Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández

SRRC, ¿enfrentados con Llaryora?

El día después de que finalizará la 90° muestra de la Sociedad Rural de Río Cuarto, el dirigente peronista se acercaba al periodista para comentarle sobre una versión sobre los entretelones de la ausencia de Martín Llaryora en la Expo.

Informante: ¿Estuvo en La Rural? Porque no lo vi…

Periodista: Los cinco días estuve (risas). Pasa que usted va solo el sábado al acto…

I: (Risas) Es verdad. Dicho sea de paso, bastante flojo. Palcos con varios lugares vacíos. Fea organización. Pero, lo que más noté, es la notoria tensión entre la Sociedad Rural y el Gobierno de Córdoba.

P: ¿Seguro? No vi eso.

I: Se notó mucho. ¿O no se preguntó por qué el gobernador salió volando para Estados Unidos cuando lo venían invitando hace mucho? No fue al acto, pero alguna cosita podría haber hecho entre el miércoles y el viaje al exterior. Pasó algo…

P: ¿Qué?

I: La Rural me parece que hizo enojar al gobernador cuando pusieron de main sponsor al Banco Nación. Es más, el Banco de Córdoba terminó con un puesto chiquito. Me parece que se lo podrían haber tomado como una declaración de guerra. Aunque terminó yendo la vice (Myriam Prunotto) y el ministro (Sergio) Busso, el faltazo de Llaryora pudo deberse a esto.

P: Espere, ¿pudo o fue así?

I: Es el comentario. Fue raro y hasta inexplicable esta situación con el gobernador. Por eso, algo más tiene que haber.

P: No sé. Tengo dudas. Me parece que en unos días lo desmienten con una reunión conjunta entre el Panal y la Sociedad Rural de Río Cuarto.

I: Hasta entonces, tiene fuerza esta versión que le cuento.







Comentario de pasillo

En una pausa matutina de la actividad diaria, el periodista aprovechaba para atender el llamado de uno de sus informantes en la Municipalidad de Río Cuarto.

Periodista: Tengo tres llamadas perdidas de usted. Disculpe, pero estaba al aire. ¿Qué necesitaba?

Informante: Yo creía que no me quería atender (risas). Nada, quería ver si andaba con ganas de escuchar un ratito a este humilde chismoso.

P: (Risas) Qué bueno que se autoperciba así. Lo escucho.

I: Comentario de pasillo. “No se puede armar un equipo en un mes”, escuché recién de parte de un hombre que recién salía del pasillo de despachos principales. El ala norte de la Muni.

P: ¿Y a qué iba con ese comentario?

I: No se lo pude preguntar, pero creo que tiene que ver con un runrún que empieza a haber por la forma en la que se vienen desempeñando alguno de los nuevos funcionarios. Lo de la Expo Rural les abrió los ojos a varios.

P: ¿En qué sentido?

I: No se puede vender lo que todavía no fue creado. Me dicen que en la parte de Desarrollo Económico vienen programando planes, proyectos y acciones que todavía no están listas. Ni verdes están, pero los funcionarios declaran en los medios que está todo en marcha. Yo escuché a gente que trabaja cerca de esa área y dicen que todavía no hay nada en marcha. Y cuando le digo “nada” es nada…

P: Mire usted.

I: Habrá que seguir de cerca los acontecimientos. Tal vez sea que el intendente está muy concentrado en el tema social, duplicando la asistencia y siguiendo de cerca todo lo que pasa en ese lugar. De hecho, ahí también hay algún que otro ruido…

P: ¿Más todavía?

I: Me cuentan que (Guillermo) De Rivas ha tomado casi total control de esto porque, y cuidado con lo que le digo, todavía no se llegó al ritmo ideal de trabajo en la Fundación Social.

P: ¿El área de Gregorio Oberti?

I: Claro. No le digo que el intendente intervino la Fundación, pero no está pudiendo delegar del todo y se pone al frente. Eso dicen.

Rins comienza a despedirse

El informante, cercano al rinsismo, se comunicó con la cronista a una semana de la elección del nuevo defensor del Pueblo.

Informante: Parece que (Ismael) Rins ya se está empezando a despedir de la Defen. Fíjese en las redes sociales y va a ver que hay mucho balance de los casos que se lograron resolver desde el organismo.

Periodista: Justo estaba viendo. También hay un eslogan que claramente apunta a eso. “8 años defendiendo tus derechos”.

I C: Totalmente, es un poco la síntesis que deben querer dejar desde la conducción. Ahora están resaltando mucho estos ocho casos que eligieron como “muestra” de las intervenciones que ha tenido la defensoría en estos años: estafas digitales, incrementos en créditos tomados, problemas con las obras sociales.

P: Hay algo que se escuchó durante un tiempo y es que la defensoría abordaba bien varios reclamos y daba soluciones… pero no tocaba mucho a la Muni, ¿se acuerda?

I C: Siempre se dijo eso y muchos incluso lo atribuyeron al buen vínculo entre Rins y Llamosas. De todos modos, fíjese que en el último tiempo hubo algunos reclamos en Servicios Públicos por calles intransitables o pérdidas de agua, así que hubo casos que tuvieron vínculo con la Municipalidad. Cada uno tendrá sus criterios para juzgar la gestión. Yo solo le quería transmitir que Rins está comenzando a despedirse de la Defen y obvio que hay intriga por ver cuál será su futuro político en el corto plazo.

Recarga de matafuegos: afuera

La periodista consultaba al informante sobre la venta del local de recarga de matafuegos y equipamiento para Bomberos que ya no formaría parte de la Asociación de Bomberos Voluntarios. En diálogo con FM Gospel, el presidente de la Asociación, David Tonello, comentó que el local no generaba una renta importante y mencionó que desde el CECIS (Centro Empresario Comercial y de Servicios) consideraban que tener el negocio era una “competencia desleal”.

Periodista: Los Bomberos están en el centro de la agenda. Hace unos días por un reclamo a la Provincia por lo de los bomberos del ETAC y ahora por la venta del local de matafuegos. ¿Sabe algo más?

Informante: Salió a hablar el presidente (David) Tonello. Dijo que el negocio no generaba ganancias significativas y que traía quejas de la competencia. Bueno, la competencia sería una firma que pertenece a un bombero voluntario, que es quien se va a hacer cargo. Aparentemente, a fin de año se cerraría el local que funcionó durante todo este tiempo.

P: ¿Y qué pasaría con los empleados?

I: Algunos pasarían a formar parte del nuevo negocio y otros seguirían con otras actividades en el cuartel. Eso dice la comisión. En redes sociales hay muchas quejas por este tema. De por sí, con la situación financiera que atraviesa Bomberos y que la plata no alcanza, las expectativas no son muy buenas. Yo tampoco le quiero restar peso a la mirada empresaria en esto, porque dicen que el CECIS también recalcó lo de la “competencia desleal”. En fin, es una noticia fuerte porque fueron 30 años del negocio tal y como lo conocemos.