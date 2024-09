De Rivas consiguió su primera victoria en el Concejo (con chispazos)

Por Gabriel Marclé

El Concejo Deliberante de Río Cuarto asistió ayer a su primer “tour de force” -aunque suena exagerado- tras el cambio de mando de comienzos de julio. Con el voto oficialista y de los dos bloques opositores mayoritarios (Primero Río Cuarto y La Fuerza del Imperio del Sur), el Legislativo aprobó la ampliación de $23.723 millones en el Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio Fiscal 2024 (un 30% más del cálculo establecido para todo el año) y la habilitación para endeudarse por un tope de $5.000 millones de pesos.

El proyecto ya había sido aprobado en primera lectura y, tras el positivo del jueves, el Ejecutivo de Guillermo De Rivas comenzó a operar con más herramientas -en lo financiero- a poco más de dos meses de iniciar. De hecho, ya cuenta con el crédito preaprobado del Banco de Córdoba para una parte de la emisión de letras y ahora comenzará la parte de seguir buscando recursos para paliar un momento que se reparte entre la crisis y la búsqueda de la impronta propia.

“Son épocas difíciles donde hay que tomar decisiones contundentes”, fue el mensaje del intendente en la última reunión de Gabinete Ampliado y que fue reproducida por el concejal Augusto Lago, presidente de la Comisión que abordó el expediente e inauguró el debate de ayer. Tanto él como el resto de los concejales del bloque que preside Leandro Carpintero se enfocaron en defender el proyecto por el lado de la eficiencia de los recursos, la gobernabilidad y la austeridad, pero por allí también atacaron los bloques opositores.

Los principales cuestionamientos llegaron desde La Fuerza del Imperio del Sur. Antes de anunciar que acompañarían el proyecto con su voto positivo, los cuatro concejales del nazarismo se refirieron a algunos puntos de la ampliación con la que no estaban de acuerdo. El más duro de ellos fue su presidente, Franco Miranda, quien afirmó que el 80 por ciento de los ingresos calculados en el proyecto provienen de los impuestos, “es decir, del esfuerzo de la gente y no del endeudamiento”. Por otro lado, marcó que las políticas sociales no tuvieron presencia en el proyecto. “Solo representan el 6 por ciento del total de fondos ampliados”, aseguró el edil.

Otro de los temas que surgió del debate tuvo que ver con la ejecución del Presupuesto y la sugerencia de que el oficialismo -en ese entonces liderado por Juan Manuel Llamosas- utilizó los recursos para la campaña de Guillermo De Rivas. En este punto, hubo coincidencias entre los dos bloques mayoritarios de la oposición. Miranda aportó como dato que “la jefatura de Gabinete del municipio ya tenía ejecutado el 92 por ciento del presupuesto a mitad de año”, cuestión que fue acompañada por Gabriel Abrile (presidente de Primero Río Cuarto). “Ahora tenemos que pedir más fondos y endeudarnos”, agregó.

Del lado del bloque radical-juecista, el acompañamiento vino junto a un pronóstico negativo respecto a lo que viene para las cuentas municipales. Fue el edil Pablo Benítez quien reveló que, durante las reuniones de comisión donde se trató el proyecto, los emisarios de la Secretaría de Economía aseguraron que el déficit primario del segundo trimestre se estiraría hasta fin de año. “Dijeron que iba a ser dificultoso abonar sueldos si la situación continuaba de esta manera. Esperemos que con las herramientas que hoy le damos, no se llegue a ese punto”, lanzó el concejal juecista antes de votar positivamente la ampliación.

Cruces innecesarios

La que podría enmarcarse como la primera victoria del derivismo en el plano Legislativo, también estuvo cruzada por choques entre opositores y oficialistas. Hubo tensión tras la alocución de la concejal peronista Milagros Obregón, quien defendió el proyecto respondiendo a algunas de las críticas de la oposición, casi mezclando lo que ocurre a nivel nacional -con la crisis de los jubilados, por ejemplo- con la situación del presupuesto.

Esto repercutió en un cruce con la bancada nazarista, desde donde emergió Guillermo Natali (quien fuera compañero de banca de varios de los concejales oficialistas durante la era Llamosas). Adoptando una postura similar a la de Miguel Ángel Pichetto en el Congreso cuando se debatía la Ley Bases del Gobierno Nacional, el dirigente les avisó a los ediles de Hacemos que estaban haciendo “una de más” al ponerse a la defensiva. “Se están llevando un triunfo y no tienen por qué ganar también en el discurso. Hemos logrado un consenso importante para darle paso a esta ampliación. Pero les digo que no aclaren tanto porque se puede oscurecer”, les respondió en plena sesión.

Los chispazos no fueron bien vistos por los que llevan la batuta de la línea derivista en el Ejecutivo. “Hablaron de más. Tendría que haber pasado más silencioso”, analizó un dirigente del propio oficialismo, inconforme por estas situaciones que -según planteaba- sacó al bloque de eje. “Sabíamos que iban a salir a hacer discursos para ganar cuerpo y que nos iban a pegar, pero también teníamos el acuerdo de los bloques más grandes para aprobarlo. Nos teníamos que callar y dejarlos hablar”, agregaba otro estratega del oficialismo.

Libertarios en contra

El único bloque que votó negativamente fue el del Partido Libertario. “Lo rechazamos profundamente porque hemos encontrado problemas de índole moral y técnico”, dijo Mario Lamberghini, presidente de la tercera minoría. El detalle tiene que ver con el cambio de postura del edil mileista que quince días atrás había acompañado la propuesta con su voto. Todo indica que hubo reto de las bases libertarias que lo llevaron a ocupar una banca.

“Le pedimos a los vecinos que hagan esfuerzo pagando más impuestos y el Estado recauda todo. Esto afecta a la gente porque todos aportan, pero no pueden pagar más, por lo que baja el consumo y las inversiones se alejan de la ciudad. No es la solución gravar más al vecino y al sector privado, sino que el Estado debe bajar los gastos”, concluyó en su intervención.