa de la educación pública a nivel universitario, entender y atender que, sin docentes ni financiamiento de la educación pública, no hay futuro”. Palabras que bien podrían formar parte de un cartel en medio de una marcha, ayer fueron expresadas por un intendente que empieza a mostrar su perfil político en temas nacionales y justo en la semana donde el Senado podría abordar la Ley de Financiamiento Universitario que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados -amen del anticipado veto presidencial.

De esta manera, el intendente riocuartense se puso a tono de las declaraciones que surgieron el jueves pasado desde el Legislativo municipal, donde su bloque y parte de la oposición -menos el Partido Libertario- coincidieron en un diagnóstico cargado de complejidades para los universitarios. Ahora fue su turno y, aunque tarde, las señales positivas de la comunidad universitaria empezaron a llegar, celebrando el aporte que puede hacer el gesto de preocupación del intendente.

Esto no significa que el jefe del Mójica se vaya a sumar a las actividades que puedan surgir de la asamblea universitaria que viene marchando desde hace tiempo. De hecho, a De Rivas solo se lo vio participar de la marcha masiva de abril pasado -silbando bajito, porque todavía era candidato. “No se deben levantar las banderas solo desde la lucha, sino también buscar los espacios para obtener las soluciones respectivas”, opinó sobre la forma en la que se está abordando el tema, quizá abriéndole la puerta a una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional como interlocutor de la ciudad junto a la rectora Marisa Rovera -con quien se reunió días atrás.

No es la primera vez que De Rivas se expresa con frases de notoria crítica a la forma en la que se manejan las cosas desde Nación. De hecho, el intendente de la capital alterna ya viene expresando que el país se encuentra en un estado de “profunda crisis” y que la prioridad de su Gobierno estaría puesta en el trabajo dedicado a recomponer el tejido social que la actualidad económica ha desgastado. Aunque no repartió culpas por la llegada de este escenario problemático, no pasan desapercibidas las palabras del intendente de la segunda ciudad provincial y uno de los que forma parte del “mismo equipo” de Martín Llaryora.

Es por eso que, más allá de mostrarse preocupado, esta intervención no parece interesada en raspar a Milei. Aunque haya fuertes diferencias, la que manda es la gente que votó a este Gobierno Nacional dándole el 70% de los votos y que todavía le da altos márgenes de aprobación pese a los notorios problemas de su gestión. “Pelearse con el presidente no es inteligente. Al menos no todavía”, le manifestó a Alfil un vocero del oficialismo riocuartense.

Al margen de esta situación, cabe decir que De Rivas -como el primer intendente electo de la era Milei- todavía no ha sido recibido por Nación. Tal vez haya habido mensajes, salutaciones y gestiones, pero no existe foto del intendente visitando Casa Rosada, como si ocurrió con Juan Manuel Llamosas en el inicio de su segundo mandato. Claro, las coincidencias con el por entonces neófito Gobierno de Alberto Fernández eran notorias, aunque se diluyeron con el tiempo. Hay quienes, desde el Mójica, sostienen que hay una visita pendiente a Buenos Aires, tal vez para reunirse con Guillermo Francos. Sin embargo, todavía no hay confirmación de esto.

Lo que sí puede apuntarse es que, hasta el momento, es uno de los pocos intendentes del sur provincial que no fue recibido por el Gobierno Nacional. Más allá de gestiones como la del retorno de los vuelos de Aerolíneas Argentinas -previo a ser intendente- y las charlas del Municipio con Franco Moggetta (ministro de Transporte) por el retorno de la SUBE, todavía parece haber mucha distancia entre el Mójica y la Rosada.