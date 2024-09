ALFIL TV: Soledad Carrizo, Sikora y Brügge en la pantalla del 10

Por Redacción Alfil

Los diputados Soledad Carrizo (UCR) y Juan Brügge (Encuentro Federal), además de la dirigente libertaria, Verónica Sikora, pasaron por Alfil TV (viernes 20hs por Canal 10) y repasaron las tensiones que se vivieron la semana pasada en el Congreso en torno a la discusión por las jubilaciones. Luego del veto presidencial y la reacción en la Cámara baja con diputados que cambiaron su voto con respecto al debate original.

Carrizo: “admiro la paciencia de De Loredo, es un equilibrista”

La diputada Carrizo habló acerca de la reacción de correligionarios suyos dentro del bloque y la modificación en el momento de la votación, entre los cuales se encontraba el cordobés Luis Picat. “Ellos ya habían dicho en una reunión de bloque y dijeron que, con el hecho del veto, casi que se obligaba a un respaldo. No comparto esas decisiones, si en algo en la UCR fuimos coherentes fue en marcar no retenciones y no al ajuste jubilatorio”, dijo.

“El proyecto lo llevamos adelante con mucha responsabilidad. Es mentira lo que dijo (Cristian) Ritondo que De Loredo no tenía dimensión del impacto. La oficina de Presupuesto lo midió y era de un 0,4%. Entiendo que el PRO esté incómodo porque son parte del oficialismo, pero (María Eugenia) Vidal tenía el mismo proyecto que nosotros. El PRO es oficialista y el kirchnerismo intenta reparar todo el daño que le hizo al sistema previsional”, agregó Carrizo.

La parlamentaria sostuvo que “es admirable la paciencia de De Loredo como presidente de bloque”. “En otros momentos tuve que compartir otras miradas, pero acá las dos posturas eran muy diferentes. Uno más porteñocéntrica y otra mirando al interior. Seguramente vamos a tener una mirada muy parecida si hay un veto al financiamiento universitario. Rodrigo es un equilibrista en un bloque con diversidades. Uno que habla de acompañar y otra que es más dura como la de Evolución o Manes”.

Carrizo también cruzó con dureza al cordobesismo y lo responsabilizó de activar una operación en contra de ella, cuando ya había dado a conocer su voto al igual que De Loredo. “Que se preocupen por la crisis de la Policía, que no sean hipócritas”, dijo.

Brügge: “si se le desmarcaron los patitos, De Loredo tiene responsabilidad”

El diputado que responde al oficialismo provincial, Juan Brügge, dijo que “es triste lo que pasó con los jubilados, se le podría haber dado algún tipo de contención y estos diputados que eran impulsores del proyecto no tuvieron esa actitud”.

“El proyecto era razonable y habíamos recibido expertos que nos ayudaban a argumentar que no éramos irresponsables, ni degenerados fiscales. No sabemos a cambio de qué estos diputados cambiaron su voto. Si se le desmarcaron los patitos, un grado de responsabilidad De Loredo tiene. Si no tenía los números lo tendría que haber dicho antes, no pretender que se vuelva a comisión en el medio de la sesión”, dijo Brügge.

Sikora: “con Bornoroni retomamos el vínculo”

A su turno, Sikora habló de demagogia por la manera en la que algunos diputados impulsaron la fórmula de movilidad jubilatoria y habló de su trabajo en Córdoba. “Falta recorrido territorial de algunas fuerzas”, dijo y agregó: “muchos nos dicen que no tienen interlocución con Buenos Aires y automáticamente nosotros podemos hacer la gestión para que se tomen cartas en el asunto”.

En tanto, sobre su relación con el diputado y jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, dijo: “con él retomamos el vínculo. El presidente Milei nos bajó la línea de que teníamos que conversar y alinearnos. Hubo que ordenar. Bajó Karina Milei y se ordenó”.

Sikora también dijo que “la gente está disconforme con la gestión de (Daniel) Passerini. Sobre todo, con la Guardia Urbana con gente que no está capacitada”. “Hay mucho contrato, becas y monotributos en este esquema de la Municipalidad y no vemos nada de responsabilidad en los gastos. Crece la deuda de manera irresponsable con la gestión de Passerini”.